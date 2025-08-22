コーギア株式会社とRWAトークン化サービスを活用した事業について協業検討を開始

株式会社みんなの銀行

株式会社みんなの銀行（取締役頭取 永吉 健一、以下「みんなの銀行」）と、コーギア株式会社（代表取締役社長 川村 文彦、以下「コーギア」）は、ステーブルコインの実用化に向けたユースケース創出を目的に、コーギアが提供するRWAトークン*¹化サービスを活用したステーブルコイン事業について協業の検討を開始します。本協業では、ブロックチェーン技術を活用し、現実資産のデジタル化と金融サービスを融合させた新たな事業モデルの構築を目指します。

＊1 債券等の金融資産や不動産等に代表される現実世界の資産（現実資産）をトークンという形で表象したもの。RWAは「Real World Asset」の略。

協業の狙い

RWAトークン化は、不動産や債権などの現実資産をブロックチェーン上でデジタル化し、高い透明性と流動性を持つ資産として扱う技術であり、ステーブルコインの有力なユースケースとして期待されています。

今回は、このRWAトークンをステーブルコインで決済するユーザー体験の検証を、ソニーグループのスタートアップとして設立され、RWAトークン化により現実資産のデジタル化を進めるコーギアと協業して実施します。

みんなの銀行は、新しい銀行サービスのカタチのひとつとして、ステーブルコインを提供し、トークンエコノミーの創出・拡大を目指します。

コーギア株式会社について

コーギア株式会社は、ソニーグループ内で設立されたWeb3領域のスタートアップ企業です。ブロックチェーンやNFT、トークン化技術を活用し、実社会の課題解決に取り組むプロダクト開発・事業創出を行っています。

特にRWA（Real World Asset）やステーブルコイン等の技術を活用した新しい価値流通の設計、地域経済や文化資産のデジタル化、次世代クリエイターとの共創によるIP創出など、社会的インパクトの高い取り組みを展開しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/72105/table/242_1_4854e650564a24eb947be136ce69f283.jpg?v=202508230326 ]

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社みんなの銀行 広報担当：今村・市原・岡

TEL：092-791-9231 E-mail: pr@minna-no-ginko.com