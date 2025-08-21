¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯ºÇ¶²¤Î²Æ¡ª8·î¤â¡È¥¾¥¯¥¾¥¯¡É±Ç²è¤Ç½ëµ¤Ê§¤¤¡ª¡ÚÆÃ½¸¡Û¥¾¥¯¥¾¥¯ºÇ¶²¥µ¥ÞーPart2
ÍÎ²èÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ(AXN³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Âç±àÅ·¼ù)¤Ç¤Ï¡¢½ë¤¤²Æ¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤Î¤Ë¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤ÎºÇ¶²¥¹¥ê¥éー±Ç²è¤òÆÃ½¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ 8·î27Æü(¿å)～30Æü(ÅÚ)¤Î´ü´Ö¤Ë¡¢´ñºÍ£Í¡¦¥Ê¥¤¥È¡¦¥·¥ã¥Þ¥é¥ó¤¬Êü¤ÄÌ©¼¼¥¹¥ê¥éー¡Ø¥Î¥Ã¥¯ ½ªËö¤ÎË¬Ìä¼Ô¡Ù A24ÇÛµë¡¢¥µ¥ó¥À¥ó¥¹±Ç²èº×¤Ç¤âÀä»¿¤µ¤ì¤¿ZÀ¤ÂåÈÇ¡È¥Æ¥£ー¥ó¥Û¥éー¡É¡ØTALK TO ME ¥Èー¥¦¡¦¥È¥¥¡¦¥ßー¡Ù¡¢¸µÁÄ¥¹¥é¥Ã¥·¥ãー±Ç²è¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¡×¤Î¥ê¥Öー¥ÈÈÇ3Éôºî´°·ëÊÔ¡Ø¥Ï¥í¥¦¥£¥ó THE END¡Ù¤Ê¤ÉCS¥Ùー¥·¥Ã¥¯½éÊüÁ÷¤ò´Þ¤à9ºîÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆÃ½¸¡Û¥¾¥¯¥¾¥¯ºÇ¶²¥µ¥ÞーPart2
¿È¤ÎÌÓ¤â¤è¤À¤Ä¥Û¥éー¡¢¼ê¤Ë´À°®¤ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¢ÇØ¶Ú¤âÅà¤ë¥¹¥ê¥éー¤Ê¤É¤Ê¤É¡Ä
½ë¤¤²Æ¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤Î¤Ë¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Î¡È¥¾¥¯¥¾¥¯¡É±Ç²è¤ò7·î¤«¤é2¤«·îÏ¢Â³¤Ç¤ªÆÏ¤±¡ª
8·î¤Ï´ñºÍ£Í¡¦¥Ê¥¤¥È¡¦¥·¥ã¥Þ¥é¥ó¤¬Êü¤Ä¾×·â¤È¶ÛÇ÷¤ÎÌ©¼¼¥¹¥ê¥éー¡Ø¥Î¥Ã¥¯ ½ªËö¤ÎË¬Ìä¼Ô¡Ù¡¢
¡Ø¥ß¥Ã¥É¥µ¥Þー¡Ù¤ÎA24¤¬Â£¤ë¾×·â¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥Û¥éー¡ØTALK TO ME¡¡¥Èー¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥ßー¡Ù¡¢
¥Û¥éー±Ç²è¤Î¶â»úÅã¤¬45Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤ë¡Ø¥Ï¥í¥¦¥£¥ó THE