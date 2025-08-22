8月24日（日）、31日（日）放送の『コシノジュンコMASACA』　ゲストは、指揮者の吉田裕史さん

株式会社ＴＢＳラジオ

8月24日（日）、31日（日）放送の『コシノジュンコMASACA』のゲストは、世界を舞台に活躍する指揮者・吉田裕史さんです。吉田さんは、モデナ・パヴァロッティ歌劇場フィルハーモニーの音楽監督を務めるほか、ウクライナ国立オデーサ歌劇場の首席客演指揮者としても活動されています。



9月には、モデナ・パヴァロッティ歌劇場フィルハーモニーによる日本初の単独コンサートが開催されます。9月10日には大阪・関西万博会場EXPOホール「シャインハット」で、イタリアンウィークの一環として出演。そして9月16日には、吉田さんの半生を綴った著書『魂の音楽よ、日本に届け』も刊行される予定です。

今年の春にも、ウクライナ国立オデーサ歌劇場オーケストラを率いて来日しました。シェルターに避難しながらリハーサルを行わざるを得ない現地の状況や、クラウドファンディングによって実現した来日公演にまつわる奇跡のエピソードを語っていただきます。

また、高校2年生のときに小澤征爾さんのコンサートでブラームス交響曲第1番を聴き、「自分は指揮者になる」と決意した若き日の体験、そして楽屋に忍び込んで「僕は指揮者になります」と宣言した思い出。さらに、30年後にその約束を果たして報告した秘話についてもお話しいただきます。

Awesome Moments In Lifeコシノジュンコ MASACA

TBSラジオ 毎週日曜日 17時～17時30分

ファッションデザイナー：コシノジュンコが、それぞれのジャンルのトップランナーをゲストに迎え、人と人の繋がりや、出会いと共感を発見する30分。

