情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）認証を取得

リアルタイム通信基盤「 Diarkis 」の開発、提供を行う株式会社Diarkis（所在地：東京都渋谷区、代表取締役 CEO：高橋 信頼、以下 Diarkis ）は、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の国際規格である「ISO/IEC 27001:2022 認証」を2025年6月30日付で日本橋オフィスを対象に取得しましたのでお知らせいたします。

■ ISMS 認証の取得背景

当社は、リアルタイム通信基盤「Diarkis」をはじめとした各種サービスの提供を通じて、お客様のオンラインゲーム開発を支える通信環境を構築してまいりました。今回の認証取得は、当社が情報資産の適切な管理・保護を行う体制を有していることを第三者機関により客観的に証明するものであり、より一層の信頼性向上に資するものです。

■ 認証取得の概要

認証規格：ISO/IEC 27001:2022

認証登録番号：JP25/00000185

認証登録日：2025年6月30日

認証機関：SGSジャパン株式会社

認証範囲：リアルタイム通信基盤「Dirakis」の開発、提供およびサポートとその他関連業務

日本橋オフィスにて認証取得

■ 今後の取り組み

当社は今回の認証取得を一つの通過点として、情報セキュリティマネジメントシステムの継続的改善に努めるとともに、お客様に安心してご利用いただけるサービス提供を続けてまいります。

■ 株式会社Diarkis について

株式会社Diarkis は、「リアルタイム通信」における様々な課題を、テクノロジーを用いて解決する豊富な経験と実績を有する技術者集団です。我々は、当社のミッション「We connect the dots of the digital world」に基づき、Diarkis を介して「人」と「物」を相互につなげられる存在になることで、多種多様の業界のデジタル空間上におけるインフラとなることを目指しております。