END¡Ù¡¢80Ç¯Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¡¦¥Û¥éー¡Ø¥¨¥ë¥à³¹¤Î°Ì´(1984)¡Ù¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥é¥¤¥ô¥êー¼ç±é¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡Ø¥í¥¹¥È¡¦¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¡Ù¡¢¥ì¥Ëー¡¦¥Ïー¥ê¥ó´ÆÆÄ¤¬ÉÁ¤¯¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡Ø¥Ç¥£ー¥×¡¦¥Ö¥ëー(1999)¡Ù¡¢¡Ø¥¨¥¹¥¿ー¡Ù¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë²áµî¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë13Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁ°Æüëý¡Ø¥¨¥¹¥¿ー¡¡¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡¦¥¥ë¡Ù¡¢¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥¥ó¥°¸¶ºî¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥Û¥éー¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ê±ÇÁü¤Ç¥ê¥Öー¥È¡Ø±ê¤Î¾¯½÷¥Á¥ãー¥êー(2022)¡Ù¡¢¥°¥ì¥´¥êー¡¦¥Ú¥Ã¥¯¼ç±é¤Î¥ª¥«¥ë¥È¥Û¥éー¡Ø¥ªー¥á¥ó(1976)¡Ù¤ÎÁ´9ºîÉÊ¤ò8·î27Æü(¿å)～30Æü(ÅÚ)¤ËCS¥Ùー¥·¥Ã¥¯½éÊüÁ÷¤â´Þ¤á¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡
ÆÃ½¸¥Úー¥¸¡§https://www.thecinema.jp/tag/689(https://www.thecinema.jp/tag/689)
¡ÔÊüÁ÷ºîÉÊ¾ðÊó¡Õ
¡ü¡Ø¥Î¥Ã¥¯ ½ªËö¤ÎË¬Ìä¼Ô¡Ù ¡úCS¥Ùー¥·¥Ã¥¯½éÊüÁ÷
ÊüÁ÷Æü¡§8·î30Æü(ÅÚ)21¡§00～
À¤³¦¤Î½ª¤ï¤ê¤òËÉ¤°¡Èµæ¶Ë¤ÎÁªÂò¡É¤È¤Ï¡©
´ñºÍ£Í¡¦¥Ê¥¤¥È¡¦¥·¥ã¥Þ¥é¥ó¤¬Êü¤Ä¾×·â¤È¶ÛÇ÷¤ÎÌ©¼¼¥¹¥ê¥éー
¡ã´ÆÆÄ¡¦À½ºî¡¦µÓËÜ¡ä£Í¡¦¥Ê¥¤¥È¡¦¥·¥ã¥Þ¥é¥ó
¡ã½Ð±é¡ä¥Ç¥¤¥ô¡¦¥Ð¥¦¥Æ¥£¥¹¥¿¡¢¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥°¥í¥Õ¡¢¥Ù¥ó¡¦¥ª¥ë¥É¥ê¥Ã¥¸¡¢¥Ë¥¡¦¥¢¥à¥«¡á¥Ðー¥É¡¢¥ë¥Ñー¥È¡¦¥°¥ê¥ó¥È¤Û¤«
¡ã²òÀâ¡ä£Í¡¦¥Ê¥¤¥È¡¦¥·¥ã¥Þ¥é¥ó´ÆÆÄ¤¬¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¡£»³¾®²°¤È¤¤¤¦Ì©¼¼¤ÇÆ±À¥«¥Ã¥×¥ë¤¬µæ¶Ë¤ÎÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ò¡¢¶ÛÄ¥´¶¤òÅÓÀÚ¤ì¤µ¤»¤º±Ç¤·½Ð¤¹¡£¥Ç¥¤¥ô¡¦¥Ð¥¦¥Æ¥£¥¹¥¿¤¬Ææ¤á¤¤¤¿Ë¬Ìä¼Ô¤ò¹¥±é¡£
¡ü¡ØTALK TO ME¡¡¥Èー¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥ßー¡Ù ¡úCS¥Ùー¥·¥Ã¥¯½éÊüÁ÷
ÊüÁ÷Æü¡§8·î30Æü(ÅÚ)23¡§00～
[PG12]SNS¤ÎÅÔ»ÔÅÁÀâ¤¬»×¤ï¤Ì¶²ÉÝ¤ò¾·¤¯¡ª
¡Ø¥ß¥Ã¥É¥µ¥Þー¡Ù¤ÎA24¤¬Â£¤ë¾×·â¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥Û¥éー
¡ã´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦À½ºîÁí»Ø´ø¡ä¥À¥Ëー¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥Ý¥¦¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥Ý¥¦
