トレノケートのMicrosoft認定トレーナー目代 昌幸が「Microsoft MVP」を12年連続受賞

人材育成を手掛けるトレノケート株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：早津 昌夫、以下トレノケート）に所属するMicrosoft認定トレーナー、目代 昌幸（もくだい まさゆき）が2025年7月に「Microsoft MVP」を12年連続で受賞しました。今年はM365部門に加え、新設されたM365 Copilot部門でも選出され、2部門での栄誉となります。

本アワードは、Microsoft 365 製品・サービスに関する深い専門知識と、実務における課題解決力を持つプロフェッショナルに贈られるものです。目代はその卓越した技術力に加え、長年にわたるコミュニティ活動や情報発信を通じて、他者支援に積極的に取り組んできた点も高く評価されました。

■受賞者プロフィール

目代 昌幸（もくだい まさゆき）

トレノケート株式会社 Microsoft認定トレーナー

＜保有資格・認定＞

・Microsoft MVP for M365,M365 Copilot

・MCSA: Office 365 - Certified 2018

＜略歴＞

SIerにて企業のITインフラ構築、特に Microsoft 365 を中心としたMicrosoft技術の構築・導入後の利活用コンサルティングを長年に渡って経験。日本で最初にOffice 365ユーザーコミュニティを立ち上げ、現在も継続的に活動中。2018年よりトレノケートに参画。

＜受賞コメント＞

「このたび、Microsoft 365 および Microsoft 365 Copilot の2部門においてMicrosoft MVPを受賞することができました。12年連続での受賞となり、大変光栄に思っております。これまでの経験と日頃の活動が評価された結果であり、皆様のご支援に心より感謝申し上げます。

Microsoft MVPの選定は、業務外での活動が基準となっていますが、実際には本業であるトレーナー業で得た知識や経験と、コミュニティ活動を通じて培った知識が相互に作用し合い、公私ともにより良い成果につながっていることを実感しています。この循環から生まれる学びや気づきが、トレーニングでのお客様への講義やコミュニティへの貢献にも活かされていることが何よりの喜びです。

今後も、Microsoft 365 や Microsoft 365 Copilot、Power Platform などの最新技術に関する情報発信やコミュニティ活動に一層力を注ぎ、知見を分かち合いながら、皆様とともに成長していきたいと考えております。引き続き、ご支援とご指導のほど、よろしくお願い申し上げます。 」

■目代が登壇！無料オンラインセミナー開催

2025年9月17日開催 Copilot Update Seminar #1Copilot Update Seminar #1～エージェント、画像生成など最新情報をお届け～

2025年9月17日（水）14:00~16:00（Zoom）

▼お申し込みはこちらから

https://seminar.trainocate.co.jp/seminar250917(https://seminar.trainocate.co.jp/seminar250917?utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

「Copilot Update Seminar」は、Microsoft 365 Copilot の最新アップデートを定期的にご紹介するセミナーシリーズです。第1回となる今回は、特に注目度の高い「リサーチツール」「アナリスト」「ノートブック」「画像生成」機能にフォーカス。Microsoft 365 Copilot がどのように業務を支援し、成果を高めるのかを、デモを交えながらご紹介します。

2025年9月30日開催 AIによる情報漏洩リスクに終止符をAIによる情報漏洩リスクに終止符を～Microsoft 365 Copilot 導入組織が越えるべき3つの壁～

2025年9月30日（火）14:00~16:00（Zoom）

▼お申し込みはこちらから

https://seminar.trainocate.co.jp/seminar240930(https://seminar.trainocate.co.jp/seminar250930?utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

こんなお悩みはありませんか？

「Copilot に機密情報を学習させてしまうのでは…」と導入に踏み切れない。

「導入したが、アクセス権限が不十分で思わぬ情報が表示された。全社展開に自信が持てない…」

「便利な反面、自分の操作が情報漏洩につながらないか不安。もっと安全に使いこなしたい！」

本セミナーでは、これらの不安や課題を解消し、Microsoft 365 Copilot を“すべての社員が”安全かつ最大限に活用するために乗り越えるべき「3つの壁」について、説明します。

情報システム部門、経営企画部門、DX推進部門の担当者はもちろん、Microsoft 365 Copilot を業務で利用していて、セキュリティに関する正しい知識を身につけたい方にもおすすめです。

■トレノケートのMicrosoft認定トレーニング

トレノケートは、2002年にMicrosoft社のラーニングソリューション分野において、日本で初めてゴールドパートナーに認定され、現在はTraining Services Partner (TSP)として最新のMicrosoft認定トレーニングを提供しています。

Microsoft認定トレーニング（総合）

https://www.trainocate.co.jp/reference/ms/index.html(https://www.trainocate.co.jp/reference/ms/index.html?utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

Microsoft認定資格バウチャーキャンペーン2025（数量限定最大20％オフ）

https://www.trainocate.co.jp/topics/campaign/msv2025.html(https://www.trainocate.co.jp/topics/campaign/msv2025.html?utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

●各種ご相談、お問い合わせはこちら： https://www.trainocate.co.jp/gkinfo/form.aspx(https://www.trainocate.co.jp/gkinfo/form.aspx?utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

【トレノケート株式会社 会社概要】

代表取締役社長：早津 昌夫

設立 ：1995年12月6日

本社所在地 ：東京都新宿区西新宿6丁目8番1号 住友不動産新宿オークタワー20・27階

事業内容 ：IT技術教育、ビジネススキル教育を中心とした人材育成

URL ：https://www.trainocate.co.jp/

