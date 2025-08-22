91%が宿泊予約の際、口コミを参考にすると回答！“写真”も意思決定の重要な判断材料にー訪日ラボ独自調査レポート「宿泊予約における口コミの影響力調査」を公開ー

株式会社mov

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」及び 店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」を運営する株式会社mov（代表取締役：渡邊 誠、本社：東京都渋谷区、以下mov）は、独自調査レポート「宿泊予約における口コミの影響力調査」を公開しました。

■調査概要

- 調査対象：直近1年以内に宿泊を伴う国内旅行の経験がある20～50代の男女（計600人）- 調査期間：2025年6月16日～2025年6月18日- 基本方針：国内旅行における口コミが宿泊先選定に与える影響の調査- 調査方法：Webアンケートによる定量調査（株式会社アスマーク）

■調査結果概要

約91%が宿泊予約時に口コミを参考にしている

宿泊予約時に口コミを「参考にする」と回答した旅行者は約91%でした。多くの旅行者が口コミを重要な判断材料として活用しており、予約意思決定における“口コミ”の影響力が明らかとなりました。

口コミで重視されるポイントには、年代による違いが見られる

口コミの中でも「清潔さ」に関する記述は、全年代で最も重視される傾向が見られました。一方、その他の要素については年代により重視するポイントが異なり、特に20代ではある項目について他世代と比較すると関心が低い傾向がありました。

口コミが“ない”ことやネガティブな内容も予約行動に影響

ネガティブな内容だけでなく、口コミの件数や有無そのものが予約の判断に影響することが明らかになりました。口コミが少ない、あるいは一切ない宿泊施設は、選ばれにくくなる可能性が高まります。

掲載写真は9割以上の旅行者に影響を与えている

予約サイトや宿泊施設の公式サイトに掲載されている“写真"も予約の意思決定に大きな影響を与えています。「写真が予約意思に影響を与える」と回答した人は90%以上にのぼり、そのうち46.8%が「非常に影響する」と回答しています。

口コミサイトを“もっと”売上に変える「口コミコム」とは

口コミコムは、国内外の口コミサイトを“もっと”売上に変える「店舗向け集客一元化プラットフォーム」です。

口コミ分析データを活かした店舗改善やGoogleマップ・口コミサイトからの集客数増加、複数の口コミサイト店舗情報の更新工数の削減を支援します。さらにインバウンド向けサイトとも連携しており、多言語で店舗情報の整備や口コミ分析など、インバウンド向けMEO対策にも対応しています。

飲食店や商業施設、小売店だけでなく自治体と連携するなど、業種業界に関わらず広くご利用頂いております。

＜口コミコム特徴その1＞

自社HPを含む31サイトと連携！

店舗情報・メニューや商品・投稿を一括管理

口コミコムでは、自社HPやGoogle マップを含む国内外31サイトとの連携が可能です。お店の営業時間やメニュー情報などをマスターデータとして更新することで、各サイトの店舗情報や投稿内容を一括で更新でき、工数削減やお店への集客施策にご活用いただけます。

＜口コミコム特徴その2＞

口コミを一元管理！AIが分析・返信をサポート

集約した口コミやアンケートをAIが解析・スコア化することで、分析の難しいお客様の声を様々な軸で定量的に分析し、経営判断や店舗改善に役立てることができます。また、口コミの返信もAIがサポートするので、お客様との円滑なコミュニケーションも実現します。

＜口コミコム特徴その3＞

インバウンド対応も！最新情報・ノウハウを活かしたMEO対策

口コミコムではインバウンド対策において重要なGoogleマップや大衆点評ほか海外サイト、自社HPの店舗検索ページを一括で管理・運用できます。また、口コミコムを提供するmovは、業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」を運営しており、その豊富な知見やノウハウを活かしてMEO対策をご支援します。

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」とは

訪日ラボは、インバウンド担当者・訪日マーケティング担当者向けに訪日外国人に関するニュースやデータを毎日配信する、業界最大級のインバウンドビジネスメディアです。

訪日外国人の国籍別での来日数や入出国に関するルート情報、都道府県ごとでのインバウンド状況など様々なインバウンドに関わるデータを配信すると同時に、日々のニュースにて「政府の方針や動向」や「インバウンドに関する補助金の情報」、「インバウンド対策におけるノウハウ」など様々な記事を配信しています。

【会社概要】

会社名：株式会社mov（コーポレートサイト(https://mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202508_survey_hotel)）

所在地：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F

代表者：渡邊 誠

設立：2015年9月

事業内容：

・店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム(https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202508_survey_hotel)」の運営

・口コミサイトの運営やノウハウが学べる会員制サイト「口コミアカデミー(https://academy.kutikomi.com/whitepapers/202508_survey_hotel/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202508_survey_hotel)」の運営

・業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ(https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202508_survey_hotel)」の運営

・インバウンド対策に特化した資料請求サイト「訪日コム(https://service.honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202508_survey_hotel)」の運営

■ このリリースに関するお問い合わせ