¡ã½Ð±é¡ä¥½¥Õ¥£ー¡¦¥ï¥¤¥ë¥É¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥é¡¦¥¸¥§¥ó¥»¥ó¡¢¥¸¥çー¡¦¥Ðー¥É¡¢¥ªー¥Æ¥£¥¹¡¦¥À¥ó¥¸¡¢¥ß¥é¥ó¥À¡¦¥ª¥Ã¥Èー¤Û¤«
¡ã²òÀâ¡ä¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¿Íµ¤¤ÎÁÐ»ÒYouTuber¤¬Ä¹ÊÔ´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥åー¤ò¾þ¤Ã¤¿¥Û¥éー¡£µ¤±Ô¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª£Á24¤¬ËÌÊÆÇÛµë¸¢¤òÆÀ¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£SNS¤ÇÎ®¹Ô¤¹¤ëÅÔ»ÔÅÁÀâ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¥ã¥Ã¥Áー¤ÊÀßÄê¤¬ÀäÌ¯¡£
¡ü¡Ø¥Ï¥í¥¦¥£¥ó THE END¡Ù ¡úCS¥Ùー¥·¥Ã¥¯½éÊüÁ÷
ÊüÁ÷Æü¡§8·î29Æü(¶â)23¡§00～
[R15+]»¦¿Íµ´¥Ö¥®ー¥Þ¥ó¤È¥íー¥êー¤¬ºÇ¸å¤Î·èÀï¡ª
¥Û¥éー±Ç²è¤Î¶â»úÅã¤¬45Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤ë
¡ã´ÆÆÄ¡¦À½ºîÁí»Ø´ø¡¦µÓËÜ¡ä¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥´ー¥É¥ó¡¦¥°¥êー¥ó
¡ã½Ð±é¡ä¥¸¥§¥¤¥ßー¡¦¥êー¡¦¥«ー¥Æ¥£¥¹¡¢¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Þ¥Æ¥£¥Á¥ã¥Ã¥¯¡¢¥íー¥Ï¥ó¡¦¥¥ã¥ó¥Ù¥ë¡¢¥¦¥£¥ë¡¦¥Ñ¥Ã¥È¥ó¡¢ ¥«¥¤¥ë¡¦¥ê¥Á¥ãー¥º¤Û¤«
¡ã²òÀâ¡ä¥Û¥éー±Ç²è¤Î¶â»úÅã¡Ø¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¡Ù¤ÎÀµÅý¤ÊÂ³ÊÔ¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤¿£³Éôºî¤Î´°·ëÊÔ¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥«ー¥Ú¥ó¥¿ー´ÆÆÄ¤¬À½ºîÁí»Ø´ø¤ä²»³Ú¤òÃ´Åö¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤Î¥Ò¥í¥¤¥óÌò¥¸¥§¥¤¥ßー¡¦¥êー¡¦¥«ー¥Æ¥£¥¹¤âºÆ½Ð±é¡£
¡ü¡Ø¥¨¥ë¥à³¹¤Î°Ì´(1984)¡Ù
ÊüÁ÷Æü¡§8·î28Æü(ÌÚ)23¡§45～
[R15+]Ì´¤ÎÃæ¤Ç¿Í¤ò½±¤¦»¦¿Íµ´¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥¯¥ëー¥¬ー¤¬ÃÂÀ¸¡ª
80Ç¯Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¡¦¥Û¥éー
¡ã´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡ä¥¦¥§¥¹¡¦¥¯¥ì¥¤¥ô¥ó
¡ã½Ð±é¡ä¥í¥Ðー¥È¡¦¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¢¥Ø¥¶ー¡¦¥é¥ó¥²¥ó¥«¥ó¥×¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥µ¥¯¥½¥ó¡¢¥í¥Ëー¡¦¥Ö¥ì¥¤¥¯¥êー¡¢¥¸¥ç¥Ëー¡¦¥Ç¥Ã¥×¤Û¤«
