【お知らせ】株式会社Automagica様とのスポンサー契約締結について

STVV N.V.

シント＝トロイデンVV（以下、STVV）は、この度、株式会社Automagica様（本社：東京都目黒区）と2025-2026シーズンのシルバースポンサー契約を締結しましたことをお知らせいたします。

日本人選手や指導者、ビジネススタッフの欧州～世界挑戦、さらにはスポーツだけにとどまらず日本とベルギーの橋渡しとなるSTVVのビジョンに賛同していただき、シルバースポンサー契約に至りました。

なお、トップチームの選手が着用する2025-2026シーズン練習着（パンツ裏）に株式会社Automagica様のロゴを掲出いたします。



【株式会社Automagica様 コメント】

「この度、サッカーベルギー1部リーグの歴史ある名門クラブ、シント＝トロイデンVV様とのスポンサー契約という大変貴重なご縁をいただき、心より感謝申し上げます。STVVが掲げる『日本とベルギーの架け橋』という理念は、当社の“日本企業のAI導入のハードルを下げる”というミッションと強く共鳴します。今回の契約を通じて、STVV及び⁦DMM.com⁩グループとの事業連携をさらに強化し、日本企業のAI活用をより身近かつ実践的なものにするための取り組みを加速してまいります」

■会社概要

社 名：株式会社Automagica

代 表 者：堀 勝通

所 在 地：東京都目黒区下目黒二丁目2番16号 第6千陽ビル 3F

事業内容：生成AI関連アプリ・システム開発

AI導入・業務自動化コンサルティングの開発・提供

公式サイト：https://corp.automagica.ai/

【シント＝トロイデンVV（STVV）とは】

1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。 2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者（CEO）に就任 。 5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジアムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。伊藤涼太郎選手（前所属 アルビレックス新潟）、山本理仁選手（前所属 ガンバ大阪）、小久保玲央ブライアン選手（前所属 SLベンフィカ）、谷口彰悟選手（前所属 アル・ラーヤンSC）、松澤海斗選手（前所属 V・ファーレン長崎）、畑大雅選手（前所属 湘南ベルマーレ）、後藤啓介（前所属 湘アンデルレヒト）が所属。2024-25シーズンは勝ち点31の14位（7勝10分13敗／得失点-15／41得点56失点）、プレーオフ3は1位で終了した。