U-NEXT Kids初の書籍『うたってたのしい たべっ子どうぶつ はじめてのえいご』9月4日発売。当日より「キッズ読み放題」で配信開始

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、9月4日（木）より、U-NEXT Kids初の書籍『うたってたのしい たべっ子どうぶつ はじめてのえいご』を全国の書店にて発売いたします。また本作は、同日より「キッズ読み放題」でも配信開始し、月額プラン会員の方であれば追加料金なくお楽しみいただけます。

1978年の発売以来、日本中で愛され続けている国民的お菓子の初の映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』は、5月1日（木）に全国330館以上で公開され、老若男女から支持を集めて大ヒットを記録しました。U-NEXTは本作品の製作委員会に参加し、出版窓口として『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』関連書籍8冊の発売をサポート。そしてこの度、U-NEXT Kids初の書籍として『うたってたのしい たべっ子どうぶつ はじめてのえいご』を発売いたします。

本書はたべっ子どうぶつたちと一緒に歌いながら英語を学べる、全ページ音源つきの英語学習絵本です。チャンツやABCの歌など、未就学児から小学生まで楽しく学べて、英語が好きになる1冊です。

https://video.unext.jp/book/title/BSD0001023630（配信開始日よりアクセス可能）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Yq5MtcZNCPk ]

なお同日には、（株）Gakkenから絵本『らいおんくんのビスケット』も発売。最新作『らいおんくんのビスケット』に加えて、同社から5月に発売された脚本家・池田テツヒロ氏による公式ノベライズ『たべっ子どうぶつ THE STORY』とともに読み放題でお楽しみいただけます。

https://video.unext.jp/book/browse/feature/BFP0030952（配信開始日よりアクセス可能）

さらにU-NEXT KidsのInstagram公式アカウント（https://www.instagram.com/unextkids_official/）では、発売日より、『うたってたのしい たべっ子どうぶつ はじめてのえいご』『らいおんくんのビスケット』が当たるプレゼントキャンペーンも実施いたします。

こちらもあわせてお楽しみください。

書誌情報

書名：『うたってたのしい たべっ子どうぶつ はじめてのえいご』

監修：劇場版「たべっ子どうぶつ」製作委員会

英語監修：藤林恵子（けこりん英語教室）

音楽制作：Doc Mass

英語音声・歌：mikako(Nagie Lane)／小林大河

英語音声（子役）：心麗Felicia Consalvi／魁一Kai Consalvi

版型：縦172mm×横180mm／40ページ

発売日：2025年9月4日

税込定価：1,430円（本体1,300円）

ISBN：978-4-910-20759-9

書名：たべっ子どうぶつえほん 『らいおんくんのビスケット』

作：はせがわさとみ

絵：ア・メリカ

判型：縦225×横200mm／32ページ

発売日：2025年9月4日

税込み定価：1,540円（税込）

ISBN：978-4-05-206114-1

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020611400

書名：『たべっ子どうぶつ THE STORY』

著：池田テツヒロ

絵：富樫一望

判型：四六判／318ページ

発売日：2025年5月1日

税込み定価：1,210円（税込）

ISBN：978-4-05-206127-1

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020612700

