Sales Cloud コンサルタント取得セミナーをデータ・プロセスコンサルティング会社のフロッグウェル(株)が2025/9/4(木)に無料開催

フロッグウェル株式会社

Salesforceを通じて自社のビジネスを加速させたい。

Salesforceのコンサルタントとしてより多くの企業をサポートしたい。

自分のキャリアの可能性をさらに広げたい。



そんな熱い思いを持っている、そこのあなた！

私たちと一緒にSales Cloud コンサルタント資格を取りませんか！



フロッグウェル株式会社はSalesforce導入支援サービスを提供しております。

Salesforceを導入したいお客様に対して、コンサルティングから実装まで行っております。





同サービスを提供するため、弊社社員は入社後Salesforceに関連した資格を取得しており、特にコンサルティングに力を入れたい社員はSales Cloud コンサルタント資格を取得しております。

この資格を持つことで、Salesforceの専門知識を駆使しながら、お客様ごとで最適な形でのサービス提供を実現することができます。



同資格はSalesforceとコンサルティングの2つの分野に関する知識が必要になるため、独学での資格対策は容易なものではありません。

そこで弊社では「資格取得支援プログラム」として各資格の対策プログラムを作成し、未取得の社員が学習できる仕組みを作っています。



本セミナーでは弊社の資格取得支援プログラムで共有されている内容の一部を外部の方に提供することで、所属している会社でSalesforce関連業務を担当している方、Salesforce資格を活かした仕事に就きたい方のキャリア形成をご支援したいと考えております。

さらにセミナーでは同プログラムのコンテンツをご利用いただける「フロッグウェル学習支援サービス」に関してもご案内いたします。

ぜひご参加ください！



＜セミナーの概要＞

【講師】

伊藤 光



【背景】

Salesforceパートナー企業としてお客様のDXや業務効率化を支援するだけでなく、これからSalesforceを導入してあらゆる業界のお客様に貢献したい方への支援も行いたいと考えております。



また、Sales Cloud コンサルタント資格を取得したい方を支援することで受講者の方のキャリア形成や転職活動の推進とSalesforceコミュニティの活性化に少しでも役に立ちたいと思っています。



【目的】

Sales Cloud コンサルタント資格を取得したい方を支援することで受験者の方のキャリア形成をお手伝いする！

◆セミナータイトル

『【中級者向け】Sales Cloud コンサルタント取得セミナー！』



◆開催日時

2025/09/04(木)18:00～19:00

◆対象者

- Sales Cloud コンサルタントを取得したい方- Salesforceのスキルでキャリアを形成したい方

◆プログラム概要

- Sales Cloud コンサルタントの受験概要- 資格取得に向けた勉強法やロードマップのご紹介- フロッグウェル学習支援サービスのご案内

◆開催場所

オンライン

◆料金

無料

https://frogwell.co.jp/seminar_read/salescloudconsultant/



【会社概要】

- 会社名：フロッグウェル株式会社- 代表者：小谷 直也- 設立：2010年5月- 所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂1丁目11番44号 赤坂インターシティ10階

◆事業内容

- メーカー・販売会社向けシステム構築- 医療関連データ収集・加工- データ分析及びコンサルティング