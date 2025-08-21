保護犬たちの笑顔が集まる『SAVE THE DOG 2026カレンダー』受注開始！- ピースワンコ・ジャパン×THE DOG(TM)

特定非営利活動法人（認定NPO）ピースウィンズ・ジャパン

全国の「殺処分ゼロ」実現を目指して犬の保護・譲渡活動をしている「ピースワンコ・ジャパン（運営 特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン：略称ピースウィンズ、 代表理事：大西健丞、本部：広島県神石高原町）」は、魚眼レンズで撮ったユニークさが特徴の「THE DOG(TM)」とコラボレーションし、個性豊かな保護犬たちの笑顔を集めたTHE DOG(TM)×ピースワンコ・ジャパン 「SAVE THE DOG 2026カレンダー」を制作、THE DOG STORE特設サイトにて受注販売を開始しました。

ピースワンコに殺処分寸前で救われた保護犬たちは、神石高原シェルターで再び輝きを取り戻し、幸せに暮らしています。

2000年の誕生以来、多くの人々に愛され続けているTHE DOG(TM)は、2020年のブランド20周年をきっかけに、独自のプロジェクト「SAVE THE DOG PROJECT」を立ち上げて、動物愛護団体への寄付活動を開始しています。

保護犬たちの笑顔で人々の日常を彩り、そして、保護犬たちを支えたい。そんな想いを持つTHE DOG(TM)とピースワンコ・ジャパンが連携し、「SAVE THE DOG 2026カレンダー」を制作し、素敵なカレンダーが出来上がりました。毎月のページをめくるたびに、モデルになったワンコたちが楽しい気分にさせてくれます！

カレンダーの売上の利益は全額ピースワンコ・ジャパンの保護犬活動に寄付されます。

THE DOG(TM)×ピースワンコ・ジャパン 「SAVE THE DOG 2026カレンダー」で、保護犬たちの笑顔を毎日あなたのそばにお届けします！

カレンダーのモデルは、今年も『ワンだふるファミリー』のワンコたちです。高齢や病気・障がいがあっても、一生懸命に前を向きながら日々を楽しんでいるワンコたちの自然な表情を引き出すために、負担をかけないように一頭一頭のペースに合わせながら撮影を行いました。保護犬たちの輝く笑顔をカレンダーで紹介し、皆さまに温かな気持ちをお届けします。

●ワンだふるファミリーとは？

ピースワンコの『ワンだふるファミリー』は、ピースワンコ・ジャパンが展開する保護犬の支援プロジェクトです。このプロジェクトは、高齢や病気・障がいがあり譲渡が難しいワンコたちを遠方からご支援していただき、適切な獣医療・看護ケアを行いながら最後までピースワンコのスタッフが家族となって支える活動です。

●元災害救助犬・夢之丞も誕生月の8月に登場！

毎年の「SAVE THE DOG カレンダー」で大活躍の夢之丞ですが、今年も良いお顔で誕生月の8月に登場しています。撮影時には、夢之丞が素敵な笑顔になるように公式ガールフレンドのイーストもお手伝いをしてくれました。

●商品概要

商品名：「SAVE THE DOG2026カレンダー」

サイズ：H290 × W290mm（開いた状態：W 290 × H 580mm）

ページ：28ページ（’26.1月～’26.12月）

仕 様：壁掛け用・ブックレット式（中とじ）※ 日本の祝日や行事・六曜が表記されています。

価 格：3,300円（税込）

商品発売日 ： 2025年8月21日(木)

商品発送時期 ：2025年12月～順次発送

ご購入・詳細 ：THE DOG(TM)特設ページはこちら ▷https://thedog-store.jp/products/100644?utm_source=pwj&utm_medium=pr&utm_campaign=2026(https://thedog-store.jp/products/100644?utm_source=pwj&utm_medium=pr&utm_campaign=2026)

ご購入受付期間：2025年8月21日(木)11:00 ～ 2025年10月31日(金)23:59

※販売の利益は、全額ピースワンコ・ジャパン保護犬活動に寄付されます。

お好きな「THE DOG 2026カレンダー」のご購入でも保護犬活動を応援できます。

■【SAVE THE DOG PROJECTとは】

THE DOG(TM)の「SAVE THE DOG PROJECT」 はブランドの誕生20 周年をきっかけに、犬猫に関わる様々な問題を解決する目的でTHE DOG COMPANYが独自に立ち上げたプロジェクトです。

犬や猫を支える支援活動として、売り上げの一部を動物愛護団体へ寄付し、犬猫の活動を支援する仕組みを構築、THE DOG(TM)ブランドの成長と社会貢献を比例することで、社会や暮らしに必要とされるブランドとなることを目指しています。

以下のURLからご購入いただくと、寄付先をピースワンコ・ジャパンに指定できます。

SAVE THE DOG PROJECT ▷https://www.thedogandfriends.com/save_the_dog/

■【THE DOG(TM)とは】

2000年に発表された犬種別ポストカードBOOKが大ヒットし、2003年米国ビルボードバナーキャンペーンやトイザらス全米キャンペーンなどを経て、2004年にマクドナルドハッピーセットのおもちゃキャラクターに採用。世界57か国で発売され世界中で愛されるキャラクターに成長。ぬいぐるみやTシャツ、文具など幅広いグッズ展開をしています。2020年にブランド20周年を迎え、約40種の犬種別カレンダーは20年来のロングセラーの人気商品となっています。

公式THE DOG(TM)ブランドサイト ▷ https://www.thedogandfriends.com

THE DOG STORE ▷ https://thedog-store.jp

■【特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパンと「ピースワンコ・ジャパン」について】

ピースウィンズ・ジャパンは、 国内外で自然災害、 あるいは紛争や貧困など人為的な要因による人道危機や生活の危機にさらされた人びとを支援する国際協力NGOとして1996年に設立され、これまでに世界41の国と地域で活動してきました。 また、 緊急災害支援プロジェクト「空飛ぶ捜索医療団」の運営や、犬や猫の殺処分ゼロを目指した動物の保護・譲渡活動、地域活性化などに取り組み、社会問題の解決を目的とした活動に幅広く力を入れています。

ホームページURL：https://peace-winds.org

ピースウィンズ・ジャパンが運営する「ピースワンコ・ジャパン・プロジェクト」は、本部の広島を拠点に神石高原シェルターを含む全国11か所のシェルター・譲渡センターで「日本の犬の殺処分ゼロ」を目指して活動を行っています。広島県の犬の殺処分機は9年以上稼働を止めており、これまでに5,000頭以上の保護犬を譲渡・返還してきました。

ホームページURL：https://peace-wanko.jp/