Z世代の未来をつくる新経済メディア『Future Leaders Hub』を創刊

株式会社扶桑社

株式会社扶桑社（本社：東京都港区、代表取締役社長：秋尾弘史）は、この度、Z世代の未来をつくる新経済メディア『Future Leaders Hub』を2025年10月に創刊することをお知らせいたします。未来を担う若者と企業が共に新しい価値を創出し、次世代のリーダーを育成するプラットフォームを目指します。なお、本メディアの運営パートナーとして株式会社アナログPR（本社：東京都港区、代表取締役：松浦啓介）が参画します。

これからの社会を牽引するZ世代は、旧来のキャリア観や成功モデルとは一線を画す、新しい価値観を育んでいます。しかし、既存のビジネスメディアの多くは30代～50代の読者層を中心としており、Z世代が真に求める情報や、彼らの視点に立った深い洞察を提供する場は圧倒的に不足していました。

この状況に対し、当社は新しいビジネスメディア『Future Leaders Hub』を創刊いたします。本メディアは、20代前半、特に学生をメインターゲットとし、若い視点で「経営」「キャリア」「ビジネスの未来」を深く掘り下げ、次世代のリーダーを育成することを目的としています。

本メディアの大きな特徴として、Z世代がコンテンツ制作に参画する機会を設けている点が挙げられます。企画会議への参加や経営者への取材、コラム執筆などを通じて、Z世代のリアルな視点や価値観をメディアに反映させていきます。これにより、単なる情報提供に留まらず、「若者の視点」と「経営者の知見」を融合させ、未来を担う人材と企業の成長を支える「共創の場」となることを目指します。

私たちは『Future Leaders Hub』を通じて、若者が未来を自由に描き、挑戦できる社会の実現に貢献してまいります。

■ Future Leaders Hub 媒体内容

媒体名：Future Leaders Hub（フューチャーリーダーズハブ）

ターゲット読者層：20代、特に学生がメインターゲット

展開：WEBマガジン＆ビジネス誌の創刊

公開予定日：2025年10月

■ 運営パートナー企業概要

社名： 株式会社アナログPR

代表者： 松浦啓介

本社： 東京都港区南麻布2-8-21 SNUG MINAMI-AZABU 6F

URL:https://analogpr.co.jp/

■ 株式会社扶桑社 会社概要

フジサンケイグループの総合出版社として、『週刊SPA!』『ESSE』『Numero TOKYO』などの定期雑誌から、書籍、ムック、電子書籍まで幅広い出版活動を展開しています。近年ではWebメディアの運営や、コンテンツ力を活かした地方創生事業など、新たな分野にも積極的に取り組んでいます。

社名： 株式会社扶桑社

創立： 1987年8月1日

代表者： 代表取締役社長 秋尾弘史

事業内容： 雑誌・書籍の出版・販売、電子書籍の制作・販売、ウェブメディアの運営など

本社： 〒105-8070 東京都港区海岸一丁目2番20号 汐留ビルディング19階

URL： https://www.fusosha.co.jp/