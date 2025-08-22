真夏の2号連続えなこ祭り第2弾!!　えなこが表紙＆巻頭グラビア＆豪華ふろくで登場！『ヤングアニマル』17号 8月22日（金）発売！

株式会社白泉社

株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高木靖文）は、『ヤングアニマル』17号を8月22日（金）に発売しました。

【青年まんが誌『ヤングアニマル』】https://magazine.younganimal.com/(https://magazine.younganimal.com/)

【表紙&巻頭グラビア&ふろく】えなこ

『ヤングアニマル』25年17号【巻頭グラビア】えなこ（撮影：フジシロタカノリ）

2号連続巻頭グラビア！

暑い夏にこそクールに決める♪

大胆に洗練されたスタイリッシュな都会系衣装で、凛とした美しさのえなこりんをお届け！

■ローソン・HMV限定クリアファイル特典も実施！えなこ両面クリアファイル PhoTakanori Fujishiroiroえなこ両面クリアファイル PhoTakanori Fujishiroiro

『ヤングアニマル』17号をローソンでご購入いただくと、ローソン&HMVでご購入いただくと、限定の両面クリアファイル特典が付いてくる！ 全2種のクリアファイルをお見逃しなく！

【特別付録１.】「えなこ」両面BIGポスター【特別付録２.】YOUNG ANIMAL ORIGINAL DVD VIDEO【特別付録２.】YOUNG ANIMAL ORIGINAL DVD VIDEO

YOUNG ANIMAL ORIGINAL DVD VIDEO

YA PRESENTS

YA SUMMER SEVEN SIRENS

「えなこ・東雲うみ・白濱美兎・うたたね翠・南あみ・山田あい・ちゅきめろでぃ」

映画『ペリリュー』特報第2弾！

(C)︎武田一義・白泉社/2025「ペリリュー -楽園のゲルニカ-」製作委員会

ティザービジュアル＆キャストコメントを公開！

公式サイトはこちら https://peleliu-movie.jp/

コミックス最新4巻8月29日（金）発売！「D.ダイバー」（森恒二）がカラーつきで登場！

カラーつき「D.ダイバー」（森恒二）

暴走する"怪邪"を止められるか――！？

大反響"変身"ダークヒーロー物語！

YAコミックス「D.ダイバー」（森恒二）4巻

「Ｄ．ダイバー」 4巻

■著者名： 森恒二

■ISBNコード：9784592166696

■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス

■定価：759円（本体690円＋税10%）

■発売日：2025.8.29

悪を許せぬ心が、カグラを"鬼"へと"変身"させた！

謎に包まれた過去を持つ、今は亡き母が残した力の正体とは…。

そして、遂に鬼を知る敵が現れ…!?

超展開"変身"格闘ダークヒーロー！目が離せぬ待望の最新刊!!

妄想止まらないコミックス最新93巻、8月29日（金）発売！「ふたりエッチ」（克・亜樹）がカラーつきで登場！

カラーつき「ふたりエッチ」（克・亜樹）

真とみゆきちゃんふたりっきりで出張♪

まさかのトラブル発生にドキドキ、ムラムラ大暴走！

YAコミックス「ふたりエッチ」（克・亜樹）93巻

「ふたりエッチ」 93巻

■著者名： 克・亜樹

■ISBNコード：9784592160939

■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス

■定価：825円（本体750円＋税10%）

■発売日：2025.8.29

一華ちゃんと和彦くんのお泊り会。

大胆な行動に出た一華ちゃんに妄想爆発!?

年の差カップルの神童部長と長尾さん、結婚式はどうするの？

一方、ヘルスパイン2に通う山岸にはドキドキ店外イベントが…

愛と性のステップアップラブストーリー、バラエティ豊かな93巻♪

【巻末グラビア】春蝶（ちゅちゅ）

【巻末グラビア】春蝶（撮影：フジシロタカノリ）

えなこPresents「Muse撮影会」で見つけた春蝶ちゃんが初登場！

春蝶ちゃんとの同棲生活を妄想するあま～いグラビアです！

【「ヤングアニマル」2025年17号】

●発売日：2025年8月22日（金）発売

●判型：B5判

●定価：550円（税込）

●『ヤングアニマル』は毎月第2・第4金曜発売

【会社概要】

会社名：株式会社白泉社

所在地：東京都千代田区神田淡路町2-2-2

代表者：代表取締役社長 高木靖文

設立：1973年12月1日

URL：https://www.hakusensha.co.jp/

事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・絵本・アプリ・電子書籍など