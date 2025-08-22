最速で最強のプレゼン！　マイクロソフトMVPデザイナーの作成したパワポ資料が100以上ダウンロード可能な『刺さるプレゼン全書』発売（8/22）。

株式会社 大和書房

株式会社大和書房（本社：東京都文京区、代表取締役：大和 哲）は『刺さるプレゼン全書 100の資料テンプレ×10の勝ちパターン』（渋谷 雄大/吉藤 智広：著）を2025年8月22日に発売いたします。

トッププロのパワポ資料＋プレゼン術がそのまま手に入る！

アイデアに自信はある。伝える自信だけがない。なんなら準備の時間もない…。

そんな人でも「最短準備で最高のプレゼン」を遂行できるよう、２人のプロがタッグを組み、スターターブックを制作！

あなたのやることはシンプル。10のプレゼン必勝シナリオを選んで資料をダウンロードし、それをカスタマイズするだけ。ストーリーのブラッシュアップ方法やデザインの調整方法もしっかり網羅されているので、こだわることもOK！

およそ２時間後には、AI作成では到底不可能なレベルの、圧倒的に「刺さる」プレゼンの準備が完了します。

読んで真似して、素材をDLするだけ！それだけで伝わるプレゼン術が手に入る！

目次

◆第一幕「プレゼンの本質と基本」

＜プレゼンの本質＞

＜ストーリー＞

＜ストーリーをブラッシュアップする＞

◆第二幕「デザインを磨き上げよう」

＜デザインをブラッシュアップする＞

著者略歴

渋谷雄大（しぶや・ゆうだい）

株式会社MOVED代表取締役社長、サイボウズ株式会社 エバンジェリスト。 東京メディカルスポーツ専門学校鍼灸科卒業、シドニーで鍼灸師・スポーツトレーナーとして活動。帰国後、独立などを経て、ICTコミュニケーションズ株式会社にてIT業界へとキャリアチェンジ。ITサービスの導入研修や資格試験の設計などを経験。2015年よりサイボウズ株式会社kintoneエバンジェリストとして、年間140回を超えるセミナー・講演活動を担当し、kintoneの認知拡大・ユーザー数増加に貢献。2018年9月株式会社MOVEDを創業し、プレゼンテーション研修やイベント・展示会支援などを展開している。

吉藤 智広（よしふじ・ともひろ）

プレゼンテーションデザイナー / Prezi Expert 会計事務所勤務、ローカリゼーションスペシャリストを経てプレゼンテーションデザイナーとして独立。2014年、日本人で初めてPrezi Expertの公式認定を取得。2015年～2017年はシンガポール、2018年～日本を拠点に活動。国際サミット、カンファレンスをはじめイベントや展示会など、国内外のプレゼンテーションデザインを数多く手掛ける。プレゼンテーションデザインの国際コンテストPrezi Awards 2018において、最高栄誉にあたる"Prezi Expert: Best Overall"を受賞。著書に『Preziデザインブック』『Preziで極めるビジュアルプレゼンテーション』（共に日経BP社）

書籍概要

書名 ：刺さるプレゼン全書 100の資料テンプレ×10の勝ちパターン

著者 ：渋谷 雄大 / 吉藤 智広

発売日：2025年8月22日

判型 ：A5 ・

頁数 ：224ページ

定価 ：1,980円（税込）

発行元：株式会社大和書房 https://www.daiwashobo.co.jp