【香川ファイブアローズ】8/30(金)プレシーズンゲーム 千葉ジェッツ戦 特別ユニフォーム着用＆限定販売のお知らせ
いつも香川ファイブアローズを応援していただき、誠にありがとうございます。
このたび、8月30日(金)にあなぶきアリーナ香川で開催されるプレシーズンゲーム 千葉ジェッツ戦にて、選手たちが特別ユニフォームを着用して試合に臨むことが決定しました。
さらに、この特別ユニフォームは香川ファイブアローズ公式オンラインショップならびに試合当日のグッズブースにて数量限定で予約販売いたします。
試合当日は選手のプレーのみならず、ユニフォームにもご注目ください。
なお、前後半で別のユニフォームを着用いたします。
＜ユニフォーム概要＞
今回の特別ユニフォームは、通常のデザインとは異なり、
”胸番号の下にゲームデー刻印が入ったこの日だけの特別仕様”となります。
あなぶきアリーナ香川という夢の空間で、選手とブースターが同じ時間を共有する”大切な一日”として、この一戦への想いを形にしました。
■選手着用予定
2025-26 プレシーズンゲーム 千葉ジェッツ戦
2025年8月30日(土) 14:00 TIP OFF
■会場
あなぶきアリーナ香川 メインアリーナ
（〒760-0019 香川県高松市サンポート6-11）
■販売場所・開始時間
・香川ファイブアローズ公式オンラインショップ
8月22日(金)17:00～9月2日(火)23:59
こちら▶https://www.bleague-shop.jp/fa/
・プレシーズンゲーム 千葉ジェッツ戦 試合会場
8月30日(土)10:40～
※アリーナ内グッズ売り場オープン時間
〈お届け時期〉
10月上旬以降順次発送
■商品詳細
・価格
ネーム＆ナンバーなし 12,100円(税込)
ネーム＆ナンバーあり 15,400円(税込)
・サイズ
S/M/L/O/XO/2XO/3XO
■注意事項
・今回の特別ユニフォームは選手ネーム＆ナンバーモデル及びネーム＆ナンバーなしモデルのみの販売となります。オリジナルネーム＆ナンバーは販売いたしませんので予めご了承ください。
・ユニフォームの生地、縫製、その他すべてにおいて選手が着用するオーセンティックユニフォームと同じ仕様となります。
・原則としてご注文後のキャンセル及び変更はお受けできませんのでご注意ください。
・オンラインショップにおいて他の予約販売商品と同時に購入された場合、お届け時期の遅い商品と合わせての発送となります。