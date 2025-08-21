¡Ú´ü´Ö¸ÂÄê20¡óOFF¡Û²ÈÄí¤Î¡È¥Ë¥ª¥¤ÌäÂê¡É¤òÅ°Äì¥Ö¥í¥Ã¥¯¡ªNeakasa¤Î¡ÖEVOH»°½ÅËÉ½¤´¤ßÈ¢¡×¡Û¡¢º£¤À¤±3,104±ß¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¡ª¡ª
ºÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡È¥Ë¥ª¥¤ÂÐºö¡É¤ÎÉ¬¼ûÉÊ
Neakasa EVOH»°½ÅËÉ½¤´¤ßÈ¢¤Ï¡¢Çº½¡¦¸¤¤Î¤¦¤ó¤ÁÂÞ¡¦ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¤à¤Ä¡¦À¸¥´¥ß¤Ê¤É¡¢²ÈÄí¤Î¡Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ë¥ª¥¤¡É¤òÊ¬»Ò¥ì¥Ù¥ë¤ÇÅ°Äì¥Ö¥í¥Ã¥¯¡£
È¯Çä°ÊÍè¡Ö¼¼Æâ¤¬²÷Å¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¤â¤¦¼êÊü¤»¤Ê¤¤¡×¤È¹âÉ¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤¤¤Þ¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á 20¡óOFF¥¥ã¥ó¥Úー¥ó ¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£
Neakasa EVOH»°½ÅËÉ½¤´¤ßÈ¢¤ÎÆÃÄ¹
- 7ÁØEVOH¾Ã½¥Ð¥Ã¥°¤ÇÅ°ÄìÌ©ÊÄ°åÎÅ¡¦¿©ÉÊÊ¬Ìî¤Ç¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëEVOHÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¡¢¿ôÆü·Ð¤Ã¤Æ¤â½¤ï¤Ê¤¤¡£
- 9.2L¤ÎÂçÍÆÎÌ¤Ç¥´¥ß¼Î¤Æ²ó¿ô¤òºï¸ºÇ1É¤¤ÇÌó10～15ÆüÊ¬¤ò¥¹¥È¥Ã¥¯²ÄÇ½¡£ËèÆü¤Î¥´¥ß¼Î¤Æ¤¬ÉÔÍ×¤Ë¡£
- »È¤¤¤ä¤¹¤¤¥ï¥¤¥ÉÅêÆþ¸ý½¾ÍèÈæ80¡ó¥ï¥¤¥É¤Ç¥¹¥³¥Ã¥×¤Î¤Þ¤ÞÅêÆþ²ÄÇ½¡£¤³¤Ü¤ì¤Ë¤¯¤¯±ÒÀ¸Åª
- »ÄÎÌ¥¦¥£¥ó¥É¥¦ÉÕ¤¥´¥ß¤ÎÎÌ¤ò³°¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¡¢¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤ëÉ¬Í×¤Ê¤·¡£
- ÊÒ¼ê¤Ç´ÊÃ±¥ì¥ÐーÁàºî¤¹¤¯¤¦ ¢ª Æþ¤ì¤ë ¢ª Ì©ÊÄ ¤¬ÊÒ¼ê¤Ç¥¹¥àー¥º¤Ë´°·ë¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤Ç³èÌö
- Çº½¤ä¸¤¤Î¤¦¤ó¤ÁÂÞ¤Ê¤É¥Ú¥Ã¥ÈÇÑ´þÊª
- ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¤à¤Ä½èÍý
- ½¤¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÀ¸¥´¥ßÂÐºö
- ¥ê¥Ó¥ó¥°¤ä¿²¼¼¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤â²÷Å¬¤Ê¶õµ¤¤òÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó
ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§3,880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¢ª ÆÃÊÌ²Á³Ê¡§3,104±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼Â»Ü´ü´Ö¡§£¸·î24Æü¤Þ¤Ç
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾õ¶·¤Ë¤è¤ê²Á³Ê¤¬ÊÑÆ°¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î²Á³Ê¤ÏÈÎÇä¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖNeakasa¡Ê¥Í¥¢¥«¥µ¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖNeakasa¡Ê¥Í¥¢¥«¥µ¡Ë¡×¤Ï¡¢µì¡ÖNeabot¡Ê¥Ëー¥Ü¥Ã¥È¡Ë¡×¤È¤·¤Æ2017 Ç¯¤Ë Genhigh ¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥¹¥Þー¥È¥¯¥êー¥Ë¥ó¥° ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë¤ª¤±¤ëÁÝ½ü¤Î¼ê´Ö¤ò´ÊÎ¬²½¤·¡¢À¸³è¤Î¼Á¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¡¢Åö¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°À½ÉÊ¡¢¾²¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°À½ÉÊµÚ¤Ó²ÈÄíÍÑ¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°À½ÉÊ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î¥Áー¥à¤Ï¡¢Microsoft¡¢Honeywell¡¢Motorola¡¢Foxconn¡¢Huawei¤Ê¤É¡¢À¤³¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ðー¤«¤é·ëÀ®¤·¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÀ½ÉÊ³«È¯¤òÀìÌç¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Neakasa¡Ê¥Í¥¢¥«¥µ¡Ë¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É·Ç¤²¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¤òÁÈ¤ßÆþ¤ì¤¿À½ÉÊ¤Ç¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ºÇ¿·¥Ë¥åー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Êhttps://dada.link/9VzaWf¡Ë¤Ë¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£