¡ã²òÀâ¡ä¿Í¤ÎÌ´¤Ë¸½¤ì¤ë»¦¿Íµ´¤È¤¤¤¦»Â¿·¤ÊÈ¯ÁÛ¤ÈÅ´ÄÞ¤òÁõÃå¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î´ñÈ´¤µ¤Ç¡¢80Ç¯Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¥·¥êー¥ºÂè£±ºî¡£Ì´¤ÎÃæ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÄ¶¾ïÅª¤Ê¥Û¥éーÉÁ¼Ì¤¬½¨°ï¡£ÌµÌ¾»þÂå¤Î¥¸¥ç¥Ëー¡¦¥Ç¥Ã¥×¤â½Ð±é¡£
¡ü¡Ø¥í¥¹¥È¡¦¥Ð¥±ー¥·¥ç¥ó¡Ù
ÊüÁ÷Æü¡§8·î30Æü(ÅÚ)17¡§15～
[PG12]Æ¨¤²¾ì¤Î¤Ê¤¤³¤¾å¤Î´ä¾ì¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿½÷À¤Î±¿Ì¿¤Ï¡©
¶Ë¸Â¾õ¶·¤Ç¿¥¤ê¤Ê¤¹¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹
¡ã´ÆÆÄ¡¦À½ºîÁí»Ø´ø¡ä¥¸¥ã¥¦¥Þ¡¦¥³¥ì¥Ã¥È¡á¥»¥é
¡ã½Ð±é¡ä¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥é¥¤¥ô¥êー¡¢¥ª¥¹¥«ー¡¦¥¸¥ã¥Íー¥À¡¢¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦¥«¥ì¥ó¡¢¥»¥É¥Ê¡¦¥ì¥Ã¥°¤Û¤«
¡ã²òÀâ¡ä¡Ø¥Õ¥é¥¤¥È¡¦¥²ー¥à¡Ù¤Î¥¸¥ã¥¦¥Þ¡¦¥³¥ì¥Ã¥È¡á¥»¥é´ÆÆÄ¤¬¥ï¥ó¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ç¶ÛÇ÷´¶ËþÅÀ¤ËÉÁ¤¯¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡£Æ¨¤²¾ì¤Î¤Ê¤¤´ä¾ì¤ÇµðÂç¥¶¥á¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò¡Ø¥´¥·¥Ã¥×¥¬ー¥ë¡Ù¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥é¥¤¥ô¥êー¤¬Ç®±é¡£
¡ü¡Ø¥Ç¥£ー¥×¡¦¥Ö¥ëー(1999)¡Ù
ÊüÁ÷Æü¡§8·î30Æü(ÅÚ)19:00～
¹âÃÎÇ½²½¤·¤¿µðÂç¥µ¥á¤Ë¿Í´Ö¤Ï¾¡¤Æ¤ë¤Î¤«¡©
¡Ø¥À¥¤¡¦¥Ïー¥É£²¡Ù¤Î´ÆÆÄ¤¬ÉÁ¤¯¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹
¡ã´ÆÆÄ¡ä¥ì¥Ëー¡¦¥Ïー¥ê¥ó
¡ã½Ð±é¡ä¥µ¥Õ¥í¥ó¡¦¥Ð¥í¥¦¥º¡¢¥Èー¥Þ¥¹¡¦¥¸¥§ー¥ó¡¢£Ì£Ì¡¦¥¯ー¥ë¡¦£Ê¡¢¥¹¥Æ¥é¥ó¡¦¥¹¥«¥ë¥¹¥¬¥ë¥É¡¢¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦£Ì¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Û¤«
¡ã²òÀâ¡äDNAÁàºî¤Ë¤è¤Ã¤ÆµðÂç²½¡¢¹âÃÎÇ½²½¤·¤¿¥µ¥á¤È¿Í´Ö¤È¤Î»àÆ®¤òÉÁ¤¯¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥À¥¤¡¦¥Ïー¥É£²¡Ù¤Î¥ì¥Ëー¡¦¥Ïー¥ê¥ó¡£¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦L¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Î¤Û¤«¡¢¿Íµ¤¥é¥Ã¥Ñー¤ÎLL¡¦¥¯ー¥ë¡¦J¤â½Ð±é.
