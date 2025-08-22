英国発ランニングブランド「hylo ATHLETICS」、フラッグシップモデル【hylo IMPACT】を2025年8月26日(火)より全国メガスポーツ12店舗で販売スタート-日本初上陸・初展開

株式会社さくら

【商品概要】

・商品名：hylo IMPACT

・発売日：2025年8月26日（火）

・価格：21,780円（税込）

・サイズ展開：23.0cm～28.5cm

・カラー展開：全5色（Undyed、Sand、Triple Black、Black-White、Blue）

・【世界が注目する“次世代型ランニングシューズ”】

「hylo IMPACT」は、“高弾力な走り”と“環境へのやさしさ”を両立させた次世代型ランニングシューズです。世界各国のランナーやアスリートから支持を集め、日本市場への本格上陸に注目が高まっています。

2025年7月26日（土）に東京・代々木「Runtrip Base Yoyogi Park」にて開催されたローンチイベントでは、共同創業者であり商品開発責任者の Jorma Seabourne（ヨーマ・シーボーン）氏 がブランド理念と製品開発について解説。さらに、ハイロ・ジャパン フットウェアマイスターによる商品説明やグループランニングを実施し、参加者からは以下のような高評価を得ました。

- 「高い弾力感と推進力」- 「普段履きにも映えるシームレスなデザイン」- 「幅広の足にも快適にフィット」- 「サステナブル素材による環境配慮」- 「会話も足も弾む！」

・【販売店舗について】

「hylo IMPACT」は、厳選されたメガスポーツ12店舗にて販売開始となります。

発売後は、シューズに精通したシューマイスターがフィッティングをサポートする【トライオンイベント】を、週末を中心に下記スケジュールにて開催し、商品の性能と履き心地を実際にご体感いただけます。

※トライオンイベント実施スケジュール

【販売店一覧】

（関東）

・メガスポーツ幕張新都心店

〒261-8535 千葉県千葉市美浜区豊砂1-6 イオンモール幕張新都心 アクティブモール

・メガスポーツビーンズ赤羽店

〒115-0045 東京都北区赤羽1-1-1 ビーンズ赤羽

・OUTSIDE THE BOXららぽーと豊洲店

〒135-8614 東京都江東区豊洲2-4-9 ららぽーと豊洲 センターポート 2F

・OUTSIDE THE BOX越谷レイクタウン店

〒343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン3-1-1 イオンレイクタウン MORI 2F

・OUTSIDE THE BOXむさし村山店

〒208-0022 東京都武蔵村山市榎1丁目1-3 イオンモールむさし村山 1F

・OUTSIDE THE BOX高崎オーパ店

〒370-0849 群馬県高崎市八島町46-1 高崎オーパ 2F

・OUTSIDE THE BOX新静岡セノバ店

〒420-8508 静岡県静岡市葵区鷹匠一丁目1番1号 新静岡セノバ4F 4093

（中京）

・メガスポーツ岡崎店

〒444-0840 愛知県岡崎市戸崎町字外山38-5 イオンモール岡崎 1F

（関西）

・OUTSIDE THE BOX堺北花田店

〒591-8008 大阪府堺市北区東浅香山町4-1-12 イオンモール堺北花田 3F

・メガスポーツ姫路リバーシティ店

〒672-8064 兵庫県姫路市飾磨区細江2614 イオンモール姫路リバーシティー

（中国）

・メガスポーツアーバンステージ岡山店

〒700-0907 岡山県岡山市北区下石井1-2-1 イオンモール岡山 4F

（九州）

・OUTSIDE THE BOXららぽーと福岡店

〒812-8627 福岡県福岡市博多区那珂六丁目23番1号 ららぽーと福岡2階

・【hylo ATHLETICSについて】

2019年、元プレミアリーガーのマイケル・ダウティ氏と、サステナビリティ分野で活躍していたケンブリッジ大学出身のジェイコブ・グリーン氏、シューズ業界にて経験を積んでいたジョルマ・シーボーン氏により英国で創業。

「未来を走り続けるために、今を変える」というミッションのもと、“地球と身体にやさしいパフォーマンス”を追求。

現在は、欧州を中心に約300店舗で展開。2025年より香港・マカオに続き、日本市場へ本格参入を開始。

・【hylo IMPACTについて】

hylo IMPACTは『MORE BOUNCE. LESS IMPACT』を体現した高性能かつサスティナブルなランニングシューズです。

・TREADLIGHT(TM)アウトソール：F1タイヤ技術に着想を得た設計で、卓越したグリップ力と推進力を実現。

・HYPERBOLT(TM)ミッドソール：バイオベース素材と超臨界発泡窒素注入テクノロジーの融合により実現した軽量・高反発素材により、70%のリバウンド率を達成。柔らかな着地と素早い蹴り出しを実現

・環境配慮設計：製造時のCO2排出量を通常比で約40％削減。アッパー素材には100％バイオベースの素材を採用するなど、製品全体で環境負荷低減に取り組んでいます。

・【ターゲットユーザー】

「自分らしく、持続可能にジョグやランニングを楽しみたい」と考えるライフスタイルランナーを主なターゲットとし、都市部在住のZ世代～ミレニアル世代にも広く支持されているユニセックスデザイン。

走ることを日常の一部として取り入れ、記録ではなく継続や心地よさを重視する方に最適な一足です。

・【サステナビリティへの取り組み】

hylo ATHLETICSは、創業当初から環境への配慮をブランドの中心に据えています。

B Corporation認証を取得し、同価格帯の高機能シューズと比較しても製品構造そのものが環境配慮に基づいて設計されている点で明確な差別化を実現しています。

