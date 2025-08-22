『かけぬけ☆青春スパーキング!』オンラインくじが8月25日（月）より発売決定！

写真拡大 (全19枚)

株式会社サトクリフ


式会社サトクリフ（本社：東京都千代田区　代表取締役社長：加藤　勝）は、運営するオンラインくじサービス「くじフリーク」にてゲーム『かけぬけ☆青春スパーキング!』オンラインくじを、2025年8月25日(月)10時より販売します。




ここでしか手に入らない豪華な商品が登場です！


『かけぬけ☆青春スパーキング!』オンラインくじ概要


販売期間：2025年8月25日(月)10:00～2025年9月26日(金)18:00


販売価格：1回880円(税込)※別途発送手数料が掛かります。


購入ページ：https://kujifreak.com/lp/kakenukekuji/



(C)SAGA PLANETS




▼賞品ラインナップ


(ハート)A賞：のれん（全1種）



約 縦150cm×横85cm

(ハート)B賞：ジオラマアクリルスタンド（全4種）



背景：約H9cm×W13cm キャラ： 約H9cm×W8cm 台座：約H3cm×W13cm

(ハート)C賞：おっぱいタオル（全4種）



約 縦110cm×横20cm

(ハート)D賞：スクエア缶バッジ（全6種）



約 5.4×7.9cm程度

(ハート)E賞：ブロマイド（1セット2枚　全10種）　



L版サイズ

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる可能性がございます。


※D・E賞に掲載されている画像は一部となります。


※B賞はキャラクターによりサイズが異なります。



『かけぬけ☆青春スパーキング!』とは


日々バイトに明け暮れる主人公に青春の素晴らしさを教えよう！



主人公・遠野遊は、思春期真っただ中の風見学園2年生。


しかし、超リアリストの遊は日々バイトに明け暮れ、ひたすら金を稼いでいた。


そんな現状を見かねた幼なじみの響とクラスメイトの理々は、それぞれ彼を更生させようと動き出す。


青春に興味のない遊は、半ば強引に引っ張り回されていくのだが……。


『かけぬけ☆青春スパーキング!』はバイトばかりしている主人公と、そんな彼に青春を謳歌させるべく奮闘するヒロインたちとのドタバタな日々を描くADV。




はたして、彼の灰色の学生生活はどんな色に染められるのか!?




公式サイト：https://sagapla.net/works/kakenuke/


公式Youtube：https://www.youtube.com/@sagaplanets2523




▼「くじフリーク」とは


『みんなの「スキ」をくすぐる』がコンセプトのハズレなしのオンラインくじサービスです♪


くじフリークサイト：https://kujifreak.com/


