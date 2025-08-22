【先着50名様を無料ご招待＆プレゼント特典あり！9月9日（火）14:30～】マンガ編集者 佐渡島氏×パーソル総研 主席研究員 小林の公開収録イベントを開催

パーソルキャリア株式会社

パーソルキャリア株式会社(https://www.persol-career.co.jp/)（本社：東京都港区、代表取締役社長：瀬野尾 裕）は、株式会社パーソル総合研究所(https://rc.persol-group.co.jp/)（本社：東京都江東区、代表取締役社長：岩田 亮）と共同で、パーソル総合研究所主席研究員 小林 祐児の新刊『学びをやめない生き方入門（共著）』の出版を記念した公開収録イベントを2025年9月9日（火）に開催、先着50名様を麻布台本社にて開催する本イベントに無料ご招待します。尚、本イベントはパーソルキャリア公式YouTubeチャンネル「キャリアコンパス」でも生配信します。

申し込みサイト：https://questant.jp/q/persolevent20250909(https://questant.jp/q/persolevent20250909)

イベント概要

本イベントは、パーソル総合研究所主席研究員 小林 祐児と立教大学教授 中原 淳氏の共著 『学びをやめない生き方入門』の出版を記念して、“学びたいけれど、どうしたらいいかわからない”という悩みを抱えたビジネスパーソンに寄り添い、学びへの一歩を踏み出していただくことを目指すイベントです。ゲストには株式会社コルク代表取締役社長CEOで、『ドラゴン桜』『宇宙兄弟』『働きマン』などのヒットマンガを多数担当した佐渡島 庸平氏を迎え、「なぜ学びたいのに学べないのか」「AIが進化する中で、学びがどう変わっていくか」について、多角的な視点で深堀していきます。対談の様子は、パーソルキャリア公式YouTube「キャリアコンパス」にて生配信し、後日アーカイブ配信も予定しています。

イベント開催の背景

パーソルキャリアでは、ミッション「人々に『はたらく』を自分のものにする力を」に基づき、当社の事業・サービス領域である「転職」「キャリア」「多様なはたらき方」に関する情報について、YouTubeの公式チャンネル「キャリアコンパス」にて配信しています。これまで、フリーアナウンサー 福田 典子さんをファシリテーターに起用し、さまざまな分野の専門家やパーソルグループ関係者との対談形式でリスナー視点に立った情報をお届けしてきました。

このたび、パーソル総合研究所『学びをやめない生き方入門（共著）』の発刊を機に、視聴者の方と一緒に、「はたらく人の学び」ついて立ち止まって考え、今後のキャリアオーナーシップ※発揮のきっかけとなる場を提供したいという思いから、本イベントを開催する運びとなりました。

※個人が自分の「キャリア」に対して主体性を持って取り組む意識と行動（＝オーナーシップ）のこと

主なプログラム内容

14:30~15:30 なぜ大人になって学ぶのは難しいのか？

・イベント参加者の学びについての悩み相談

・子どもと大人の学びの違い

・会社組織における学びの必要性

・AI時代の学びとは！？

15:30~16:00 大人の学びを一歩進めるためのおすすめ本３選

◆登壇者プロフィール

株式会社コルク代表取締役社長CEO佐渡島 庸平（さどしま・ようへい）

2002年講談社入社。週刊モーニング編集部にて、『ドラゴン桜』（三田紀房）、『働きマン』（安野モヨコ）、『宇宙兄弟』（小山宙哉）などの編集を担当する。2012年講談社退社後、クリエイターのエージェント会社、コルクを創業。著名作家陣とエージェント契約を結び、作品編集、著作権管理、ファンコミュニティ形成・運営などを行う。従来の出版流通の形の先にあるインターネット時代のエンターテイメントのモデル構築を目指している。

WEBサイト：https://corkagency.com/

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC3mm_8VUTwXyHXFkGV_GbYA

株式会社パーソル総合研究所主席研究員 執行役員 シンクタンク本部長小林 祐児（こばやし・ゆうじ）

上智大学大学院 総合人間科学研究科 社会学専攻 博士前期課程 修了。NHK 放送文化研究所に勤務後、総合マーケティングリサーチファームを経て、2015年よりパーソル総合研究所。労働・組織・雇用に関する多様なテーマについて調査・研究を行う。

専門分野は人的資源管理論・理論社会学。著作に『罰ゲーム化する管理職』（集英社インターナショナル）、『リスキリングは経営課題』（光文社）、『早期退職時代のサバイバル術』（幻冬舎）、『残業学』（光文社）、『転職学』（KADOKAWA）など多数。2025年8月に立教大学 教授 中原 淳氏との共著『学びをやめない生き方入門』を発表。

◆司会者プロフィール

フリーアナウンサー福田 典子（ふくだ・のりこ）

2013年立教大学経営学部を卒業後、RKB毎日放送入社。

情報番組やスポーツ番組を担当し、福岡ソフトバンクホークス番リポーターとして活躍。2016年テレビ東京にキャリア採用入社。「モヤモヤさまぁ～ず2」の3代目アシスタント。そのほか主な担当番組は「追跡LIVE！SPORTSウォッチャー」「よじごじDays」等。野球、ゴルフ、卓球、フィギュアスケート、柔道、自転車、ソフトボール、ヨットレースなどスポーツ中継の経験を生かし、リオ、平昌、東京と3大会のオリンピック報道にも携わった。2024年4月からは、フリーアナウンサーとして活動する。一児の母。

イベント詳細

日時 ：2025年9月9日（火）14：30～16：00 （受付開始14：15）

場所 ：パーソルキャリア株式会社 麻布台本社（港区麻布台1丁目3-1 麻布台ヒルズ 森ＪＰタワー 21F）

参加費 ：無料

定員 ：50名※定員になり次第、募集終了とさせていただきます。

参加資格 ：学びたい気持ちはあるけれど、学び方に関して悩んでいる方

用意するもの：筆記用具

参加方法 ：事前申し込み制となります。下記URLよりお申し込みください。

当日はYouTubeの撮影が入る都合上、生配信・アーカイブ映像にお顔が映る可能性がございます。

予めご了承ください。

申込み締切日：2025年9月8日（月）23時59分

参加特典 ：参加者全員に、小林 祐児の新刊『学びをやめない生き方入門（共著）』一冊プレゼント！

参加申し込み：https://questant.jp/q/persolevent20250909

■株式会社パーソル総合研究所について＜ https://rc.persol-group.co.jp/(https://rc.persol-group.co.jp/)＞

パーソル総合研究所は、パーソルグループのシンクタンク・コンサルティングファームとして、調査・研究、組織人事コンサルティング、人材開発・教育支援などを行っています。経営・人事の課題解決に資するよう、データに基づいた実証的な提言・ソリューションを提供し、人と組織の成長をサポートしています。

■パーソルキャリア株式会社について＜ https://www.persol-career.co.jp/(https://www.persol-career.co.jp/) ＞

パーソルキャリア株式会社は、-人々に「はたらく」を自分のものにする力を-をミッションとし、転職サービス「doda」やハイクラス転職サービス「doda X」を通じて人材紹介、求人広告、新卒採用支援などを提供しています。2022年5月にはプロフェッショナル人材の総合活用支援ブランド「HiPro」を立ち上げ、副業・フリーランス領域にも本格参入。グループの総力をあげて、これまで以上に個人の「はたらく」にフォーカスした社会価値の創出に努め、社会課題に正面から向き合い、すべての「はたらく」が笑顔につながる社会の実現を目指します。

当社のミッションについて： https://www.persol-career.co.jp/mission_value/