株式会社ヒンクス、不動産業界パートナーとの業務提携を開始、生成AI搭載型プラットフォーム開発でアライアンス強化

この度、株式会社ヒンクス（所在地：東京都中央区日本橋堀留町、代表取締役：佐伯 友貴) と株式会社coro（所在地：神奈川県小田原市堀之内227-1、代表取締役：郝川貴啓) は、不動産掲載プラットフォーム開発事業における業務提携を締結したことを発表いたします。

▪️背景

近年、不動産業界においてDXの推進が急速に進む中、不動産プラットフォーム開発には業界特有の複雑な商慣習や実務課題への深い理解が不可欠となっています。当社は不動産プラットフォームの開発を進める中で、不動産業界の最新動向の把握、現場の日常業務における課題の詳細な分析、および正確で充実した物件銘柄情報の収集において課題を抱えておりました。これらの課題を解決し、より実用性の高いサービス開発を実現するため、不動産業界での豊富な実績と専門知識を有する企業との連携が急務となっていました。

▪️アライアンス内容

今回の業務提携において、株式会社coroからは不動産業界の実務に精通した専門的な知見を提供いただきます。具体的には、同社が保有する豊富な物件銘柄情報の提供、日常業務における物件管理や契約手続きの詳細なフローに関する情報共有、さらに現場で使用されている社内システムの課題や改善点についてのヒアリングを実施いたします。

一方、当社からは、現在開発中の生成AI搭載型不動産プラットフォームのβ版を無償で提供し、実際の業務環境での検証と改善点の抽出を行います。この相互協力により、理論と実践を融合させた、より実用性の高いプラットフォーム開発を実現してまいります。

本提携を通じて得られた知見は、今後のサービス開発において重要な基盤となり、不動産業界全体のDX推進に貢献する革新的なソリューション創出につなげてまいります。

▪️開発プラットフォーム「UCHICARI」について

当社が開発中の「ウチカリ（UCHICARI）」は、業界初の生成AI搭載型賃貸仲介プラットフォームです。現代IT業界の急速な変化とAI技術の進歩を背景に、最先端技術を日常生活に浸透させ、人々のライフスタイルをより幸福にすることを目的として開発しております。

メインサイトURL：https://mcfs.jp/

主な特徴：

- 物件掲載費は完全無料、掲載数制限なし- 全国の物件に対応- 最新生成AIによる最適な物件マッチング機能- アクセス解析レポート機能搭載- 物件登録代行サービスによる業務効率化

▪️アライアンスパートナー募集

当社では、戦略的アライアンスパートナーを広く募集いたします。

募集対象： 不動産業界で豊富な実務経験を有する企業・法人様

提携内容：

パートナー企業様からは、物件銘柄情報の提供、日常業務フローや契約手続きに関する知見の共有、現行システムの課題についてのヒアリングにご協力いただきます。

当社からは、開発中の生成AI搭載型不動産プラットフォームβ版を無償で提供し、実業務での検証機会をご提供いたします。

パートナー企業のメリット：

- 最新のAI技術を活用したプラットフォームの無料利用- 自社の業務課題解決に向けたカスタマイズ対応- 不動産業界DXの先駆的取り組みへの参画

不動産業界のさらなる発展と革新を共に推進していただけるパートナー企業の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

▪️アライアンスパートナー説明会開催について

===============

【日時】

8/27(水)13:00~14:00

【内容】

・UCHICARIについて

・今後の予定

・生成AIについて

無料参加はこちらから

https://zoom.us/webinar/register/WN_dK3diYdVQQOKa4KpduhunQ

===============

▪️株式会社ヒンクスについて

広告撮影やWeb制作、モデル・タレントのキャスティングなどをトータルで手がける制作・プロモーション会社です。

最近では生成AI/DX支援に力を入れており、そのサービスは多岐に渡ります。

【会社概要】

商号：株式会社ヒンクス

代表者：代表取締役 佐伯 友貴

所在地：〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町2-5-12 コクヨーレ日本橋303

設立：2014年10月

事業内容：広告代理業

URL：https://hinkes.co.jp/

【不動産プラットフォーム概要】

メディア名：UCHICARI(ウチカリ)

運営元：株式会社ヒンクス

URL：https://mcfs.jp/lp/lp_v2.html

【会社概要】

商号：株式会社coro

代表者：代表取締役 郝川貴啓

所在地：〒250-0853 神奈川県小田原市堀之内227-1

事業内容：不動産の売買仲介業

URL：https://www.corohome.jp/

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ヒンクス

MAIL： info@hinkes.co.jp