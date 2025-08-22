世界トップクラスのグローバルアクセラレーター “Techstars Tokyo” 第２回プログラムの採択企業が決定しました！

東京都

東京都では“Born Global”の理念の下、グローバルに活躍するスタートアップの輩出を目指し、独立行政法人日本貿易振興機構（以下「JETRO」という。）や内閣府、経済産業省等と連携して、海外のアクセラレーター※・投資機関等を誘致し、シード期のスタートアップ等を対象とした支援プログラムを東京で実施しています。

この一環として、世界トップクラスのグローバルアクセラレーターとして数多くのユニコーン育成実績を有するTechstars, LLCによる支援プログラム「Techstars Tokyo」を展開しています。このたび第２回プログラムの採択スタートアップ12社が選定され、８月18日よりアクセラレーションプログラムを開始しましたので、お知らせいたします。

※アクセラレーター：

スタートアップや起業家をサポートし、事業成長を促進することを専門とする団体・事業者

１ 採択スタートアップ

【参考】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52467/table/6051_1_043403497518843998e2a5636525ced1.jpg?v=202508230525 ]キックオフの集合写真

（Techstars, LLCについて）

- 米国が本拠の世界最大級のプレシードインベスターの一つ。世界約30都市で活動- 2006年に設立以来、5000以上の企業を支援し、22のユニコーンを輩出。その合計時価総額は約1,500億ドル- 「Techstars Tokyo」は、同社が世界で運営するアクセラレーターの中で、アジア唯一のアクセラレーター拠点

（「Techstars Tokyo」が行うプログラムの特徴）

- 参加スタートアップに対して出資も実施される「エクイティプログラム」（１社12万ドル）- グローバルに活躍する起業家等が来日し、実践的なレクチャー、メンタリングを実施- 東京都とJETROが協働し、内閣府等とも連携しながら、本プログラムを企画・誘致- Techstarsの日本での活動に当たっては、三井不動産(株)が同社とパートナーシップを締結し、サポート

本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する事業です。

戦略10 スタートアップ「世界で活躍するスタートアップを育成」