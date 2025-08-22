日向坂46五期生のスーパールーキー・大野愛実が表紙に登場！『アップトゥボーイvol.354』本日8月22日(金)発売

株式会社ワニブックス『アップトゥボーイvol.354』表紙『アップトゥボーイvol.354』裏表紙

日向坂46五期生の大野愛実が『アップトゥボーイ』初表紙！

透明感と儚さを詰め込んだ最新グラビア20ページ掲載！

8月22日発売の『アップトゥボーイ』vol.354の表紙巻頭に、日向坂46五期生の大野愛実さんが登場！ 「王道の夏休み」をテーマに、大野さんの透明感と儚さを詰め込んだ20ページの大ボリューム撮り下ろしグラビアをお届けします。

舞台となるのは、どこか懐かしさを感じさせる日本の夏の風景。縁側、浜辺、セミの声……そんな季節の情景の中で、ひと夏の物語を紡いでくれました。夏の景色と彼女の自然体な魅力が重なり合い、まるで映画のワンシーンを切り取ったようなグラビアに。心に残るひと夏の物語を、ぜひ誌面でお楽しみください。

また同号には、櫻坂46中川智尋、乃木坂46岡本姫奈、AKB48花田藍衣、22/7西條 和、STU48工藤理子などが登場。旬のアイドルシーン全網羅でお送りします。

表紙巻頭・大野愛実(日向坂46)インタビュー抜粋

――初登場のときから緊張感はほとんどなく、しっかり存在感を放っていた印象です。

「元々はすごく緊張しがちな性格なんです。でも日向坂46に加入してから“くよくよしない”って強く心に決めていて。緊張や不安を考えないよう常に意識しながら活動しています」

――五期生の初楽曲『ジャーマンアイリス』、大野さんはどのように受け止めましたか。

「第一印象は“難しそうな楽曲だな”と思いました。でもだからこそ、私たち五期生らしさを存分に発揮できたんじゃないかと思います。五期生って本当に十人十色で、それぞれに強みと弱みがあるけれど、揃うと強くなる。その魅力を楽曲を通して感じてもらいたいです」

――個性いっぱいの五期生の飛躍が楽しみです。ちなみに、大野さん個人が強みとしてアピールしていきたいところは？

「実は“自分らしさ”をまだ見つけられていないんです。でもそういう自分だからこそ、型にはまらずにいろんなことに挑戦できるのが強みなのかなと思っています。楽しさも苦しさも経験しながら、好きなことや得意なことを少しずつ見つけていけたらと思っています」

※インタビュー抜粋のため、一部文章を改変しております。

誌面カット 大野愛実(日向坂46)

櫻坂46のニューカマー、人生初のソログラビア掲載！中川智尋が『アップトゥボーイ』に初登場！

『アップトゥボーイ』vol.354に、櫻坂46の中川智尋さんが初登場。

中川さんは、2025年春に櫻坂46に加入したばかりの四期生。まだあどけなさの残る初々しさと、目を奪われるほどの凜とした佇まいを、裏表紙と中グラビア10ページに収めました。

グループに新たな風を吹き込む彼女の、静かにきらめく輝きをぜひ誌面でご覧ください。

誌面カット 中川智尋(櫻坂46)

TSUTAYA限定版の表紙には、STU48の工藤理子が登場

『アップトゥボーイvol.354』TSUTAYA限定版

通常版に加えTSUTAYA限定版の表紙もご用意！

今回はSTU48の工藤理子さんがソログラビア10ページとともに、限定表紙を単独で飾ります。

持ち前の明るさとトーク力で、バラエティー番組でも活躍中のSTU48工藤理子さん。無邪気な笑顔からふとした瞬間に見せる大人っぽい表情まで、今の工藤さんの等身大の魅力を丁寧に写し取りました。スタイリングはシンプルかつノーブルに。飾らない美しさがより際立つ、まさに“りこち”らしさ満載のグラビアとなっています。

誌面カット 工藤理子(STU48)

【雑誌概要】

『アップトゥボーイ』 vol.354 (2025年10月号)

発売：ワニブックス

発売日：2025年8月22日

定価：1,400円(税込み)

体裁：A4判・96ページ

付録：B3サイズポスター1種

