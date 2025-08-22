【大阪・関西万博サウジアラビア王国館】新しく夜のプロジェクション「Her Influence」をスタート、サウジアラビアの女性の成果をマンガで投影

2025年大阪・関西万博 サウジアラビアパビリオン

・2025年大阪・関西万博のサウジアラビア王国館は、『Her Influence: マンガ・プロジェクション』をスタート。この展示では、3人の先駆的なサウジアラビア女性の人生と影響力が、アニメーション化されたマンガを通じて表現されます。

・来場者は、広場の5つの壁面に投影される没入型プロジェクションを体験できます。このプロジェクションは日本語と英語で展開され、文化的な物語の伝承と異文化間のつながりを祝う内容です。

・『Her Influence：マンガ・プロジェクション』は、同館のサウジ広場にて、8月18日から万博閉幕まで、毎日夜に上映中です。

サウジアラビア王国館は、2025年大阪・関西万博における対話の促進と感動的な変革の展示へのコミットメントの一環として、影響力のあるサウジアラビアの女性たちが多様な分野で現在と未来を形作る姿を称えるビジュアル・トリビュート「Her Influence: マンガ・プロジェクション」を開始します。彼女たちの物語はマンガスタイルで表現され、パビリオンのサウジ広場の壁面に投影されます。

これらの投影は、イラスト付き伝記を通じて、サウジアラビアの女性たちの物語を伝えます。彼女たちの人生の重要な瞬間や転機を強調した物語は、サウジアラビア王国館の広場の5つの壁面に、日本のマンガにインスパイアされたビジュアル形式で展開されます。来場者は、高い壁に投影されたプロジェクションを見上げ、立ち止まり、考えることでしょう。それぞれの物語は深く個人的で文化に根ざしたものでありますが、レジリエンス、野心、影響力というテーマは国境を越えて共通しています。

この体験により、来場者は、文化の違いを超えて共通の価値観を認識することでしょう。当プログラムは、視覚的な物語と文化交流の創造的な融合を通じて、サウジアラビアの女性の貢献を称えます。

当プログラムでは、以下の3人の先駆的なサウジアラビアの女性の物語を紹介します。

・ ラニア・ムーアラ：ZADKサウジアラビア料理アカデミーの創設者兼会長

・ ミシャール・アシェミムリ：航空宇宙エンジニア兼ミシャール・エアロスペースの創設者

・ ジョマーナ・アル＝ラシド：SRMGの最高経営責任者兼取締役会メンバー兼レッドシーフィルム財団の会長。

「Her Influence：マンガ・プロジェクション」は、シリーズの開幕章である「Her Influence：写真展」に続く第2章です。この写真展は2025年6月にギャラリー・イーストで開催され、11人のサウジアラビアの女性たちの存在感、強さ、個性を静かながらも力強い視点で捉えたモノクロポートレート展でした。

この第2章は、異なる視点であるアニメーションマンガを通じて、選りすぐられた物語を動きと文化的な対話へと展開し、10月の最終パネルセッションに先駆けて展開されます。

『Her Influence』は、写真展、マンガ・プロジェクション、パネルディスカッションの3章から構成されています。これは、2025年大阪・関西万博のサウジアラビア王国館が主催する700を超えるイベントの一つです。サウジアラビア王国館を訪れる来場者は、多様なプログラムを通じて、サウジアラビアの文化、遺産、芸術を幅広く体験できます。

700を超えるイベントには、「アハラン・ワ・サハラン」「We Are Saudi Arabia」「AR体験―The Botanist」、およびカルチャー・スタジオでの音楽と芸術のパフォーマンスを含みます。また、サウジアラビアの最も重要な節目をお祝いするイベント、2025年9月23日のサウジアラビア建国記念日祝典もその一つです。さらに、サウジアラビア王国館は、没入型ルームとギャラリーを横断する興奮に満ちた来場者体験を提供します。「進化する都市」「持続可能な海」「無限の人間の可能性」「イノベーションの頂点」など、来場者がサウジアラビアのグローバルな影響力を間近で体験できます。

2025年大阪・関西万博のサウジアラビア王国館は、西ゲート内のコネクティングゾーン（C14-01）に所在し、毎日9:00から21:00まで開館しています。

