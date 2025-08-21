「バンダイナムコスタジオ」採用担当者によるゲーム業界セミナー ～大手企業に選ばれる人材とは？～【 9/7（日）】スペシャルオープンキャンパス開催

学校法人吉田学園

「大手ゲーム企業に選ばれる人材とは？」をテーマに、身につけておくべき素養や、現場が求めるクリエイター像について、「バンダイナムコスタジオ」の採用担当・平野響子さんをお招きし、人材採用の観点も交えお話しいただく業界セミナーです。

ゲームが好きでゲーム企業への就職を考えている方、3DCGを使う業界に興味のある方、ぜひご参加ください。

【ゲストプロフィール】

バンダイナムコスタジオ

『テイルズオブ』シリーズ、『鉄拳』シリーズ、『アイドルマスター シャイニーカラーズ』シリーズなどを手掛ける。

採用担当・平野響子さん

専門学校卒業後、株式会社ナムコ・テイルズスタジオに入社。『テイルズ オブ』シリーズの企画などに携わる。2012年設立の株式会社バンダイナムコスタジオへ移籍し、社内公募を通じて育成・採用担当に異動。2013年より新卒採用や新人研修などを幅広く担当している。

【開催日時・場所】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/25577/table/684_1_ee459c2d5f92b7831f704c2fdf67e2f8.jpg?v=202508230525 ]

※開催日時や場所は予定です。最新情報は公式HPにてご確認ください

