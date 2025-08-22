和装ウェディングフォトの最新トレンドを纏う｜新作続々入荷！伝統美と革新が織りなす、最旬のスタイルを

有限会社三景スタジオ詳細を見る :https://www.studio-palette.com/bridal/

この度、北海道札幌市に拠点を置く「写真工房ぱれっとサッポロファクトリー店」では、花嫁様の「憧れ」を形にするため、新作の色打掛や和装を多数入荷いたしました。

北海道の雄大な自然や、情緒あふれる街並みを背景に、日本の伝統美を纏う"和装ウェディングフォト"の需要は近年ますます高まっています。

そんな中、定番のスタイルだけでは古臭くなってしまいそう…自分たちらしい個性を表現したい！という声も多く聞かれます。

そんな現代の花嫁様の願いに応えるため、伝統的な美しさに加え、トレンドを取り入れた革新的なデザインの和装を多数入荷いたしました。

今回の入荷には、SNSで話題沸騰中の繊細なレースをあしらった色打掛や、老舗和装メーカー「二条八丸」のモダンな新作など、ここでしか出会えない特別な一着を揃えました。

私たちは、単に写真を撮るだけでなく、おふたりの「想い」を形にすることを最も大切にしています。一着の衣装が持つ物語、背景が語る季節の移ろい、そしておふたりのお互いへのいとおしさを感じた表情。そのすべてが調和した時、一枚の写真が永遠の宝物になると信じています。

北海道のプレ花嫁・プレ花婿様が、心から「着たい！」と思える一着と出会い、忘れられない最高のウェディングフォトを叶えられますように、願いを込めて。

新作和装のご紹介｜SNSで"大バズり"したあの衣装も

写真工房ぱれっとサッポロファクトリー店では、独自のラインナップ「PremierLine」として花嫁から絶大な支持を得ている"圧倒的主役"になれるブライダル衣装を取り扱っています。

さらに、この度新たに、SNSで大反響を呼んでいる新作和装が多数入荷しました！

最新和装コレクション

【NEW】Premier+plus “Lace和装”

メーカー：クラウディア／KIYOKO HATA(キヨコハタ)

SNSで大バズりした、水色のレース色打掛がついに入荷いたしました。

繊細なビジューやお花が全体に散りばめられており、トレンド感と華やかさを兼ね備えた一着です。

【NEW】Premier+plus “Pink和装”

メーカー：クラウディア／KIYOKO HATA(キヨコハタ)

絶妙な桜色が上品な色打掛で、金糸や銀糸の繊細なデザインが特徴です。

裏地にも金が施された豪華な一着で、SWEETにも綺麗めにもコーディネートが可能です。

【NEW】Premier和装 “Navy Flower”

メーカー：二条八丸

京都の老舗和装メーカー「二条八丸」の新作和装です。

モダンな花柄が珍しい、高級感あふれる一着で、格式高くも古典的になりすぎないスタイルを求める方におすすめです。

サッポロファクトリー店のこだわり

サッポロファクトリー店では、お二人の物語をより豊かに表現するため、背景セットも充実させています。新作和装には、温かみのある「和室」や、柔らかな光が差し込む「フラワー」の背景がおすすめで。当店のプランは、衣装のクラスアップ料金を含んでもリーズナブルな価格設定で、高品質な衣装を気兼ねなくお選びいただけます。

あなたの「好き」を叶える多彩なプラン

データまるごと plan

データだけをたくさん欲しい方向けのプランです。

ドレス2点、タキシード2点、全カットデータダウンロード（約80～100カット）が含まれております。通常料金／\29,800（税込\32,780）～

1dayアルバム plan

衣装3着クラスフリーに加え、アルバムも付いた人気No.1プラン。

衣装3点ずつクラスフリー、全カットデータダウンロード（約140カット以上）、アルバムが追加料金で選択可能。通常料金／\152,000（税込\167,200）

ロケーション plan

お好きなロケーションスポットを選んで撮影できるプランです。

衣装1点クラスフリー、全カットデータダウンロード（約80～100カット以上）、移動費などが含まれております。通常料金／\128,000～（税込\140,800～）

ロケスタ plan

ロケーション撮影とスタジオ撮影をセットで楽しめるプランです。

ロケ1着＋スタジオ1着、全カットデータダウンロード（約140カット）、移動費などが含まれております。通常料金／\148,000（税込\162,800）

アクセス情報とご予約方法

撮影のご相談・ご予約は、以下の店舗にて承っております。

写真工房ぱれっと サッポロファクトリー店

住所: 〒060-0032 北海道札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリーえんとつ広場1F

電話番号: 011-207-4466

営業時間: 10:00 - 18:30

定休日: なし

駐車場: サッポロファクトリー館内駐車場（4時間無料）

ご来店いただく際には、事前にご予約いただくことをお勧めいたします。

参画企業の募集について

写真工房ぱれっとは、お客様に最高の「思い出」と「感動」を提供するために、常に新しい価値を創造し続けています。この度、私たちが掲げる「日本の美しい文化を写真に残す」という理念に共感し、共に新しいウェディングフォトの未来を創り上げていける企業様を募集しております。衣装、ヘアメイク、ロケーション、プロデュースなど、幅広い分野でアライアンスを組むことで、より多くのお客様に素晴らしい体験を届けていきたいと考えております。ご興味のある企業様は、以下までお気軽にお問い合わせください。

担当者: 三景スタジオ(写真工房ぱれっと)広報・協賛担当

連絡先: info@sankeistudio.co.jp