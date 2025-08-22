アリン(OH MY GIRL)人生最大のピンチ！ついに恋の宿敵、チュウに秘密がバレる…!?『僕の彼女がイケメンになりました』＜9・10話＞スチール写真公開

株式会社インタラクティブメディアミックス

先月より映像配信サービス「Lemino(R)」(レミノ)にて、毎週水・木曜日に日韓同日＆日本独占配信がスタートした『僕の彼女がイケメンになりました』は、突如イケメン男性へと変貌する体質になってしまったヒロインと、そんな彼女の姿に戸惑いながらも真っすぐに受け止めようとする彼氏を中心に描かれる新感覚ラブストーリーです。本日、最新エピソード9・10話のスチール写真を公開いたします。

●ユンサナ、体調不良の恋人へ見せる優しさに胸キュン！最新話の見どころをご紹介

※この記事はエピソード9・10話のネタバレを含みます。

愛する彼と幸せな日々を送るヒロインが、突如イケメンへと変身したことで2人の恋に様々な困難が訪れるという斬新な設定で描かれた、性別入れ替わりロマンス『僕の彼女がイケメンになりました』。それぞれ人気K-POPアイドル“ASTRO”そして“OH MY GIRL”のメンバーとしても絶大な人気を誇るユンサナ、アリンがW主演を務めることでも注目を集めている本作が、先月7月23日より映像配信サービスLemino（レミノ）にて日韓同日・日本独占配信中。

とある出来事により、体調を崩して家の前で倒れかけていたジフン(ユ・ジョンフ)。偶然発見したミンジュ(チュウ)が部屋へと送ってくれますが、看病をしているうちに疲れてジフンのベッドで一緒に眠ってしまうことに。しかし、ちょうどそこへジフンの様子を見に来たユンジェ(ユンサナ)がその光景を目撃。ユンジェに変な誤解を受けたくないミンジュはとっさにジフンの顔をビンタし、そのままジフンとの大喧嘩が勃発します。

その後、事情を理解したユンジェはジフンにしっかり休むように伝えてミンジュとその場を後にしますが、玄関を出た直後でジフンに熱がないかを2度も確認しに戻ってくるというスウィートな彼氏らしい優しさを見せます。さらにはジフンへの不満を言い続けるミンジュに、「いくらなんでもビンタはひどい」などとジフンが知らないところでも恋人をかばうなど思わず胸キュンしてしまうシーンまで収められています。

●カップルに新たな試練が訪れる!?

研究発表が認められたユンジェとミンジュは、大学の教授からアメリカの名門校への留学を提案されることに。心から喜ぶミンジュとは対照的に、留学を悩むユンジェ。そんな彼のもとにジフンがやってきて2人きりで話をすることになります。

「最近、男性として暮らすことに慣れてきた」と話し始めるジフンですが、「棚の上の皿もイスなしで取ることができたり、ユンジェの肩に手を回せる」などと続けながら、「ジウンなら言えない言葉も勇気を出して言える気がする」と意味深な言葉を口にして…？

●余計な一言で今世紀最大の修羅場到来!?

ひょんなことから港で働くジフンの祖父を手伝いに行くことになった、ジフン、ユンジェ、ミンジュ、ミンヒョク(ヒョンジュン)、ユリ(パク・ジュウォン)の5人。しかし作業中にミンジュが魚に手を噛まれ、ユンジェと共に病院へ行くことに。そんな中、2人きりになった隙を狙ってなんとミンジュが「ユンジェが彼女と出会う前から好きで、交換留学が終わったら気持ちを伝えるつもりだった。」という告白と共に、ユンジェの頬にキスをしてしまいます。

その後、ジフンたちのもとへ戻った2人ですが、ユンジェとミンジュを病院まで送迎し、キスの光景を見ていた漁師仲間の男性が「さっきはキスの邪魔をして悪かった」と発言したことで、一瞬にして修羅場状態になり…？

●優しさが命取りに…。ジウン、再びミンジュを助け秘密がバレる!?

ユンジェと留学へ行くという話を聞きつけて、再びミンジュの前に現れたストーカー男。そんな彼から逃れようとしているミンジュを、元の姿に戻ったジウンが偶然通りかかりネギ一本で撃退。その光景が、以前同じ状況を助けてくれたジフンの姿と重なったことや、ジフンと自分しか知らない話をジウンが知っていることに疑問を抱いたミンジュ。少し前に、ジウンの姉のジヘ(チェ・ユンラ)が酔った勢いで暴露した、「ジフンとジウンは同一人物だ」という話が事実だと確信し…？

果たして、ついにジウンはミンジュに秘密を知られてしまうのでしょうか？急展開を迎えた彼らの恋模様の行方を、ぜひ本編にてお確かめください。

『僕の彼女がイケメンになりました』Leminoで日韓同日・日本独占配信！

※毎週水・木曜日23時に最新話を更新予定

●＜9・10話＞スチール写真公開

●作品概要

●タイトル：「僕の彼女がイケメンになりました」

●あらすじ：彼は彼女であり、彼女は彼でもあって-?

突如訪れたあり得ない現実に戸惑いを隠せないユンジェは、男の姿の彼女(彼氏!?)を受け入れられない自分と、ふとした瞬間にドキドキしてしまう自分の矛盾した感情に大混乱！そんな中で、2人の仲を邪魔するような存在が現れてしまい！？男の姿になった理由とは…？果たして元に戻れるのか…？

●配信プラットフォーム：映像配信サービスLemino（レミノ）にて日韓同日・日本独占配信中

●配信日：毎週水・木曜日23時 最新話更新(予定)

※韓国放送スケジュールに伴い変更の可能性がございます。

●話数：１話 約60分 全12話

●出演者：ユンサナ(ASTRO)、アリン(OH MY GIRL)、ユ・ジョンフ、チュウ ほか

●コピーライト：(C)Studio N

日本特設ページはこちら :https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000131/Lemino視聴ページはこちら :https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDNjMDA=?pit_git_type=SERIES

