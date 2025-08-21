SNS総フォロワー120万人超！アイモバイルが提供するインフルエンサープラットフォーム「Action」が、人気インフルエンサー上枝恵美加氏と業務提携を開始

株式会社アイモバイル

株式会社アイモバイル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：野口哲也、東証プライム市場）は、スペイン語圏で影響力を持つインフルエンサー、上枝恵美加氏との業務提携を開始しました。本提携により、日本企業の欧米市場への効果的なプロモーション支援体制を構築し、日本とスペイン語圏諸国の経済・文化交流を一層促進して参ります。

現在の日本においてインバウンド事業が大きな注目を集める中、特にインフルエンサーマーケティングは、増加する訪日外国人や欧米の消費者に向けた効果的な戦略としてその重要性を増しています。

この度、アイモバイルが運営するインフルエンサープラットフォームである「Action」と業務提携を結んだ上枝恵美加氏は、TikTok110万人、Instagram10.7万人ものフォロワーを抱える人気インフルエンサーです。特にスペインやメキシコをはじめとするスペイン語圏での人気が高く、ファッションやライフスタイル、女優として活動するなど幅広いジャンルで活躍しています。これまでに多くの舞台や映画に出演したり、現地でのイベントMCを務めるなど日本とスペイン語圏の架け橋となるインフルエンサーとして大きな期待が寄せられています。

【上枝恵美加氏の強み】

日本語とスペイン語での情報発信が可能

女優業、ファッション、美容関連コンテンツでの高いエンゲージメント率を誇る

スペイン語圏の若年層への強力なリーチ力と知名度で商品・サービスの認知度向上が可能

▼TikTok： 110万人

https://www.tiktok.com/@emikakamieda

▼Instagram： 10.7万人

https://www.instagram.com/emika_kamieda

近年、日本への旅行者数は欧米諸国からも増加傾向にあり、特にスペイン語圏市場は、高い消費意欲を持つ層へのアプローチが重要です。また、観光客だけでなく、日本に在留するスペイン語圏の方々も増加の一途を辿っており、今後もその数は増加していくと見込まれています。

上枝恵美加氏をプロモーションに起用することで、国内外の総フォロワー数100万人以上にリーチすることが可能になります。この業務提携を通じて、アイモバイルは日本とスペイン語圏諸国の交流を促進し、両国の若者層に向けた新たな価値提供を目指してまいります。

■想定される広告効果

・スペイン語圏の若年層への直接的かつ強力なリーチ

・商品・サービスの信頼性向上と購買意欲の喚起

・日本およびスペイン語圏諸国でのブランド認知度向上とイメージアップ

■本提携によるプロモーションの対象となる企業様

・スペイン語圏市場への新規参入を検討されている企業様

・既にスペイン語圏で事業を展開中で、プロモーションを強化したい企業様

・D2Cブランドとして、スペイン語圏市場でのブランド構築を目指す企業様

・越境ECに取り組む企業様

■インフルエンサープラットフォーム「Action」について

＜https://affiliate.i-mobile.co.jp/advertiser/action/＞

「Action」は累計フォロワー数1億3,000万人以上を誇る、ママや働く女性と広告主をつなぐインフルエンサープラットフォームです。子ども向けの商品をはじめ、コスメ、健康食品、ペット向けの商品など様々な広告主様にご利用いただいております

【アイモバイルについて】

アイモバイルは、『“ひとの未来”に貢献する事業を創造し続ける』というビジョンを実現するために、ふるさと納税をはじめとした「コンシューマ事業」と、テクノロジーを駆使した「インターネット広告事業」の2つの領域で成長しているマーケティングカンパニーです。

【株式会社アイモバイル 会社概要】

社名 ： 株式会社アイモバイル

所在地： 東京都渋谷区渋谷三丁目26番20号 関電不動産渋谷ビル8階

代表者： 代表取締役社長 野口 哲也

設立 ： 2007年8月17日

URL ： https://www.i-mobile.co.jp/

【本リリースに関するお問合せ】

株式会社アイモバイル インフルエンサーマーケティング事業部

リーダー 渡辺 哲史

問い合わせ先：afsales@i-mobile.co.jp