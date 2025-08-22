【参加者募集中！】「宮崎県看護の就職フェア」を開催します！

宮崎県

こちらからダウンロードいただけます。

https://prtimes.jp/a/?f=d115850-179-e74b8ecd0de687d575feea50f79e1bcc.pdf

将来、宮崎県内での就職を希望する看護学生や、現在就職先を探している看護職者の皆さま向けに、宮崎県内の医療機関による就職フェアを開催します。

多数の医療機関が参加する宮崎県内最大規模の説明会で、令和６年度に続き２回目の開催となります。

ネットや求人票だけでは分からない病院の魅力を直接聞ける絶好の機会ですので、地元の病院のことを知りたい方、これから就職先を探すきっかけとしたい方など、ぜひ御参加ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/115850/table/179_1_f332e463f8aa182e0a10fe2f8e415018.jpg?v=202508230355 ]フェア特設サイト :https://recpar-lg.com/miyazaki-nurse/