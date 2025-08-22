クックパッドでの昨年9月の検索キーワード1位は「なす」！cookpad plus2025年秋号では昨年人気だったレシピが日付ごとにすぐわかる「3か月おかずカレンダー」が巻末付録に！

日本最大の料理レシピ投稿・検索サービス「クックパッド」とコラボした、料理を中心としたライフスタイル提案雑誌『cookpad plus（クックパッド　プラス）』。クックパッドで人気の、簡単でおいしい料理レシピをふんだんに掲載しています。



8月22日発売の2025年秋号では、昨年の同じ日に「クックパッド」で、アクセスが集中したレシピをピックアップした「3か月おかずカレンダー」が巻末付録に！



QRコードを読み込めば、その日の人気レシピが見られます。切り取って、キッチンに貼って使っても！






9月カレンダーでは昨年9月検索キーワード1位※の「なす」レシピも

※集計期間 2024年9月（クックパッドの検索データ分析サービス「たべみる」）



またcookpad plus2025年秋号本誌では、大特集「秋の人気レシピ大集合！」、「Kis-My-Ft2 横尾渉さん　君のためのワタルごはん」、「大橋和也さん（なにわ男子）インタビュー」、「長谷川あかりさんの気分が上がる絶品おつまみ」、「ワタナベマキさんの体いたわりサラダ」などなど盛りだくさん！


■書誌情報




『cookpad plus（クックパッド プラス）』2025年秋号

特別付録：MOOMIN(ムーミン) 磁器のオーバル皿＜電子レンジ使用可＞豪華2枚セット


価格：1300円（税込）


発売日：2025年8月22日


監修：クックパッド株式会社


発売元：株式会社扶桑社


購入リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F9PBM4FX


＜目次＞

▼cooking


・Kis-My-Ft2 横尾渉さん 「君のためのワタルごはん」


・創刊7周年記念　殿堂入りレシピが満載！　秋の人気レシピ大集合


Part 1　物価高騰の救世主！　豚こま＆鶏むねの大人気おかず


Part 2　殿堂入り間近のレシピも！れんこん・かぼちゃ・さつまいもの旬おかず


Part 3　おもてなしにも！　殿堂入りの絶品サラダ


Part 4　ひと皿で満足！　ラクうまパスタ・炊き込みごはん・おにぎり



・長谷川あかりさんの 気分が上がる絶品おつまみ


・日々の疲れを解消！　ワタナベマキさんの体いたわりサラダ


・榎本美沙さんの　ぱぱっと“ととのえごはん〞 vo l . 4


・☆栄養士のれしぴ☆さんの ふわふわ＆もっちり！ 蒸しパンレシピ



▼lifestyle


・別府・宇佐をめぐる 大分 大人の癒やし旅



▼special


・秋のキッチン＆テーブルを彩る、「ムーミン」アイテム


・プレゼントが当たる!　インスタグラムに付録の写真をアップしよう


・気になるドラマ　INTERVIEW　大橋和也さん（なにわ男子）


・池田暁子さんのコミックエッセイ　「料理上手の頭ん中のぞいてみました！」第5回



▼regulars


・「食材名」で検索するなら、やっぱりクックパッド！


・レシピの見方＆SHOP LIST


・クックパッドのトレンドレシピ


・世界のクックパッドのごはん


・クックパッドユーザーズKitchen



