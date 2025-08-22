【COCO DEAL】9/5 (金) ルミネ有楽町店リニューアルオープン！
アイア株式会社（本社 東京都渋谷区/代表取締役 石澤智子）が運営するレディースアパレルブランドのCOCO DEAL（ココ ディール）は、ルミネ有楽町店を2025年9月5日（金）に新店装でリニューアルオープンいたします。
これを記念して、限定カラースカートの発売やノベルティのプレゼントなど様々な特典をご用意しております。
詳細を見る :
https://petal-online.com/brand/cocodeal/2025autumn_renewalopen?utm_campaign=yurakucho_renewal_2025&utm_medium=referral&utm_source=prtimes
［LIMITED COLOR ITEM］ルミネ有楽町店限定カラーの「スカート」が登場！
チュールエスカルゴフリルフレアスカート
\13,750 tax in
ボリューム感がありながらも、シアーで軽やかなチュール素材を使用し、甘くなりすぎない抜け感を演出できるスカート。
ウエストからヒップにかけてはスッキリ見える様に、サイズ感やフリル幅にこだわりました。
ウエストはゴム仕様になっているのでストレスフリーな着心地◎
【展開】
カラー：限定カラー「グレー」の他、アイボリー・ピンクベージュ・ブラウン
サイズ：S / M
［SPECIAL PRESENT］お買い上げのお客様全員が対象！GACHA-PONイベント
オリジナルヘアアクセサリー
オリジナルハンガー
9/5（fri.）～9/7（sun.）の3日間限定で、
オリジナルヘアアクセサリーやオリジナルハンガー等が当たるガチャガチャを用意！
当日お買い上げいただいた方皆様にご参加いただけます。
※数量限定なくなり次第終了となります。
［SPECIAL NOVELTY］税込23,000円以上お買い上げのお客様にプレゼント！
税込23,000円以上お買い上げのお客様に、
ポーチ付きオリジナルミラー＆コームセットをプレゼントいたします。
アイボリーにはゴールド、ネイビーにはシルバーのチャームを施した上品な艶感のある巾着ポーチに、配色に拘ったマーブル模様のミラーとコームが入った嬉しいセットアイテム。
持ち運びにピッタリなサイズ感で重宝すること間違いなし！
※数量限定なくなり次第終了となります。
【Instagram LIVE】
オープンに伴い、公式インスタグラムにてライブ配信を行います
LIVE schedule
・9/4 ( thu.) 18:00~ @ルミネ有楽町店
COCO DEAL公式Instagram :
https://www.instagram.com/cocodeal_official/
SHOP INFORMATION
【リニューアル】ルミネ有楽町店
日程：2025年9月5日（金）
場所：〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-5-1 ルミネ有楽町5F
営業時間：11：00-21：00
（オープンまでのお問い合わせ先）080-9371-1688
ココ ディールについて
アクティブでファッションに敏感な女性のためのデイリーカジュアルブランド。
自分らしく「今」を楽しむ女性にモダンでフェミニンなリアルトレンドと
ベーシックアイテムをMIXした自由で幅広いトレンドスタイリングを提案します。
【公式オンラインストア】https://petal-online.com/brand/cocodeal
【公式サイト】http://cocodeal.jp/
【Instagram】https://www.instagram.com/cocodeal_official/
【Twitter】https://twitter.com/cocodeal_com
【Threads】アカウント名：cocodeal_official