クックパッドでの昨年9月の検索キーワード1位は「なす」！cookpad plus2025年秋号では昨年人気だったレシピが日付ごとにすぐわかる「3か月おかずカレンダー」が巻末付録に！
日本最大の料理レシピ投稿・検索サービス「クックパッド」とコラボした、料理を中心としたライフスタイル提案雑誌『cookpad plus（クックパッド プラス）』。クックパッドで人気の、簡単でおいしい料理レシピをふんだんに掲載しています。
8月22日発売の2025年秋号では、昨年の同じ日に「クックパッド」で、アクセスが集中したレシピをピックアップした「3か月おかずカレンダー」が巻末付録に！
QRコードを読み込めば、その日の人気レシピが見られます。切り取って、キッチンに貼って使っても！
9月カレンダーでは昨年9月検索キーワード1位※の「なす」レシピも
※集計期間 2024年9月（クックパッドの検索データ分析サービス「たべみる」）
またcookpad plus2025年秋号本誌では、大特集「秋の人気レシピ大集合！」、「Kis-My-Ft2 横尾渉さん 君のためのワタルごはん」、「大橋和也さん（なにわ男子）インタビュー」、「長谷川あかりさんの気分が上がる絶品おつまみ」、「ワタナベマキさんの体いたわりサラダ」などなど盛りだくさん！
■書誌情報
『cookpad plus（クックパッド プラス）』2025年秋号
特別付録：MOOMIN(ムーミン) 磁器のオーバル皿＜電子レンジ使用可＞豪華2枚セット
価格：1300円（税込）
発売日：2025年8月22日
監修：クックパッド株式会社
発売元：株式会社扶桑社
＜目次＞
▼cooking
・Kis-My-Ft2 横尾渉さん 「君のためのワタルごはん」
・創刊7周年記念 殿堂入りレシピが満載！ 秋の人気レシピ大集合
Part 1 物価高騰の救世主！ 豚こま＆鶏むねの大人気おかず
Part 2 殿堂入り間近のレシピも！れんこん・かぼちゃ・さつまいもの旬おかず
Part 3 おもてなしにも！ 殿堂入りの絶品サラダ
Part 4 ひと皿で満足！ ラクうまパスタ・炊き込みごはん・おにぎり
・長谷川あかりさんの 気分が上がる絶品おつまみ
・日々の疲れを解消！ ワタナベマキさんの体いたわりサラダ
・榎本美沙さんの ぱぱっと“ととのえごはん〞 vo l . 4
・☆栄養士のれしぴ☆さんの ふわふわ＆もっちり！ 蒸しパンレシピ
▼lifestyle
・別府・宇佐をめぐる 大分 大人の癒やし旅
▼special
・秋のキッチン＆テーブルを彩る、「ムーミン」アイテム
・プレゼントが当たる! インスタグラムに付録の写真をアップしよう
・気になるドラマ INTERVIEW 大橋和也さん（なにわ男子）
・池田暁子さんのコミックエッセイ 「料理上手の頭ん中のぞいてみました！」第5回
▼regulars
・「食材名」で検索するなら、やっぱりクックパッド！
・レシピの見方＆SHOP LIST
・クックパッドのトレンドレシピ
・世界のクックパッドのごはん
・クックパッドユーザーズKitchen
