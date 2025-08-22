【香川ファイブアローズ】公式マスコット契約合意（新規）のお知らせ

株式会社ファイブアローズ

このたび香川ファイブアローズでは、「アロニャー」と公式マスコットキャラクターの新規契約が合意に至りましたことをお知らせします。

アロニャー Aronyaa

■プロフィール

ポジション：公式マスコット

出身地：瀬戸内海に浮かぶ島

国籍：日本





■経歴2025- 香川ファイブアローズ

■本人コメント

アロニャーと申します。

皆様と一緒に 香川ファイブアローズとホームゲームを盛り上げていくことができれば幸いでございます。

皆様にお目にかかれるのは 来年となりますが、心待ちにしております。

今後とも末永くお付き合いいただけますよう よろしくお願い申し上げますにゃー





■生岡直人 代表取締役社長兼ゼネラルマネージャー コメント

この度、新たなマスコットとしてアロニャーと契約合意に至りました。

愛らしい風貌、アローズ愛を感じる目元のロゴ、会場を黄色に染めたいという思い、どれを取ってもこれからのアローズに必要なマスコットだと感じました。

本人の合流自体はまだ先になりますが、これから色々なコンテンツを通じて登場してくれる予定です。

少しばかりポチャっとしてそうですが、そこは猫らしくちゃんと俊敏な動きができる…のかはわかりません。

もしかしたら合流後に鬼トレなどのコンディション調整が必要かもしれません。

ぜひアロニャーの今後をお楽しみにしていてください。