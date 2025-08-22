クックパッドでの昨年9月の検索キーワード1位は「なす」！cookpad plus2025年秋号では昨年人気だったレシピが日付ごとにすぐわかる「3か月おかずカレンダー」が巻末付録に！

株式会社扶桑社

日本最大の料理レシピ投稿・検索サービス「クックパッド」とコラボした、料理を中心としたライフスタイル提案雑誌『cookpad plus（クックパッド プラス）』。クックパッドで人気の、簡単でおいしい料理レシピをふんだんに掲載しています。

8月22日発売の2025年秋号では、昨年の同じ日に「クックパッド」で、アクセスが集中したレシピをピックアップした「3か月おかずカレンダー」が巻末付録に！

QRコードを読み込めば、その日の人気レシピが見られます。切り取って、キッチンに貼って使っても！

9月カレンダーでは昨年9月検索キーワード1位※の「なす」レシピも

※集計期間 2024年9月（クックパッドの検索データ分析サービス「たべみる」）



またcookpad plus2025年秋号本誌では、大特集「秋の人気レシピ大集合！」、「Kis-My-Ft2 横尾渉さん 君のためのワタルごはん」、「大橋和也さん（なにわ男子）インタビュー」、「長谷川あかりさんの気分が上がる絶品おつまみ」、「ワタナベマキさんの体いたわりサラダ」などなど盛りだくさん！

■書誌情報

『cookpad plus（クックパッド プラス）』2025年秋号

特別付録：MOOMIN(ムーミン) 磁器のオーバル皿＜電子レンジ使用可＞豪華2枚セット

価格：1300円（税込）

発売日：2025年8月22日

監修：クックパッド株式会社

発売元：株式会社扶桑社

購入リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F9PBM4FX

＜目次＞

▼cooking

・Kis-My-Ft2 横尾渉さん 「君のためのワタルごはん」

・創刊7周年記念 殿堂入りレシピが満載！ 秋の人気レシピ大集合

Part 1 物価高騰の救世主！ 豚こま＆鶏むねの大人気おかず

Part 2 殿堂入り間近のレシピも！れんこん・かぼちゃ・さつまいもの旬おかず

Part 3 おもてなしにも！ 殿堂入りの絶品サラダ

Part 4 ひと皿で満足！ ラクうまパスタ・炊き込みごはん・おにぎり

・長谷川あかりさんの 気分が上がる絶品おつまみ

・日々の疲れを解消！ ワタナベマキさんの体いたわりサラダ

・榎本美沙さんの ぱぱっと“ととのえごはん〞 vo l . 4

・☆栄養士のれしぴ☆さんの ふわふわ＆もっちり！ 蒸しパンレシピ

▼lifestyle

・別府・宇佐をめぐる 大分 大人の癒やし旅

▼special

・秋のキッチン＆テーブルを彩る、「ムーミン」アイテム

・プレゼントが当たる! インスタグラムに付録の写真をアップしよう

・気になるドラマ INTERVIEW 大橋和也さん（なにわ男子）

・池田暁子さんのコミックエッセイ 「料理上手の頭ん中のぞいてみました！」第5回

▼regulars

・「食材名」で検索するなら、やっぱりクックパッド！

・レシピの見方＆SHOP LIST

・クックパッドのトレンドレシピ

・世界のクックパッドのごはん

・クックパッドユーザーズKitchen

■cookpad plus公式SNS

X：クックパッド プラス編集部@cookpad_plus

Instagram：クックパッド プラス@cookpad_plus

◆記事化など本書に関するお問い合わせ

株式会社扶桑社 宣伝PR宛

senden@fusosha.co.jp