韓国ミュージカル ON SCREEN『ファントム』主演・キュヒョン（SUPER JUNIOR）のコメント動画公開＆公式アンバサダー・ソニンが番組ナビゲーターを務めるYouTube番組第2弾の配信開始！

韓国ミュージカルの名作を映画館で堪能できるシネマシリーズ「韓国ミュージカル ON SCREEN」。

『エリザベート』『ファントム』『マリー・アントワネット』『笑う男』『モーツァルト！』という日本でも高い人気を誇るグランドミュージカル5作品を映画館で順次公開中。

この度、「韓国ミュージカル ON SCREEN」シリーズ第2作目となる『ファントム』（2025年9月12日公開）で、主人公・ファントム／エリックを演じるキュヒョンのスペシャルコメントが到着！

さらに、本シリーズのオフィシャルアンバサダーを務めるソニンが番組ナビゲーターを担当するYouTube番組第2弾の配信が開始となった。

キュヒョン（SUPER JUNIOR）コメント動画公開

「キュヒョンだけのファントムを作り上げたようだ」――初出演のファントム役を、今あらためて振り返る

笑顔で手を振りながら「みなさん、こんにちは。SUPER JUNIORのキュヒョンです」と流暢な日本語で挨拶するキュヒョン。2021年に初めて挑んだ『ファントム』について、「歌うたびに胸がいっぱいになって、ときめいた記憶があります」と、当時の感情を振り返る。

役作りでは「演出家や観客のみなさんから“キュヒョンだけのファントムを作り上げたようだ”という良いフィードバックをいただきました」と語り、さらに本編の印象的なシーンを思い返し「込み上げる感情で、今考えても少し泣きそうになります」と、今も心に残る本作への熱い想いを覗かせる。

本作は、世界トップクラスのソプラノ歌手とプロのバレエダンサーを起用した異色のキャスティングも大きな話題となり、観客はひとつの舞台でミュージカル、クラシックオペラ、そしてバレエを同時に体験するという贅沢な公演に魅了された。キュヒョンも動画のなかで「歌やダンスもありますが、バレリーナの方々が美しいダンスの仕草でストーリーを展開してくれます。そういった部分でも美しいミュージカルじゃないかなと思います」と見どころとして語る。「最大限、映像に収めていますので、楽しくご覧になって一緒に感動を味わってもらえたら嬉しいです」と視聴者へメッセージを送っている。

本作への期待を一層高めるだけでなく、キュヒョンの魅力とあふれる想いが詰まった必見のコメント動画。ミュージカルファンも、そしてキュヒョンファンも、この熱いメッセージをぜひチェックしてほしい。

キュヒョン（SUPER JUNIOR）コメント動画

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=AKKsCxTx93E ]

YouTube番組第2弾の配信開始！

「韓国ミュージカル ON SCREEN」オフィシャルアンバサダー・ソニンが番組ナビゲーターを務めるYouTube番組第2弾の配信が、8月22日（金）15:00より開始。

今回は、9月12日公開の第2作目『ファントム』の見どころを、本編映像とともにたっぷりと紹介。いち早く作品の世界観に浸れ、公開がますます待ち遠しくなる内容となっている。

YouTube番組第2弾

配信日時：8月22日（金）15:00

LIVE VIEWING JAPAN 公式Youtubeにて配信

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=CSgw7NwqtJM ]

【今後のLINE UP】

2021年公演版・2021年韓国劇場公開作品／日本語字幕付きで上映ファントム

2025年9月12日（金）より2週間限定公開

キャスト：

キュヒョン（ファントム／エリック役）

イム・ソンヘ（クリスティーヌ・ダーエ役）

ユン・ヨンソク（キャリエール役）

シン・ヨンスク（カルロッタ役）

エノク（フィリップ・シャンドン伯爵役）

イム・ギホン（アラン・ショレ役）

キム・ジュウォン（ベラドーヴァ役）ほか

Produced by EMK Musical Company

2021年公演版／日本語字幕付きで上映マリー・アントワネット

2025年11月14日（金）より2週間限定公開

キャスト：

キム・ソヒャン（マリー・アントワネット役）

チョン・ユジ（マルグリット・アルノー役）

ドヨン（フェルセン伯爵役）ほか

Produced by EMK Musical Company

Original Production: Toho Co., Ltd., Tokyo

2018年公演版・2019年韓国劇場公開作品／日本語字幕付きで上映笑う男

2026年1月9日（金）より2週間限定公開

キャスト：

パク・ガンヒョン（グウィンプレン役）

ミン・ギョンア（デア役）

ヤン・ジュンモ（ウルシュス役）

シン・ヨンスク（ジョシアナ公爵役）ほか

Produced by EMK Musical Company

2020年公演版／日本語字幕付きで上映 ※バックステージ映像付きモーツァルト！

2026年3月6日（金）より2週間限定公開

キャスト：

キム・ジュンス（ヴォルフガング・モーツァルト役）

キム・ソヒャン（コンスタンツェ役）

ミン・ヨンギ（コロレド大司教役）

ホン・ギョンス（レオポルト役）

シン・ヨンスク（ヴァルトシュテッテン男爵夫人役）

ペ・ダへ（ナンネル役）ほか

Produced by EMK Musical Company

Original production by Vereinigte Bühnen Wien

※上映期間が延長される場合や、一部劇場ではスケジュールが変更となる場合があります。最新の上映日程は各劇場の公式サイトでご確認ください

【チケット情報】

■料金

一般 3,500円（税込）

学生・障がい者割引 2,500円（税込）

ムビチケ前売券

・作品指定単体券（カード／オンライン／コンビニ）：3,200円（税込）

・5作品共通2枚セット券（オンライン）：6,200円（税込）

※特別興行につき各種割引や招待券等はご利用いただけません

■ムビチケ前売券

＜作品指定 単体券＞

『ファントム』

カード・オンライン・コンビニの3券種販売

◎販売期間： 9月11日(木) 23:59まで販売中

※映画館にて販売されるムビチケ前売券（カード）は、各映画館のオープン時間から発売

＜5作品共通2枚セット券＞

ムビチケ前売共通券はオンラインのみ販売

◎販売期間：2026年3月5日(木)23:59まで販売中

※5作品共通鑑賞券が2枚セットになったお得なムビチケ前売共通券（オンライン）

「韓国ミュージカル ON SCREEN」5作品のうち、2回分鑑賞が可能です。

★チケット情報詳細は公式サイトにて＞＞https://kmusicalonscreen.com/

【シリーズ概要】

■シリーズタイトル：韓国ミュージカル ON SCREEN

■上映作品：『エリザベート』『ファントム』『マリー・アントワネット』『笑う男』『モーツァルト！』

■公開：2025年7月11日（金）より全5作品順次公開

■公式サイト：https://kmusicalonscreen.com/

■公式X：https://x.com/kmusical_os（@kmusical_os）

■公式Instagram：https://www.instagram.com/kmusical_os/ （@kmusical_os）

■配給：ライブ・ビューイング・ジャパン

