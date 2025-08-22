鈴鹿サーキット、サステナビリティ活動を評価するスポーツ界の国際的なアワード「Sport Positive Awards 2025」 ファイナリストに選出

ホンダモビリティランド株式会社

ホンダモビリティランド株式会社(本社：三重県鈴鹿市、代表取締役社長：斎藤毅)が運営する鈴鹿サーキットは、F1日本グランプリでのサステナビリティへの取り組み等が評価され、スポーツ界におけるサステナビリティの取り組みを称える国際的なアワード「Sport Positive Awards 2025」のTransformation部門のファイナリストに選出されました。

「Sport Positive Awards」は、国際的なサステナビリティアワードで、スポーツの力を活用して気候変動や生物多様性危機、環境・気候正義といった地球規模の課題に取り組む組織や個人を称えるものです。

世界中から100を超える団体や個人が各カテゴリーのファイナリストとして選出されており、FIS(国際スキー連盟)、NBA(全米プロバスケットボール協会)やプレミアリーグのサッカークラブであるトッテナム・ホットスパー、リバプールFC、マンチェスター・シティ、アーセナルFCなど、国際的なスポーツ団体やチームも含まれています。

鈴鹿サーキットがファイナリストとなった「Transformation部門」は、近年、戦略的にサステナビリティへの取り組みを強化し、気候変動や生物多様性危機への対応を加速させた組織を評価するカテゴリーです。

本アワードは、IOC(国際オリンピック委員会)やUNFCCC(国連気候変動枠組条約)と連携し、世界中のスポーツ団体、リーグ、イベント運営者が集う「Sport Positive Summit」(2025年10月7日、イギリス・ロンドン)で発表される予定です。

■F1日本グランプリでの取り組み

2025年4月に鈴鹿サーキットで開催され、26万6,000人が来場したF1日本グランプリでは、場内ソーラーパネルでの自家発電やパドックエリアで前年16％だったバイオ燃料比率を100％に引き上げるなどの施策により、温室効果ガス排出量(Scope 1とScope 2)ゼロを実現。

また分別回収により埋め立て廃棄物はゼロ、直行ツアーバスの拡充等により低炭素移動手段での来場は前年60.5％から64.4％に向上させるなどの取り組みを行いました。

また、こうした大規模イベントを「社会課題解決の実証フィールド」と位置づけ、企業や自治体に向けて新しいソリューションの実証機会を提供しています。場内のソーラーパネルによる自家発電はテス・エンジニアリング株式会社とのパートナーシップにより実現し、株式会社UACJとのパートナーシップとして再利用可能なアルミ製カップで飲料の提供を行いました。

この他鈴鹿サーキットは、F1日本グランプリに限らず、2022年からモータースポーツイベントで使用する系統電力はCO2フリーのグリーン電気で供給し、2023年からは飲食に関わる使い捨てプラスチックの提供ゼロを実現しています。

鈴鹿サーキットはこれからも、モータースポーツイベントのカーボンニュートラルに向かうとともに、観客動員型スポーツや産業全体における地球環境や社会課題への対応に取り組み、持続可能な未来づくりに貢献します。

【参考情報】

＜ホンダモビリティランドのサステナビリティ基本方針＞

ホンダモビリティランドは、サステナビリティ基本方針として「モビリティ文化の醸成とモータースポーツ振興、人材育成の実践フィールドを活かして、地球環境や社会課題への対応に取り組み、持続可能な未来づくりに貢献」することを掲げています。

その上で、クリーンエネルギーの活用拡大や廃棄物の発生抑制とリサイクル促進により、温室効果ガスの削減を推進し、2030年までに主要なモータースポーツイベントにおけるカーボンニュートラルの実現を目指しています。

ホンダモビリティランドのサステナビリティ :https://www.honda-ml.co.jp/company/sustainability/ホンダモビリティランド株式会社は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。鈴鹿サーキットは、日本の常設サーキットとして初めて、FIA環境認証プログラムの最高位となる3つ星を獲得しました＜鈴鹿サーキットのサステナビリティ活動＞[表: https://prtimes.jp/data/corp/23355/table/251_1_00ded55593b5205e2fdd1da1e87a8288.jpg?v=202508230326 ]＜鈴鹿サーキット サステナビリティパートナー＞ 企業名：取り組み内容(50音順)

・アディッシュプラス株式会社：自家用車相乗りサービスの利用によるファンの移動に伴うCO2排出量軽減

・コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社：ペットボトルの水平リサイクル

・株式会社JTB：ファンの来場に伴う低炭素移動手段の拡充

・テス・エンジニアリング株式会社：ソーラーパネルによる再生可能エネルギー供給

・株式会社ピエクレックス：”コカ・コーラ”鈴鹿8耐におけるたい肥化できるスタッフウェアの提供

・株式会社三菱総合研究所：サステナビリティへの取り組み推進におけるコンサルティング支援

・株式会社UACJ：再利用可能なアルミ製リターナブルカップの提供

・ラクスル株式会社：過剰在庫を減らすことによる廃棄の削減

（2025年8月時点）

新たなパートナーも募集中

ホンダモビリティランド、鈴鹿サーキットの目指すサステナビリティビジョンに共感し、共に未来を創るパートナー社を募集しています。

再生可能エネルギー、資源循環、モビリティ、デジタルソリューション、ファン体験向上など、幅広い分野での共創を歓迎します。

