町田啓太がゲストに登場！　話題の作品『グラスハート』の裏話や、どハマりしたあるものについても。『SAPPORO BEER OTOAJITO』8/30(土)オンエア

写真拡大

株式会社J-WAVE

クリス・ペプラー、町田啓太

ラジオ局J-WAVE(81.3FM)で毎週土曜18時から放送中の番組『SAPPORO BEER OTOAJITO』（ナビゲーター：クリス・ペプラー）。8月30日（土）のゲストには、俳優・町田啓太を迎えます。



この番組はクリス・ペプラーが音を聴く隠れ家“OTOAJITO”に音楽好きのゲストを迎えて、ビールを片手に音楽談義を繰り広げるラジオプログラム。



8月30日（土）の放送には、1993年から現在にかけて書き継がれ、不朽の名作として知られる若木未生氏のライフワークを映像化したNetflixシリーズ『グラスハート』で主演・共同エグゼクティブプロデューサーを務める俳優・佐藤健とともに出演し話題を集めている、俳優・町田啓太が登場！　町田は本作で、努力家のカリスマギタリスト・高岡尚（たかおか しょう）役を熱演しています。



オンエアでは、役にどハマりして、購入までした“あるもの”について語ります！


貴重な対談の模様をお聴き逃しなく。



ラジオ放送はradikoアプリでもお聴きいただけます。また、radikoタイムフリー機能で、オンエア開始後から一週間聴取可能です。



▼radikoで聴く


8月30日（土）　https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20250830180000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20250830180000)



【番組概要】

放送局：J-WAVE(81.3FM)


番組名：SAPPORO BEER OTOAJITO


放送日時：8月30日（土）18:00～18:54


ナビゲーター：クリス・ペプラー


ゲスト：町田啓太（俳優）


番組サイト：https://www.j-wave.co.jp/original/otoajito/


番組X(旧twitter)：https://x.com/OTOAJITO


番組Instagram：https://www.instagram.com/otoajito/


ハッシュタグ：#otoajito