【楽天市場お買い物マラソン】夏モノ激安セール！MAXWINの車載扇風機やモバイルマルチシャワーが激安価格で販売！

◆G-MSWH01

どこでも持ち運びできる！バケツ一体型モバイル洗浄機

充電式なので電源も水栓も不要 !! コンパクトで持ち運びできます。折りたたんでコンパクトになるので収納にも場所をとりません。毎日のちょっとしたお掃除から植栽の水やり、キャンプや海水浴まで、様々なシーンで大活躍。

https://item.rakuten.co.jp/ukachi/g-mswh01/

◆K-FAN14-B

首振り機能付きでエアコン効率を高める車載サーキュレーター

エアコン吹き出し口に装着。首振り機能付きでカーエアコンの涼しい風を広範囲に届けます。5枚の羽が生み出す直線状の風が、循環スピードをアップ。やわらかい光のLEDランプ付き。

https://item.rakuten.co.jp/ukachi/k-fan14-b/

◆BDVR-A002

配線不要！ヘルメット装着型の前後同時録画ドライブレコーダー

前後同時に録画できる2カメラ一体型、危険なあおり運転もしっかり記録できます。大容量バッテリー内蔵で最大約7時間録画可能。4種類の取付マウント付属で、様々のヘルメットに取り付け可能。カメラネジ穴付き・アクションカメラマウントも対応で、様々な取付マウントのオプション品を使用可能。用途に合わせて取り付け場所を選べます。

https://item.rakuten.co.jp/ukachi/bdvr-a002/

◆K-SHE12A

夏のドライブの新常識！強力ファンでシートひんやり。

運転席に涼風をお届けするひんやりシート！メッシュ素材の涼感シートから、涼風が出る新設計で通気性がよく、熱や暑さからくる蒸れを防止します。パチッと止めるだけで取付もカンタン！クールなシートでドライブがもっと楽しくなります。

https://item.rakuten.co.jp/ukachi/cargoods-00034-1/