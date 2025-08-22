アメリカ心理学会（APA）、学術論文作成の新たなデジタルガイド「APA Style Manual」をローンチ

ユサコ株式会社

アメリカ心理学会（American Psychological Association、以下APA）は、2025年6月23日に新商品「APA Style Manual」をローンチしました。本製品は、世界で広く使用されている学術論文フォーマット「APAスタイル」のデジタルガイドとして、教育機関や研究機関における論文作成をより効率的かつ正確にサポートします。

APA Style Manualについて

APA Style Manualは、APAの出版マニュアル（Publication Manual of the American Psychological Association）最新版のフルテキストにデジタルでアクセスできる革新的なツールです。従来の印刷版マニュアルの制約を超え、直感的な操作性と包括的な機能を提供します。

主な特徴

APA Style Manualは、APAの出版マニュアル最新版のフルテキストを完全収録した、APAスタイルに関する唯一の公式かつ包括的な情報源です。法人講読により、キャンパス内外から利用者数無制限でアクセスが可能となっており、直感的な操作でコンテンツの検索、ハイライト表示、注釈付けが行えます。また、モバイルデバイスに対応し、あらゆる端末で使いやすいデザインを実現しているほか、出版マニュアルの内容をわかりやすく解説するクイックガイドも搭載されています。

導入メリット

学生にとっては、APAスタイルの公式情報源にいつでもアクセスでき、執筆プロセスや論文フォーマットに関する情報を簡単に検索・確認することが可能になります。教員は、最新ガイドラインに基づく効果的な論文作成指導、正確な評価、学生への信頼できる情報源の提供が実現できます。ライティングセンターでは、このリソースを導入することで、より多くの利用者をサポートでき、学生の成功と機関全体の成果向上に貢献できます。研究者にとっては、倫理および出版ガイドラインへの準拠を確認し、出版プロセスを促進することができます。

日本心理学会第89回大会への出展について

APAは、2025年9月5日～7日に仙台で開催される日本心理学会第89回大会に出展いたします。会場では、APA Style Manualをはじめとする各種APA製品をご紹介し、アメリカ、イギリスから来日したAPAのスタッフが直接ご質問にお答えいたします。

参照：APA Style Manual 紹介ページ(https://go.apa.org/apastylemanual/)