No.1タクシーアプリ『GO』　全国47都道府県でサービス提供を行う唯一のタクシーアプリへ

GO株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：中島 宏)が展開するNo.1※1タクシーアプリ『GO』(https://go.goinc.jp/)は、タクシーアプリとして国内最大となる、全国47都道府県でのサービス提供が決定いたしました。島根県でのサービス提供は2025年9月下旬より開始予定です。

｜全国47都道府県を網羅し、『GO』は国民的アプリへ！

国内タクシーアプリ最大のエリア展開を行う『GO』は、タクシー車両とのリアルタイムな位置情報連携と高度な配車ロジックによって、アプリユーザーと近くのタクシー車両とのマッチング精度を向上させ、より「早く乗れる」体験を追求しています。サービス開始以降、国内ユーザーにとどまらず、175カ国からの訪日インバウンドを含む多くのお客様にご利用いただき、2025年7月には累計3,000万ダウンロードを突破しました。この度、新たに島根県松江市、出雲市にてサービス提供を開始予定※2となり、これにより全国47都道府県を網羅することとなります。『GO』は、引き続き対応エリアを広める他、機能の拡充を行い、さらなる利便性の向上を目指します。

※1 Sensor Tower調べ - タクシー配車関連アプリにおける、日本国内ダウンロード数（App Store/Google Play合算値） - 調査期間：2020年10月1日~2025年6月30日

※2 一部地域を除く



GO株式会社 執行役員 GOアプリ事業本部 本部長 江川絢也よりコメント

『GO』アプリは2020年9月に11都府県からサービスを開始し、この度全国47都道府県でのサービス提供を実現しました。これはひとえに日頃よりご協力いただいているタクシー事業者様、そして現場でお客様を送り届けてくださる乗務員様のおかげであり、心より感謝申し上げます。サービスをご利用いただくお客様と、現場で実際に移動を提供してくださるタクシー事業者様、双方の満足度をさらに上げていくべく、サービスの磨き込みを行い、よりよい移動体験の提供に尽力してまいります。

｜タクシーアプリ『GO』概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/30664/table/327_1_66eef66b7924b638d649ab6113584126.jpg?v=202508230525 ]

※車両確定後のキャンセルはおやめください。なお車両到着後はすみやかなご乗車にご協力をお願いいたします。

｜参考：移動で人を幸せに。 GO株式会社について

GO株式会社は、「移動で人を幸せに。」をミッションに掲げ、モビリティ領域を軸とする多様な事業・サービスを展開しています。協働パートナーの皆さまとの共創力と、テクノロジーを最大限に活用する開発体制のもと、時代に合わせた「移動」のアップデートを通じて、日本の社会課題の解決を目指します。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/30664/table/327_2_c1114799a1dca9f98db0eebe05bf71a9.jpg?v=202508230525 ]

