愛を知らないエイリアンと、愛を無くしたひとりぼっちの少女――きっと明日は家族＜オハナ＞になれる。『リロ＆スティッチ』4K UHD/ブルーレイ/DVD 2025年10月15 日（水）発売！

『美女と野獣』『アラジン』をはじめ、数々のアニメーション映画の実写化を成功させてきたディズニーが、その愛らしさで空前のスティッチ・ブームを巻き起こしたアニメーション版を完全実写化した映画『リロ＆スティッチ』を、2025年10月15日（水）にブルーレイ+DVD セット、4K UHD＋ブルーレイ セットで発売いたします。

2002年にアニメーション映画として劇場公開され、暴れん坊のエイリアン“スティッチ”と少女リロの友情と絆を描き、空前のスティッチ・ブームを巻き起こした『リロ＆スティッチ』。笑いと涙を誘う物語と「オハナは家族。いつもそばにいる--何があっても…」という温かなメッセージは、世代や国境を超えて世界中の人々に愛され続けてきました。

そして2025年、ディズニーがこの名作を完全実写化。全米ではメモリアルデー週末4日間興収で歴代No.1のオープニング記録を樹立し、「ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング」を大きく引き離して3週連続全米No.1を達成、全世界での興行収入は10億ドル（2025年7月時点）を突破し、2025年公開作として初の“ビリオンダラー・ヒット”を記録！さらに、“スティッチの日”6月26日には続編の制作も発表されるなど、世界中で再び大旋風を巻き起こしたのです！

本作はハワイ・カウアイ島を舞台に、暴れん坊で破壊的なスティッチと少女リロの出会いが織り成す物語。キュートでモフモフなスティッチが繰り広げる予測不能ないたずらや、ハワイの美しい自然と温かな文化が交差する世界観の中で、笑いと涙に包まれた多様な家族の形とかけがえのない絆を描き、大人も子供も心揺さぶられる感動のハートフル・ファンタジーです。日本でも劇場公開するやいなや、SNSなどで“泣けるスティッチ”と大絶賛され、随所に登場するオリジナル版の名シーンをオマージュした演出なども含め、全世界のファンの期待以上の愛と感動の実写版が誕生したのです！

スティッチの声は、オリジナル版は生みの親クリス・サンダースが演じ、日本版声優はもちろん山寺宏一が続投。さらに、リロ役にはいま大注目の永尾柚乃、リロの姉のナニ役にはMOMONA（ME:I）、デイヴィッド役には中村海人（Travis Japan）など、豪華キャストが集結しています。さらに、日本版エンドソングは、Travis Japanが奏でるエルヴィス・プレスリーの名曲「バーニング・ラヴ」を起用。映画を後押しする素晴らしい音楽も大きな魅力のひとつです。

この度発売のブルーレイ＋DVDセット、4K UHD＋ブルーレイ セットには、なんとスティッチの解説付きで名シーンを楽しめる「スティッチと一緒に見よう！」や、オリジナル版も楽しめる「オリジナル版と比べてみよう」、思わず笑みがこぼれる「NGシーン集」など、愛と遊び心があふれるファン必見の映像を収録！本編と合わせて楽しむことができます。

ハワイの美しい自然と文化を舞台に、リロとスティッチのステキな出会いから生まれる〈オハナ＝家族〉の物語を、ぜひブルーレイ＋DVD セット、4K UHD＋ブルーレイ セット、デジタル配信（購入／レンタル）でお楽しみください。

STORY

ディズニーの『リロ＆スティッチ』が実写化！！両親を亡くした少女と愛を知らない暴れん坊のエイリアン、ふたりのキセキの出会いと“オハナ＜家族＞”の大切な絆を描く感動のハートフル・ファンタジー。

愛を知らないエイリアンと、愛を無くしたひとりぼっちの少女--きっと明日は家族＜オハナ＞になれる。

両親を亡くした少女リロと姉のナニ。ひとりでリロを育てようと奮闘するナニだったが、若すぎる彼女は失敗ばかり。離れ離れになってしまいそうな姉妹の前に現れたのは、家族の愛を知らない暴れん坊のエイリアン、スティッチ。予測不可能な彼の行動は、平和な島に大混乱を巻き起こすが、その奇跡の出会いはやがて、希望を失いかけた姉妹を変えていく…。

PRODUCTION NOTE

■現代に蘇る“オハナ”の物語。実写で描かれる新たな『リロ＆スティッチ』の世界

2002年の公開以来、世界中で愛され続けてきたアニメーション版『リロ＆スティッチ』が、実写版として新たに生まれ変わる。オリジナルの持つユーモアと感動の調和、そして“オハナ<家族>”の精神を尊重しつつ、現代ハワイの壮大な景観と豊かな文化を背景に再構築。監督ディーン・フライシャー・キャンプは、家族の居場所探しという普遍的テーマを核に、SF的要素とヒューマン・ドラマを融合させた。プロデューサーのジョナサン・アイリックは「誰もがスティッチに共感する」と語り、その魅力を実写世界へと導く挑戦に意欲を燃やす。アニメーションの鮮やかな世界観を現実感あふれる映像で再現し、キャラクターの感情をより深く掘り下げた本作は、懐かしさと新鮮さを兼ね備えた、時代を超えて心に響く物語として観客に新たな感動を届けるだろう。

