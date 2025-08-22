【若年者対応】住宅型有料老人ホーム「パリアティブケアホーム スタイルプラス なぎの八尾」2025年10月1日オープン！

opsol株式会社

opsol株式会社（本社：三重県伊勢市、代表取締役社長：鈴木征浩）が運営する、「パリアティブケアホーム スタイルプラス なぎの八尾」が2025年10月1日に大阪府八尾市渋川町にオープンいたします。

従来のパリアティブケアホームは、独自に設定した「重点対応疾病」及び「準重点対応疾病」に該当する疾病・難病を患った高齢者の方を対象に、医療的なニーズにも応えられるサービスを提供しています。スタイルプラスなぎの八尾では、より多くの方にご入居いただけるように、障がいをお持ちの方など、若年層の方の受け入れも積極的に行なってまいります。

外観イメージ

【パリアティブケアホーム Webページ】https://palliative-care-home.com

・パリアティブケアホーム スタイルプラス なぎの八尾について

パリアティブケアホームは、末期がんなどの重い病気に苦しむ方々が、日々の看護・介護等が必要となったときに、また、ターミナル期を迎えたときに、全人的な痛み・苦しみを緩和し、あらゆる角度からサポートさせていただくための場所です。医療、介護、心理・精神等の各方面から支援させていただくことにより、穏やかで豊かな日々を送っていただくことが、私たちの願いです。

通常の『パリアティブケアホーム』では、特定の難病や疾病を「重点対応疾病」と設定し、重点対応疾病をお持ちの方、かつ、高齢者または要介護認定を受けていらっしゃる方にご入居いただいておりました。『パリアティブケアホーム スタイルプラス』ブランドとなる『なぎの八尾』では、より多くの方にご入居いただけるよう、障がいをお持ちの方や若年層の方についても広く対象とし、要看護期にある方の受け入れを積極的に行ってまいります。

ホームでは、医療対応や生活のサポート、そして精神的な支援など、ご入居者様の生活の質を高めるための様々なサービスを提供いたします。明るく快適で温かみのある環境のもと、要看護期を、そして、誰にでも訪れるターミナル期を、幸せで充実した時間として過ごしていただくことができるよう支援させていただきます。

【パリアティブケアホーム スタイルプラス なぎの八尾 概要】

名称：パリアティブケアホーム スタイルプラス なぎの八尾

種別：住宅型有料老人ホーム（60歳未満の方もご相談ください）

お問い合わせ先電話番号：tel:0596-63-8318（opsol（株）ご入居相談窓口）

住所：〒581-0075 大阪府八尾市渋川町3丁目4番11号

アクセス：JR八尾駅より徒歩10分※駐車場がございます。

URL：https://palliative-care-home.com/facilities/p2698/

・opsol株式会社について

「日本の要看護期を幸せにする」をミッションに、「パリアティブケアによりご入居者様・ご利用者様の要看護期を幸せにする」をビジョンに、大阪府ならびに愛知県にて合計6つの高齢者住宅・ホームを拠点として、医療・介護・福祉事業を展開。出版事業も行っております。

この度10月1日、新たに大阪府に7つ目の高齢者ホーム『パリアティブケアホーム スタイルプラス なぎの八尾』を開設予定です。

【会社概要】

社名：opsol株式会社（オプソルカブシキガイシャ）

本社所在地：三重県伊勢市小俣町元町623番1

代表取締役社長：鈴木征浩

創業：2005年9月

設立：2017年1月

事業内容

医療・介護・福祉事業、ならびに附帯事業。

高齢者住宅（サービス付き高齢者向け住宅・住宅型有料老人ホーム）、訪問看護ステーション、訪問介護事業所、通所介護（デイサービス）事業所、居宅介護支援事業所の運営。

高齢者・ケア住宅紹介サービスの運営。

出版・制作事業（opsol book事業）。

ホームページ

https://opsol.co.jp

https://palliative-care-home.com/company/

https://opsolbook.com