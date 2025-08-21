Akamai Cloud Day 2025を開催

アカマイ・テクノロジーズ合同会社アカマイ・テクノロジーズ合同会社(https://www.akamai.com/ja/products/api-security)（本社：東京都中央区、職務執行者社長：日隈寛和、以下「Akamai」）は、2025年 9月24日（水）に、『Akamai Cloud Day 2025』 を開催することをお知らせいたします。

AI の飛躍的な進化により、クラウドは単なるインフラ提供の枠を超え、AI モデルの開発・運用や大規模データの利活用を支えるプラットフォームへ進化しています。それに伴い、アプリケーション開発やインフラ管理のアプローチも大きな転換期を迎えています。

『Akamai Cloud Day 2025』では、ゲストスピーカーをお迎えし、AI 活用の最新トレンドに加え、クラウド活用に関する先進的な取り組みをお話しいただきます。さらに、Akamaiおよびパートナー企業のエキスパートが、生産性向上や運用負荷の軽減につながる具体的なユースケースを共有します。

■イベント開催概要

イベント名： Akamai Cloud Day 2025 - 「AI x Edge x Cloud」

開催日： 2025年9月24日(水) 14:00開場 13:30受付開始

開催場所： TODAホール＆カンファレンス東京

https://web.cvent.com/event/a071d2c4-027e-4f2e-80c7-187fae33cdda/summary

■こんな方におすすめ！

- クラウドコストを最適化したい方データ転送料や運用コストを抑えたクラウドを検討中の方に最適です。- パフォーマンス重視のサービスを展開している方レイテンシーや可用性がビジネスの成否を左右する、ゲーム・動画・金融サービス関係者に。- マルチクラウド戦略を検討中の方GCPやAWSに加えた選択肢として、Akamai Cloud の特徴を知りたい方に。- エッジコンピューティングや分散型アーキテクチャに関心のある方データをユーザーの近くで処理し、体験を向上させたい方におすすめです。- セキュリティファーストなクラウド環境を求める方セキュリティ製品に強みを持つ Akamai ならではの堅牢なクラウド構成を体感いただけます。- 最新のクラウドインフラ活用事例を知りたい方日本企業やグローバル企業の導入事例をもとに、実践的な活用イメージを持てます。

Akamai について：

Akamai は、オンラインビジネスの力となり、守るサイバーセキュリティおよびクラウドコンピューティング企業です。当社の市場をリードするセキュリティソリューション、優れた脅威インテリジェンス、グローバル運用チームによって、あらゆる場所でエンタープライズデータとアプリケーションを保護する多層防御を利用いただけます。Akamai のフルスタック・クラウド・コンピューティング・ソリューションは、世界で最も分散化されたプラットフォームで高いパフォーマンスとコストを実現しています。多くのグローバル企業が、ビジネスの成長に必要な業界最高レベルの信頼性、拡張性、専門知識を提供できる Akamai に信頼を寄せています。詳細については、akamai.com(https://www.akamai.com/ja) および akamai.com/blog(https://www.akamai.com/ja/blog) をご覧いただくか、X (https://x.com/Akamai_jp)や LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/akamai-technologies/)で Akamai Technologies をフォローしてください。

