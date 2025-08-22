¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¥Ë¥åー¥èー¥¯¤¬¼õ¸³À¸¤ò±þ±ç¡ª¡Ø¥ä¥¯¥ë¥È presents ¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ÎÊü²Ý¸å¤È¤«¤ËÄ°¤¯¥é¥¸¥ª¡Ù¤¬TBS Podcast¤ÇÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¡£
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¥Ë¥åー¥èー¥¯¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ëPodcastÈÖÁÈ¡Ø¥ä¥¯¥ë¥È presents ¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ÎÊü²Ý¸å¤È¤«¤ËÄ°¤¯¥é¥¸¥ª¡Ù¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢¼õ¸³À¸±þ±ç¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥Èー¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ÇËÜÆü¡¢8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÁ´8²ó¤ÎÆüÄø¤ÇÇÛ¿®¡£²ÆµÙ¤ßÌÀ¤±¤Î9·î¤Ï¡¢¼õ¸³À¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀº¿ÀÅª¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ê»þ´ü¤Ç¤¢¤ê¡¢Çº¤ß¤òÊú¤¨¤¬¤Á¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£Çº¤á¤ë¼õ¸³À¸¡¢¤½¤·¤Æ¼õ¸³À¸¤ò»ý¤Ä¿ÆÀ¤Âå¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼«¿È¤âÂç³Ø¼õ¸³¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î2¿Í¤¬³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÎÇº¤ß¡¦ÉÔ°Â¤Ë²óÅú¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥ê¥¹¥Êー¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤ä¼ÁÌä¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î2¿Í¤ÈÄ¾ÀÜÅÅÏÃ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤³ØÀ¸¥ê¥¹¥Êー¤Î³§¤µ¤ó¡ª¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÈÖÁÈÌ¾ :¡Ø¥ä¥¯¥ë¥È presents ¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ÎÊü²Ý¸å¤È¤«¤ËÄ°¤¯¥é¥¸¥ª¡Ù
¡üÇÛ¿®Æü»þ : 2025Ç¯8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë18»þº¢¡ÊÁ´8²ó¡Ë
¡ü½Ð±é¼Ô : ¥Ë¥åー¥èー¥¯¡Ê²°ÉßÍµÀ¯¡¢Åèº´ÏÂÌé¡Ë
¡üÈÖÁÈ¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹ : sp954@tbs.co.jp¡¡
¡ü¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¥Ë¥åー¥èー¥¯¡Ê¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ë
ÍÜÀ®½ê¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢2010Ç¯¤Ë¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¡£Åìµþ¡¦¥è¥·¥â¥È¡ç¥Ûー¥ë¤Ç¤ÏÄ¹¤é¤¯¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¯¥é¥¹¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ·à¾ì¤ÎÃæ¿´¤òÃ´¤Ã¤¿¡£2019Ç¯1·î¤Ë³«Àß¤·¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï´ë²èÆ°²è¤È¶¦¤Ë¡Ø¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î¥Ë¥åー¥é¥¸¥ª¡Ù¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤¹¡£¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤Ç¤Ï2019Ç¯¡¢2020Ç¯¤Ë·è¾¡¿Ê½Ð¡£¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡Ù¤Ç¤Ï2020Ç¯¡¢2021Ç¯¤Ë·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤È¤Î´§ÈÖÁÈ¡Ø¥Ë¥åー¤«¤Þー¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤¬¥¹¥¿ー¥È
¡ü¼Ì¿¿¤Ï½é²ó¼ýÏ¿»þ¤ÎÍÍ»Ò