¡ü¡Ø¥¨¥¹¥¿ー¡¡¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡¦¥¥ë¡Ù
ÊüÁ÷Æü¡§8·î27Æü(¿å)23¡§30～
[R15+]¼Ù°¤Ê¾¯½÷¤Î¶²ÉÝ¤¬ºÆ¤Ó¡ª
¡Ø¥¨¥¹¥¿ー¡Ù¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë²áµî¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë13Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁ°Æüëý
¡ã´ÆÆÄ¡ä¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥Ö¥ì¥ó¥È¡¦¥Ù¥ë
¡ã½Ð±é¡ä¥¤¥¶¥Ù¥ë¡¦¥Õ¥¡ー¥Þ¥ó¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¡¢¥í¥Ã¥·¥Õ¡¦¥µ¥¶ー¥é¥ó¥É¡¢¥Þ¥·¥åー¡¦¥¢ー¥í¥ó¡¦¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¤Û¤«
¡ã²òÀâ¡ä2009Ç¯¤Î¥µ¥¤¥³¥Û¥éー¡Ø¥¨¥¹¥¿ー¡Ù¤Ç¼Ù°¤Ê¾¯½÷¥¨¥¹¥¿ー¤ò±é¤¸¤¿¥¤¥¶¥Ù¥ë¡¦¥Õ¥¡ー¥Þ¥ó¤¬¡¢13Ç¯¤Ö¤ê¤ËÀ½ºî¤µ¤ì¤¿Á°Æüëý¤ÇÆ±Ìò¤òºÆ±é¡£Á°ºî¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÍí¤á¤Ä¤Ä¡¢¥¨¥¹¥¿ー¤ÎË½Áö¤Ç¿·¤¿¤Ê¾×·â¤òÀ¸¤à¡£
¡ü¡Ø±ê¤Î¾¯½÷¥Á¥ãー¥êー(2022)¡Ù
ÊüÁ÷Æü¡§8·î27Æü(¿å)¿¼Ìë1¡§30～
À©¸æÉÔÇ½¤Ê¾¯½÷¤ÎÈ¯²ÐÇ½ÎÏ¤¬ÌÜ³Ð¤á¤ë¡ª
¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥¥ó¥°¸¶ºî¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥Û¥éー¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ê±ÇÁü¤Ç¥ê¥Öー¥È
¡ã´ÆÆÄ¡ä¥ー¥¹¡¦¥Èー¥Þ¥¹
¡ã½Ð±é¡ä¥¶¥Ã¥¯¡¦¥¨¥Õ¥í¥ó¡¢¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ー¥é¡¦¥¢ー¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¡¢¥·¥É¥Ëー¡¦¥ì¥â¥ó¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥°¥ì¥¤¥¢¥¤¥º¤Û¤«
¡ã²òÀâ¡ä¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥¥ó¥°¤ÎÄ¶Ç½ÎÏ¥Û¥éー¾®Àâ¤ò¥É¥ê¥åー¡¦¥Ð¥ê¥â¥¢¼ç±é¤Ç±Ç²è²½¤·¤¿1984Ç¯¤ÎºîÉÊ¤ò¥Ö¥é¥à¥Ï¥¦¥¹¡¦¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¥ê¥Öー¥È¡£È¯²ÐÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¾¯½÷¤ÈÀ¯ÉÜ¤ÎÈëÌ©ÁÈ¿¥¤È¤ÎÁÔÂç¤Ê¥Ð¥È¥ë¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¡£
¡ü¡Ø¥ªー¥á¥ó(1976)¡Ù
ÊüÁ÷Æü¡§8·î28Æü(ÌÚ)¿¼Ìë1¡§30～
[PG12ÁêÅö]£¶·î£¶Æü£¶»þ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿°Ëâ¤Î»Ò¥À¥ß¥¢¥ó¤Î¶²ÉÝ¡Ä
¥°¥ì¥´¥êー¡¦¥Ú¥Ã¥¯¼ç±é¤Î¥ª¥«¥ë¥È¥Û¥éー
¡ã´ÆÆÄ¡ä¥ê¥Á¥ãー¥É¡¦¥É¥Êー
¡ã½Ð±é¡ä¥°¥ì¥´¥êー¡¦¥Ú¥Ã¥¯¡¢¥êー¡¦¥ì¥ß¥Ã¥¯¡¢¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥ïー¥Êー¡¢¥Ïー¥ô¥§¥¤¡¦¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¥¹¤Û¤«
¡ã²òÀâ¡ä1970Ç¯Âå¤Î¥ª¥«¥ë¥È¥Û¥éー¡¦¥Öー¥à¤Î±²Ãæ¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£10Ê¬¤Ë£±²óÈô¤Ó½Ð¤¹¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê»´»¦¥·ー¥ó¤¬Åö»þÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£¥¸¥§¥êー¡¦¥´ー¥ë¥É¥¹¥ß¥¹¤ÎÉÔµ¤Ì£¤Ê¥Æー¥Þ¶Ê¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ßーºî¶Ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
