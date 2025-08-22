栗山自動車工業、神奈川県自動車整備商工組合から表彰　整備業界への長年の貢献が評価

栗山自動車工業株式会社神奈川県自動車整備商工組合からの表彰

東京、千葉、神奈川に拠点を構える栗山自動車工業株式会社（代表取締役社長：栗山智宏 以下、栗山自動車工業）は、トラックの中古車販売、買取、レンタル、パーツ販売を行い、環境にやさしい車両の提供やリサイクルの促進で持続可能な社会を目指しております。



栗山自動車工業はこのたび、神奈川県自動車整備商工組合より表彰を受けました。

本表彰は「多年にわたり組合の組織活動に尽力され、自動車整備業の健全な発展に貢献された」との評価に基づくもので、地域と業界の双方における当社の取り組みが認められた形となります。

表彰状は、代表取締役社長 栗山智宏の名義で授与されましたが、実質的には会社全体としての長年の組合活動参加・業界貢献が対象と考えられます。

代表取締役社長よりコメント

「この表彰は、社員一人ひとりが日々の業務を通じて業界や地域に貢献してきた結果だと考えています。栗山自動車工業は、整備業界の発展を支える役割を担う企業として、今後も組合活動や人材育成に積極的に関わり続けます。お客様、取引先、そして同業の皆さまと共に、より良い未来を築いていければ幸いです。」

―― 栗山自動車工業株式会社 代表取締役社長 栗山智宏

展望

今後も栗山自動車工業は、組合との連携を深めながら、より良い整備サービスの提供と社会への貢献を追求してまいります。今回の受賞を契機に、社員一同さらに使命感を持って業務に取り組んでまいります。

会社情報

公式ホームページを確認する :https://www.kuriyama-truck.com/?pr=prtimes

名称：栗山自動車工業株式会社

所在地：東京都江戸川区西瑞江5-3-10

代表者：代表取締役社長 栗山智宏

TEL：03-3689-7711

FAX：03-3689-7828

事業内容：

トラック中古車の販売

トラック中古・リビルトパーツの販売

損害保険代理業

トラック買取事業

事故車・不要車買取

レッカー業務

レンタル・リース事業

経営コンサルタント事業

経営理念：

お客様と地球を笑顔にするため