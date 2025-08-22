NECソリューションイノベータのエンジニア3名が日本オラクル主催「2025 OCI Top Partner Engineers Program」を受賞

ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社

NECソリューションイノベータのエンジニア3名が、日本オラクル株式会社（以下、日本オラクル）主催の「2025 OCI Top Partner Engineers Program」(注)を受賞しました。

【受賞者】

データマネジメント統括部 大賀 隆裕

データマネジメント統括部 根間 伸幸

デジタルＰＦ統括部 植田 克弥

<左から、大賀、根間、植田>【表彰プログラムについて】

本プログラムは、日本オラクルのパートナー企業に所属するエンジニアの中から、Oracle Cloud Infrastructure Architect Professional の有効な資格を有し、OCIビジネスにおける顕著な専門知識を持つエンジニアを認定するものです。認定には、イノベーションを促進し、ビジネスの成長を加速させ、顧客とパートナーの成功を可能にする価値を創造していることが求められます。

日本オラクル独自の取り組みとして本年初めて実施され、今回が第一回目の選出となります。

2025 OCI Top Partner Engineers 発表！（Oracle PartnerNetwork News Japan Blog）：

https://blogs.oracle.com/opnjapan/post/2025-oci-top-partner-engineers-release

日本オラクルとNECは、30年以上にわたる協業関係にあり、クラウド領域における両社の強みを活かした連携を推進しています。

当社は、DXビジネスをリードするために、クラウド、セキュリティ、AIなど9つの領域を強化領域と定め、その領域に従事する社員を対象に育成プログラムを実施しています。その中で、クラウド領域の人材として、OCIエンジニアの育成を強化しています。今後も、OCIのスペシャリストを育成し、NECグループにおけるクラウドソリューションの強化に寄与することで、お客様のDXの加速と事業成長に貢献していきます。

(注) OCI：Oracle Cloud Infrastructureの略

（参考）

受賞者のエントリー時の主な活動

植田 克弥

NECグループのクラウド導入をリードする「OCI Center of Excellence(OCI-CoE)」を立ち上げ、技術者の育成やナレッジ基盤の整備・運営、情報共有コミュニティの運営を主導。NECグループ向け「Oracle Cloud構築ガイド」を作成・公開し、品質向上やコスト削減に貢献。

大賀 隆裕

OCI案件の提案支援や技術支援に携わりながら、大規模なOCI移行案件のチームリーダーとしてプロジェクトを牽引し、OCIビジネスの拡大に貢献。社外で得たナレッジを、OCI-CoEへ展開するとともに、社内教育でも展開し、クラウド人材及びOCI人材の早期育成を支援。

根間 伸幸

当社のOracle Cloudソリューションセンターの中核メンバーとして、社内およびNECグループの様々なお客様への提案活動や技術支援を行い、OCIビジネスの拡大に貢献。数多くのSIプロジェクトのリーダーとして活躍するとともに、OCI環境のセキュリティ対策を策定し、安全なOCI導入を支援。

当社のOCIエンジニアの育成について

当社は、お客様のDXの加速と事業成長に貢献するため、OCIのスペシャリスト育成に注力しています。OCIエンジニアの育成プログラムを設置し、OCI認定資格取得数を増加させるとともに、プロジェクトやチームをリードできる人材の育成に取り組んでいます。