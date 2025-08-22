真夏の2号連続えなこ祭り第2弾!! えなこが表紙＆巻頭グラビア＆豪華ふろくで登場！『ヤングアニマル』17号 8月22日（金）発売！
株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高木靖文）は、『ヤングアニマル』17号を8月22日（金）に発売しました。
【青年まんが誌『ヤングアニマル』】https://magazine.younganimal.com/(https://magazine.younganimal.com/)
『ヤングアニマル』25年17号
【表紙&巻頭グラビア&ふろく】えなこ
【巻頭グラビア】えなこ（撮影：フジシロタカノリ）
2号連続巻頭グラビア！
暑い夏にこそクールに決める♪
大胆に洗練されたスタイリッシュな都会系衣装で、凛とした美しさのえなこりんをお届け！
■ローソン・HMV限定クリアファイル特典も実施！
えなこ両面クリアファイル PhoTakanori Fujishiroiro
『ヤングアニマル』17号をローソンでご購入いただくと、ローソン&HMVでご購入いただくと、限定の両面クリアファイル特典が付いてくる！ 全2種のクリアファイルをお見逃しなく！
【特別付録１.】「えなこ」両面BIGポスター
【特別付録２.】YOUNG ANIMAL ORIGINAL DVD VIDEO
YOUNG ANIMAL ORIGINAL DVD VIDEO
YA PRESENTS
YA SUMMER SEVEN SIRENS
「えなこ・東雲うみ・白濱美兎・うたたね翠・南あみ・山田あい・ちゅきめろでぃ」
映画『ペリリュー』特報第2弾！
(C)︎武田一義・白泉社/2025「ペリリュー -楽園のゲルニカ-」製作委員会
ティザービジュアル＆キャストコメントを公開！
公式サイトはこちら https://peleliu-movie.jp/
コミックス最新4巻8月29日（金）発売！「D.ダイバー」（森恒二）がカラーつきで登場！
カラーつき「D.ダイバー」（森恒二）
暴走する"怪邪"を止められるか――！？
大反響"変身"ダークヒーロー物語！
YAコミックス「D.ダイバー」（森恒二）4巻
「Ｄ．ダイバー」 4巻
■著者名： 森恒二
■ISBNコード：9784592166696
■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス
■定価：759円（本体690円＋税10%）
■発売日：2025.8.29
悪を許せぬ心が、カグラを"鬼"へと"変身"させた！
謎に包まれた過去を持つ、今は亡き母が残した力の正体とは…。
そして、遂に鬼を知る敵が現れ…!?
超展開"変身"格闘ダークヒーロー！目が離せぬ待望の最新刊!!
妄想止まらないコミックス最新93巻、8月29日（金）発売！「ふたりエッチ」（克・亜樹）がカラーつきで登場！
カラーつき「ふたりエッチ」（克・亜樹）
真とみゆきちゃんふたりっきりで出張♪
まさかのトラブル発生にドキドキ、ムラムラ大暴走！
YAコミックス「ふたりエッチ」（克・亜樹）93巻
「ふたりエッチ」 93巻
■著者名： 克・亜樹
■ISBNコード：9784592160939
■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス
■定価：825円（本体750円＋税10%）
■発売日：2025.8.29
一華ちゃんと和彦くんのお泊り会。
大胆な行動に出た一華ちゃんに妄想爆発!?
年の差カップルの神童部長と長尾さん、結婚式はどうするの？
一方、ヘルスパイン2に通う山岸にはドキドキ店外イベントが…
愛と性のステップアップラブストーリー、バラエティ豊かな93巻♪
【巻末グラビア】春蝶（ちゅちゅ）
【巻末グラビア】春蝶（撮影：フジシロタカノリ）
えなこPresents「Muse撮影会」で見つけた春蝶ちゃんが初登場！
春蝶ちゃんとの同棲生活を妄想するあま～いグラビアです！
【「ヤングアニマル」2025年17号】
●発売日：2025年8月22日（金）発売
●判型：B5判
●定価：550円（税込）
●『ヤングアニマル』は毎月第2・第4金曜発売
