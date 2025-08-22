東京2025世界陸上におけるスタートアップとの協働プロジェクトの実施について

東京都では、都との協働をきっかけとしてスタートアップの成長を支援する「キングサーモンプロジェクト」を実施しています。


キングサーモンプロジェクトでは今年度、世界規模の国際スポーツ大会である東京2025世界陸上競技選手権大会（以下、「東京2025世界陸上」という。）を実証フィールドにした「東京2025世界陸上連携コース」を設け、５月に開催したSusHi Tech Tokyo 2025において、「暑さ対策」に取り組むスタートアップによるピッチを実施しました。


この度、東京都は、ピッチ上位３社のスタートアップ及び東京2025世界陸上財団と協定を締結し、東京2025世界陸上における暑さ対策に向けた協働プロジェクトを実施いたしますのでお知らせします。



１　協働プロジェクトの概要


[表: https://prtimes.jp/data/corp/52467/table/6050_1_ddbad6ca50daed13d6d97b88253a78a4.jpg?v=202508230525 ]

放射冷却素材「SPACECOOL」

熱中対策ウォッチ「カナリアPlus」

空気中の水蒸気から水を精製する製水器「AQ-60V」



２　協働プロジェクトの詳細について


詳細はキングサーモンプロジェクトHPをご確認下さい。


https://kingsalmon.metro.tokyo.lg.jp/world-athletics2025/






　　　　　　　キングサーモンプロジェクトHP

３　東京2025世界陸上の概要


日時：令和７年９月13日（土曜日）から21日（日曜日）まで


会場：国立競技場ほか


詳細は東京2025世界陸上HPをご確認下さい。


https://worldathletics.org/competitions/world-athletics-championships/tokyo25






　　　　　　　　　東京2025世界陸上ＨＰ


本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する事業です。


戦略10 スタートアップ「世界で活躍するスタートアップを育成」