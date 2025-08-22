町田啓太がゲストに登場！　話題の作品『グラスハート』の裏話や、どハマりしたあるものについても。『SAPPORO BEER OTOAJITO』8/30(土)オンエア

株式会社J-WAVEクリス・ペプラー、町田啓太

ラジオ局J-WAVE(81.3FM)で毎週土曜18時から放送中の番組『SAPPORO BEER OTOAJITO』（ナビゲーター：クリス・ペプラー）。8月30日（土）のゲストには、俳優・町田啓太を迎えます。

この番組はクリス・ペプラーが音を聴く隠れ家“OTOAJITO”に音楽好きのゲストを迎えて、ビールを片手に音楽談義を繰り広げるラジオプログラム。

8月30日（土）の放送には、1993年から現在にかけて書き継がれ、不朽の名作として知られる若木未生氏のライフワークを映像化したNetflixシリーズ『グラスハート』で主演・共同エグゼクティブプロデューサーを務める俳優・佐藤健とともに出演し話題を集めている、俳優・町田啓太が登場！ 町田は本作で、努力家のカリスマギタリスト・高岡尚（たかおか しょう）役を熱演しています。

オンエアでは、役にどハマりして、購入までした“あるもの”について語ります！

貴重な対談の模様をお聴き逃しなく。

ラジオ放送はradikoアプリでもお聴きいただけます。また、radikoタイムフリー機能で、オンエア開始後から一週間聴取可能です。

▼radikoで聴く

8月30日（土） https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20250830180000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20250830180000)

【番組概要】

放送局：J-WAVE(81.3FM)

番組名：SAPPORO BEER OTOAJITO

放送日時：8月30日（土）18:00～18:54

ナビゲーター：クリス・ペプラー

ゲスト：町田啓太（俳優）

番組サイト：https://www.j-wave.co.jp/original/otoajito/

番組X(旧twitter)：https://x.com/OTOAJITO

番組Instagram：https://www.instagram.com/otoajito/

ハッシュタグ：#otoajito