飴のあらたな価値創造に挑戦する企業を応援　投資型クラウドファンディング「Sony Bank GATE」新規ファンド募集（8月26日募集開始）

ソニー銀行株式会社

ソニー銀行株式会社（代表取締役社長：南 啓二／本社：東京都千代田区／以下 ソニー銀行）は、2025年8月26日（火）より投資型クラウドファンディングのプラットフォーム「Sony Bank GATE」において、株式会社ナカムラを営業者として出資募集の取扱を開始しますので、お知らせします。なお、本ファンドの特典のひとつとして、Sony Bank CONNECT 上で楽しめる「ありがとう飴NFT」をご用意しています。Sony Bank GATE でNFTをプレゼントするのは初となります。

日本有数の菓子メーカー・菓子問屋街として知られる名古屋市西区で1963年に創業、以来60年以上にわたり菓子問屋業を営む株式会社ナカムラ。同社は、問屋業のみに留まらず、江戸時代から続く伝統菓子「組み飴」を企業のノベルティ用にオリジナルデザインでオーダーできるサービス「myame（まいあめ）」の運営を行っています。「飴はコミュニケーションツールであり、メディア」と定義、展開しており、現在までに約10,000を超える企業・団体からの注文を受け、ロゴやキャラクター、メッセージを組み込んだ飴の販売実績を誇っています。

また2024年には、環境負荷の低減をコンセプトに日本初のオーガニックキャンディーを開発・販売し事業を通じた社会貢献にも乗り出すなど、さまざまなチャレンジを続けています。今後もユニークな商品開発や取組を行い飴づくりの伝統技術を後世に残すための取組、商品を通じて飴のあらたな価値創造に挑んでいきます。

ソニー銀行は、社会的な課題解決を目指す企業と投資を通じて社会課題解決を担いたいお客さまとをつなぐプラットフォームの提供を通じ、持続可能でよりよい社会への貢献を目指しています。

Sony Bank GATE では、当事業を含む事業運営への出資を1口10,000円、目標募集金額10,000,000円で募集します。

投資型クラウドファンディング募集概要

営業者情報

出資特典（出資いただいたかた全員へのプレゼント）

Sony Bank CONNECT 上で楽しめる「ありがとう飴NFT」

配布予定のデジタルコンテンツ

※配布予定のデジタルコンテンツは開発中であり、一部変更になる可能性があります。

受取方法

・ 2025年10月1日（水）頃にソニー銀行からシリアルコード付きのメールを送信します。

件名：【ソニー銀行】ありがとう飴NFT受取用シリアルコードのご連絡

・ SNFTブラウザサイト上のシリアルコード入力画面からシリアルコードを入力してください。

受取にはSNFTの登録（無料）が必要です。

受取期限

2025年11月30日（日）まで

Sony Bank CONNECT（ソニーバンク・コネクト）について

Sony Bank CONNECT は、「誰でも簡単に安心して楽しめる。広がる感動体験へ“つながる”」、をテーマにしたweb3（*1）エンターテインメント領域向けスマートフォンアプリです。SNFT株式会社が運営するサービス「SNFT（*2）」と接続することで、SNFTで保有しているNFT（*3）を表示し、楽しめる機能を提供します。

Sony Bank CONNECT アプリ（無料）をダウンロード

https://app.adjust.com/1n9n2o7x?campaign=SBG&adgroup=PR&fallback=https://sonybank.jp/tool/app/connect/(https://app.adjust.com/1n9n2o7x?campaign=SBG&adgroup=PR&fallback=https://sonybank.jp/tool/app/connect/)

（*1） web3とは、ブロックチェーン（分散型台帳）技術を活用して、利用者がデータを共有・管理しながら運用する分散型のウェブサービスです。

（*2） SNFT（エスエヌエフティー）はNFTを購入し管理ができるマーケットプレイスです。クレジットカードでのNFTの購入が可能です。購入したNFTはSNFT上で確認することができ、ウォレットに移すことができます。ブロックチェーンは環境負荷の少ないパブリックチェーンを利用しています。ファン・ブランドとともにあるデジタルのあり方を探索しています。

（*3） NFT（Non-Fungible Token）とは、非代替可能なトークンの略称です。ブロックチェーン技術により、複製や改ざんを難しくした形式のデジタルデータであり、アート、音楽、ゲーム、バーチャルリアリティなど、さまざまな分野での活用が期待されています。

運営事業者：SNFT株式会社（ソニーグループ株式会社100％出資）

URL：https://snft.jp/

所在地：東京都港区港南 1-7-1

設立：2022年9月