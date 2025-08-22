株式会社ノベルティ「フロントエンドカンファレンス北海道2025」のシルバースポンサーとして協賛

株式会社ノベルティフロントエンドカンファレンス北海道2025に株式会社ノベルティがシルバースポンサーとして協賛します

株式会社ノベルティ（本社：千葉県船橋市、代表取締役：酒井美貴）は、2025年9月6日（土）に開催される「フロントエンドカンファレンス北海道2025」に、シルバースポンサーとして協賛いたします。

イベントの詳細はフロントエンドカンファレンス北海道2025公式Webサイト(https://www.frontend-conf.jp/)をご覧ください。

フロントエンドカンファレンス北海道2025について

イベント概要

フロントエンドカンファレンス北海道とは、全国に拠点を置くエンジニアとデザイナーが一堂に交流し、情報発信できる場を、この北海道から作り上げていくことが目的のカンファレンスです。

HTML、CSS、JavaScript、UI、UX、デザイン、アクセシビリティ、SPA、PWA など、Webに関わるすべてのフロントエンド領域に関心のある方を対象としています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/147410/table/10_1_9c768d4e7282c13b65dc55c0e2cc6608.jpg?v=202508230555 ]協賛の背景

株式会社ノベルティは、モダン言語やフレームワークを用いたJamstackによる、高速・高セキュリティ・低コストな仕組みのWebサイト制作、Webアプリケーション開発を提供しています。

当社は、フロントエンド領域におけるオープンな知見共有とコミュニティの活性化が、より安全で使いやすいWeb体験の基盤になると考えています。本カンファレンスは、エンジニアとデザイナーの越境的な対話を促し、当社が重視するアクセシビリティやユーザビリティの議論を深める場です。



本協賛を通じて、参加者間の交流と学びの機会を支援し、得られた示唆を日々の制作・開発の実務に還元してまいります。人と企業をつなぐ“ひとつ先の体験”の実現に向け、歩みを進めていきます。

フロントエンドカンファレンス北海道2025公式Webサイト(https://www.frontend-conf.jp/)の「ジョブボード」にて、求人情報を掲載しています。

ジョブボードを見る :https://www.frontend-conf.jp/job-board

株式会社ノベルティについて

株式会社ノベルティ 本社オフィス

株式会社ノベルティは、デザイン・システム・マーケティングの力で企業価値を最大化する総合クリエイティブカンパニーです。

創造力と先端技術を掛け合わせ、人と企業をつなぐ“ひとつ先の体験”を、ワンストップで共創‧支援しています。私たちは、アクセシビリティとユーザビリティの向上に取り組み、ウェブサイトも、システムも、「誰もが快適に使える」社会の実現を目指しています。

・会社名：株式会社ノベルティ

・代表者：酒井 美貴

・所在地：千葉県船橋市本町5-1-1船橋AUビル4F

・事業内容：Web制作事業 / システム開発事業 /デジタルマーケティング事業

お問い合わせはこちらから(https://noveltyinc.jp/contact)