TOKIUM経費精算、「分析レポート」オプションにおいてCO2排出量の算定が可能に

株式会社TOKIUM

株式会社TOKIUM（本社：東京都中央区、代表取締役：黒崎賢一、以下「TOKIUM」）は、「TOKIUM経費精算」の「分析レポート」オプション*にて、出張において排出されたCO2を算定する機能を提供開始したことをお知らせいたします。

*TOKIUM上の支出データを自動で集計し、可視化する「分析レポート」を1月より提供開始（https://corp.tokium.jp/news/yrd8cg0an/）

■背景

近年、地球温暖化対策の重要性が高まる中、企業がサプライチェーン全体での温室効果ガス排出量（Scope3）を開示する動きが国際的に加速しています。日本でも2027年3月期より、プライム市場に上場する時価総額3兆円以上の約70社に対し、この情報開示が義務化される見通しです。Scope3の算定項目の一つである「従業員の出張におけるCO2の排出」の算定においては、出張の費用や距離を算出し、それに環境省が指定する排出原単位を乗じてCO2排出量を計算しなければなりません。そのため、多くのお客様から「膨大な出張データから移動経路を特定し、CO2排出量を算出するのは非常に煩雑である」という声をいただいていました。

■サービス概要

この度「分析レポート」オプションに、従業員の出張によるCO2排出量を表示するダッシュボードが追加されました。

TOKIUM経費精算の交通費データから、CO2排出量を自動で算定します。さらに、CO2排出量データは、年度別や部署別といった様々な切り口で集計できます。これによって、より精度の高い算定が可能になるだけでなく、算定に必要だったデータ収集や加工の手間を大幅に削減し、業務効率化を実現します。

■株式会社TOKIUMについて

設立：2012年6月26日

代表取締役：黒崎賢一

所在地：東京都中央区銀座6丁目18-2 野村不動産銀座ビル12階

資本金：100百万円

事業内容：経費精算・請求書管理などの経理AIエージェントの提供

URL：https://corp.tokium.jp/

＜サービス一覧＞

経費精算クラウド「TOKIUM経費精算」

https://www.keihi.com/expense/

請求書受領クラウド「TOKIUMインボイス」

https://www.keihi.com/invoice/

請求書発行クラウド「TOKIUM請求書発行」

https://www.keihi.com/send/

文書管理クラウド「TOKIUM電子帳簿保存」

https://www.keihi.com/denshichobo/

契約管理クラウド「TOKIUM契約管理」

https://www.keihi.com/contract/