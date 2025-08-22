60周年を迎えたユミカツラがウェディングドレスを通じて繋ぐ夢「ドレスで繋がる想い」特別動画を公開

株式会社ユミカツラインターナショナル[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Mbv2zQD-GcE ]

特設サイト&動画URL：https://www.yumikatsura.com/specialmovie/

2025年に60周年を迎えたウェディングドレスブランド『YUMI KATSURA（ユミカツラ）』は、人生の大切な「ハレの日」を皆さまがより楽しむことが出来るよう「人と人の想いが繋がるハレの日」映像プロジェクトを始動。第一弾として、「ドレスで繋がる想い」特別動画を2025年8月22日より公開しました。

特別動画公開の想い

ユミカツラのドレスで結婚した花嫁「YUMI BRIDES」は

この６０年間で約80万人。

たくさんの花嫁の夢と想いが紡がれ続け

幸せを紡ぐ最高のドレスたちが誕生してきました。



花嫁の夢をきっかけに生まれる様々なこだわり

たとえそれがどんな小さな願いでも

それを叶えるアドバイザー、デザイナー、職人たちの愛

すべてが積み重なって完成する最高に美しい姿。



「愛」と「美」と「夢」

そのすべてが一つになり紡ぎ出される感動的な瞬間。

そして想いは次へ…



ドレスを通じて生まれる花嫁の物語を

是非一緒にお楽しみください。

特別キャンペーン概要

■名称：「ドレスで繋がる想い」#想いが繋がるハレの日 キャンペーン

■期間：2025年8月22日（金）～

■応募方法：

公式Instagram（@yumikatsurajapan）をフォロー

特別動画投稿をリポストし、ハッシュタグ #想いが繋がるハレの日 を付けて結婚式やドレス選びの素敵なエピソードや想いをシェアしてください。

皆様にご投稿頂いたエピソードは一部YUMI KATSURA Instagramでご紹介させていただきます。

出演情報

■出 演：山崎 心

石橋 和麿／岡崎 紬／北野ともか／藤岡 鈴

ユミカツラ アドバイザー&スタジオ

株式会社ユミカツラインターナショナル

1965年創業。『花嫁を一番美しく輝かせるため』着る人の長所を生かしながら希望を叶え、360度どこからも美しく見えるよう計算されたドレスを生み出し続けるドレスブランド「YUMI KATSURA（ユミカツラ）」。

YUMI KATSURAの歴史はまさに日本のブライダルファッションの歴史。花嫁を世界で一番美しく輝かせるため、先進独自の発想と卓越した技術で世界中を魅了してきました。ドレスだけでなく、メンズ衣装、きもの、お父様お母様のフォーマルファッションもご用意しております。