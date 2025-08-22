【いーふらん】第4回「フランチャイズ EXPO 大阪」に出展

株式会社いーふらん

株式会社いーふらん（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長 鹿村大志、以下いーふらん）は、いーふらんが展開する「おたからや」事業において、2025年8月27日（水）～29日（金）にインテックス大阪で開催される「第4回 フランチャイズ EXPO 大阪」に出展いたします。

第4回 フランチャイズ EXPO 大阪について

2021年から開催されているフランチャイズビジネスの商談展です。すでにFC加盟しているフランチャイジーや、これから加盟を計画している新規法人が数多く来場します。「飲食・小売業」「教育」「美容・健康」「福祉・介護」など、幅広い業種のFC本部が出展しており、新規事業の立ち上げやFC加盟に関する相談を行うことができます。

出展の背景と見どころ

いーふらんは、3兆円規模に成長している日本のリユース業界の中で、ブランド品・高級宝飾などの高価買取店「おたからや」を運営しております。業界成長率が130%の中、いーふらんの成長率は直近5年で700%と成長を続けている企業であり、従業員も1,670人を抱えるまでに成長しております。創業から25年間連続して成長を成し遂げており、2024年6月期は売上840億円を達成いたしました。

「おたからや」の出店数は全国で1,450店舗以上（※2025年7月現在）を誇ります。



いーふらんは長期目標として1兆円企業になることを掲げており、その目標を達成するためにも、フランチャイズ加盟店の増加は重要な要素と位置づけております。本展示会にて多くの法人オーナー様に「おたからや」を新規事業として取り組むメリットを知っていただきたいことから出展を決定いたしました。

■おたからやの加盟店となるメリット



・高単価ビジネス

おたからやの客単価は232,500円（1日平均来店数：4人）（※直営店2024年11月実績）となっており、1店舗あたりの月間平均売上は約2,790万円（※直営店2024年11月実績）と、収益性の高い「買取」ビジネスモデルとなります。



・在庫リスクがない

「買取専門店」であるおたからやでは、店頭販売を行っておりません。品物を買い取ったその日に本部へ発送いただき即日現金化を行います。そのため、在庫リスクを抱える必要がありません。



・低資金で店舗業務が可能

販売スペースを必要としないため、2坪ほどのスペースがあれば店舗業務が行えます。また、1日の来店数は4～5人ほどのため、1人ずつじっくりと接客することから、少人数で運営が可能となります。



他にも、事前入金制度やAI査定、買取補償などのサポートもございます。



＼ おたからやの加盟店募集ページはこちら ／

https://franchise.otakaraya.net/



20年以上の経験から培われた豊富な実績と充実したサポート体制により、多くの加盟店オーナー様とともにこれからも成長を続けてまいります。

本展示会では、

・業界トップクラスの集客力とブランド力

・異業種からの新規参入でも収益を確立できるビジネスモデル

・立ち上げからオープン後も一気通貫して並走するサポート体制

など、「おたからや」のフランチャイズビジネスを余すところなくご紹介いたします。

フランチャイズ EXPO 大阪 出展概要

会期：2025年8月27日（水）～29日（金）

会場：インテックス大阪

主な展示内容：「おたからや」フランチャイズビジネスの紹介、相談会



本展示会を通じて、多くの方々に「おたからや」のフランチャイズビジネスの魅力を直接体感していただけることを期待しております。ぜひ、おたからやのブースへお立ち寄りください。

「おたからや」フランチャイズについて

おたからやのフランチャイズは、省スペースかつ少人数で開業できるため、低資金でスタートすることができます。また、買取専門店であることから在庫リスクがなく、買い取ったお品物を本部に送るだけで即日現金化できるため、投資回収が早いという特徴があります。その収益性の高さから、法人の新規事業としても参入しやすいビジネスモデルとなっています。

