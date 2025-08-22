森林・林業人材の“資格×実務”を支援！スマホで学べる『森林部門資格試験 過去問集』を発刊

ＥＲＩホールディングス株式会社

森林・林業分野の国家資格「技術士第一次試験（森林部門）」に特化したデジタル教材『森林部門資格試験 過去問集』（PDF＋アプリ）が、ＥＲＩグループの株式会社森林環境リアライズ（本社：北海道札幌市）よりリリースされました。

本教材は、「読むだけで合格が近づく」をコンセプトに、過去問の選定・構成・デジタル活用に徹底的にこだわった一冊。森林・林業従事者、公務員、学生など、幅広い層の学び直し・キャリアアップをサポートします。

『森林部門資格試験 過去問集』

https://www.f-realize.co.jp/books/

＜＜本書の特長（抜粋）＞＞

- 森林部門に完全特化：5肢択一式の重要過去問を厳選収録- スマホ・PCで使えるアプリを付属：一問一答形式で即復習- 付属アプリには誤答抽出＆弱点分析機能を搭載：自分専用の対策が可能に- インプットとアウトプットを往復強化：理解と定着率を飛躍的に向上- 短期集中・長期計画どちらにも対応：多様な学習スタイルに最適- 場所を選ばず学べる：通勤・現場・自宅で“今すぐ学習”できる

＜＜開発背景＞＞

森林・林業分野において、資格取得と現場力の両立は重要課題です。しかし、専門性の高い試験対策教材が少なく、特に地方在住者や多忙な実務者にとっては、独学の負担が大きい状況が続いていました。

本書は、そうした“学習環境の格差”を解消すべく開発されました。スマホやタブレットで学べるPDF＋アプリの形式により、「現場にいながらプロを目指す」新たな学びの選択肢として注目されています。

＜＜発刊記念キャンペーン＞＞

定価：8,730円（税込） → 特別価格：5,500円（税込）

無料サンプル公開中です https://www.f-realize.co.jp/books/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社森林環境リアライズ 書籍販売担当

本書に関するご質問は同社WEBサイトの【メールフォームでのお問い合わせ】をご利用ください。

https://www.f-realize.co.jp/company/contact/

※電話での直接のお問い合わせにはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。

※お送りいただいた質問は、場合によっては回答にお時間をいただくこともございます。