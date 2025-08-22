いたずらっぽい笑みを浮かべる「西宮あい」がフィギュアで新登場！本日 8月22日(金)よりBfullオンラインショップにて予約開始！

株式会社Ｂｆｕｌｌ

フィギュアブランド「Bfull FOTS JAPAN」では、メスガキちゃん 西宮あい 夏服ver.1/5スケール塗装済み完成品フィギュアの発売を決定いたしました。本日8月22日(金)16:00より、Bfullが運営するECサイトBfullオンラインショップ（URL：http://www.fots.jp/）にて予約受付開始。

公式オンラインショップ：https://www.fots.jp/index.php/products/detail/671

Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FN7M8S83

予約受付期間：2025年8月22日(金)16：00～2025年11月11日(火)23：59

商品説明

メスガキちゃん 西宮あい 夏服ver.が1/5スケールフィギュアで新登場。

いたずらっぽい笑みを浮かべながら、挑発するような姿を立体化しました。

黒いビキニトップとショートパンツの夏服は、肌の明るさを引き立てつつ、大人ぶった挑発を感じさせます。

小柄でエネルギッシュなボディと、わざとらしく可愛さを見せつけるポーズは、つい心を揺さぶられてしまうでしょう。

特製の鏡面台座を採用し、下からも横からも、新しい一面を楽しめる仕上がり。

見るたびに可愛い瞬間が味わえる、特別なのひとときを、ぜひお手元に。

鏡面部分はお好みの角度に調節することが可能です。

※写真はイメージです。実際の製品とは多少異なる可能性があります。

※発表時現在の情報です。諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。

商品情報

商品名 ：メスガキちゃん 西宮あい 夏服ver.1/5スケール塗装済み完成品フィギュア

スケール ：1/5スケール 全高サイズ 約157mm（約227mm 台座含む）

小売価格 ：\23,800(税込\26,180)

仕様 ：PMMA,PUresin製塗装済み完成品

予約開始 ：2025年08月22日(金)16：00解禁

予約締切 ：2025年11月11日(火)23：59締切

発売月 ：2026年03月末発売予定

公式オンラインショップ：https://www.fots.jp/index.php/products/detail/671

Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FN7M8S83

予約受付期間：2025年8月22日(金)16：00～2025年11月11日(火)23：59

↓Customers outside of Japan can purchase from this EC site.

ZenMarket

1/5scale：https://zenmarket.jp/ja/s/bfull/4573517461252

商品についてのご質問、ご要望は、サポート窓口までお願いします。

お問い合わせ ⇒https://www.fots.jp/contact