■ハワイの豊かな文化と最新映像技術が織りなす臨場感あふれる世界

本作は、オアフ島で全編撮影され、文化的本物らしさと映像革新を融合させた作品だ。監督ディーン・フライシャー・キャンプは“オハナ＜家族＞”の精神を物語の核に据え、現代的な感性とオリジナルへの敬意をもって再構築。架空のキャラクターであるスティッチをリアルに描くため、レガシー・エフェクツ製の精巧なパペットやマケットを用い、俳優が実際に触れ、目を合わせられる環境を整えた。スティッチの造形はシカの耳やコアラの質感など実在動物の要素から着想を得ており、愛らしさと存在感を兼ね備える。

文化面では、ハワイ語やピジン語、日常の暮らしや習慣を文化コンサルタントの監修で忠実に反映。現地出身キャストやエキストラを起用し、細部まで現地の息遣いを映像に刻んだ。音楽にもカメハメハ・スクールズ・チルドレンズ・コーラスやハワイ出身アーティストが参加し、歌声や旋律が物語の情感を一層高める。この実写化は単なる再現ではなく、感情と文化の両面からオリジナルの魅力を深く掘り下げ、観客に臨場感と温もりを届ける。愛され続ける物語が、ハワイの大地と先端の映像技術によって新たな息吹を得たと言える。

STAFF＆CAST

＜スタッフ＞

監督：ディーン・フライシャー・キャンプ

脚本：クリス・ケカニオカラニ・ブライト、マイク・バン・ウェズ

製作：ダン・リン、ジョナサン・アイリック

製作総指揮： ライアン・ハルプリン、トム・ペイツマン、

ルイ・プロヴォスト、トーマス・シューマッカー

撮影監督：ナイジェル・ブラック

プロダクション・デザイナー：トッド・チェルニアフスキー

衣裳デザイナー：ウェンディ・チャック

編集：フィリップ・J・バーテル

音楽：ダン・ローマー

日本版エンドソング：「バーニング・ラヴ」 Travis Japan

＜キャスト＞（）内は日本版声優

スティッチ：クリス・サンダース（声の出演）（山寺 宏一）

リロ：マイア・ケアロハ（永尾 柚乃）

ナニ：シドニー・アグドン（MOMONA（ME:I））

デイヴィッド：カイポ・デュドイト（中村 海人（Travis Japan））

ケコア：ティア・カレル（五十嵐 麗）

トゥトゥ：エイミー・ヒル（渡辺 えり）

コブラ・バブルス：コートニー・B・ヴァンス（手塚 秀彰）

議長：ハンナ・ワディンガム（声の出演）（深見 梨加）

プリークリー：ビリー・マグヌッセン（三ツ矢 雄二）

ジャンバ：ザック・ガリフィアナキス（長谷川 忍（シソンヌ））

CHARACTER

スティッチ

クリス・サンダース／山寺 宏一

破壊生物として開発された銀河連邦の

エイリアン。別名は”試作品626号”。

リロ

マイア・ケアロハ／永尾 柚乃

両親を事故で亡くし、姉のナニとハワイの

カウアイ島で暮らす6歳の少女。

ナニ

シドニー・アグドン／ MOMONA（ME:I）

両親を事故で亡くし、リロの親代わりをする18歳の姉。

デイヴィット

カイポ・デュドイト／中村 海人（Travis Japan）

リロとナニ姉妹を優しく見守る若者。

ケコア

ティア・カレル／五十嵐 麗

リロとナニを担当する社会福祉局の職員。

トゥトゥ

エイミー・ヒル／渡辺 えり

リロとナニのご近所さん。

コブラ・バブルス

コートニー・B・ヴァンス／手塚 秀彰

ソーシャルワーカーだが、正体はCIAのエージェント。

議長

ハンナ・ワディンガム／深見 梨加

宇宙の平和を守る銀河連邦のリーダー。

プリークリー

ビリー・マグヌッセン／三ツ矢 雄二

地球に詳しい銀河連邦のエイリアン。

ジャンバ

ザック・ガリフィアナキス／長谷川 忍（シソンヌ）

銀河連邦のエイリアンで、”試作品626号 （後のスティッチ）”の発明者。

商品データ＜発売日：2025年10月15日（水）＞※データは変更になる場合がございます。

＜ブルーレイ＋DVD セット＞

＜4K UHD＋ブルーレイ セット＞※その他の仕様は＜ブルーレイ＋DVDセット＞と同様です。