実際に、「おたからや」フランチャイズを新規事業として始めた法人加盟店の中には、複数店舗を展開し、今では会社の中核事業へと成長させた企業様もいらっしゃいます。



おたからやでは、未経験のオーナー様でも安心して事業にお取り組みいただけるよう、万全のサポート体制を整えております。皆様の加盟を心よりお待ちしております。



■関連記事

・創業5年で売り上げ50億円達成の背景に「自責」の精神 渡辺喜久男会長と塚本拓夢オーナーが「おたからや」の成功を語る

https://www.47news.jp/special/e-fran_06



・「おたからやに学ぶ」、FC経営成功の秘訣 大畑典道オーナーと渡辺喜久男会長が本音で語る

https://www.47news.jp/special/e-fran_05

＼ 資料請求はこちらから ／

https://www.otakaraya.jp/franchise-form/

電話番号：0120-218-326（年中無休 8:00～21:00）

高価買取店おたからやについて

おたからやは、ブランド品・貴金属・骨董品等の高価買取店で、全国に1,450店舗以上（2025年7月現在）を展開し、業界トップクラスの店舗数を誇ります。

金・貴金属製品をはじめ、ダイヤモンド等の宝石、ブランド品、時計、切手、古銭、金券など多種多様な商品の買取に対応しております。

全国1,450店舗以上での店頭査定、出張査定、メール査定、オンライン査定と、お客様のご都合に合わせてお選びいただけます。



査定は無料です。ぜひお気軽にご利用ください。

専門知識を持った査定員がお客様のお品物を丁寧に査定させていただきます。



※一部販売を行っている店舗もございます。



＼ 高価買取店おたからやへの査定依頼はこちらから ／

おたからや公式サイト：https://www.otakaraya.jp/

電話番号：0120-555-600（年中無休 8:00～21:00）



いーふらんってどんな会社？

◆当社は3兆円規模に成長しているリユース業界の中で、ブランド品・高級宝飾などの高価買取店「おたからや」を運営している企業です。リユース業は『地球にやさしいエコビジネス』であり、社会貢献度が高い事業として昔から広く世の中から支持されておりました。特に昨今の不安定な景気情勢のなかでは景気の影響を非常に受けにくい業界として注目を集めています。



◆業界成長率が130%の中、当社の成長率は直近5年で700%と業界の成長をけん引し続けている企業です。従業員1,670人を抱えるまでに成長しております。業績も創業から25年間連続して成長を成し遂げており、2024年6月期は売上840億円を達成いたしました。



◆「おたからや」は業界トップの出店数（全国1,450店舗）を誇り、Google口コミ4.8（※）を獲得しお客様からの信頼も厚く頂戴しております。

※2025年7月1日～7月15日の直営店（355店舗）にいただいた評価をもとに出した結果です。



◆その他にもヘルスケア事業「フィットネス＆ストレッチ 健康の森」、ゴルフ事業「E-swing-PREMIUM-」、フランチャイズ事業、オークション事業、不動産事業など「価値」を未来に繋ぐハブとなる事業展開をしています。

【株式会社いーふらんの概要】

社名：株式会社いーふらん

設立年月：2000年3月

代表取締役会長 渡辺 喜久男

代表取締役社長 鹿村 大志

所在地：〒220-6115 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番3号 クイーンズタワーB 15階

ホームページ：https://e-fran.jp/

事業内容：

リユース事業、高級宝飾・時計・地金商「おたからや(https://www.otakaraya.jp/)」、ヘルスケア事業「フィットネス＆ストレッチ 健康の森(https://onkatsu-fitness.jp/)」、ゴルフ事業「E-swing-PREMIUM-(https://e-swing-premium.jp/)」、フランチャイズ事業(https://franchise.otakaraya.net/)、オークション事業(https://www.otakaraya.jp/lp_page/auction/)、不動産事業(https://mm-property.jp/)

本件に関するお問い合わせ窓口

株式会社いーふらん 広報担当：八重倉 / 人事部長：渡邉光

TEL：045-330-4410



